Дебют гипотонии: какую опасность для здоровья несет низкое давление

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Жаркая погода способствует понижению артериального давления, что может вызвать тяжелые последствия для людей, страдающих гипотонией. Как жить с этим недугом, при каких симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу и какие средства эффективнее всего повышают давление, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Что вызывает гипотонию

По словам Юрия Конева, доктора медицинских наук, профессора кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врача-кардиолога, любое артериальное давление, которое ниже или выше показателя — 120 на 80, — является отклонением от нормы.

— Гипотония носит, как правило, наследственный характер, и если она с детства преследует человека, то от нее уже никуда не деться, особенно представительницам прекрасного пола, — подчеркнул врач.

Конев заметил, что низкие цифры артериального давления переносятся так же плохо, как и высокие. Медик подчеркнул, что жаркая погода иногда способствует понижению артериального давления, а специфических средств для его нормализации — не так уж и много.

— Некоторые вещества, обладающие тонизирующим эффектом, например, кофеин, немного повышают артериальное давление. Однако не стоит забывать о том, что компенсационно при употреблении таких напитков учащается и пульс, что, в свою очередь создает препятствие для нормального кровоснабжения организма, — сказал кардиолог.

Средства от недуга

По словам эксперта, китайский лимонник, женьшень, зеленый чай с сахаром — все эти средства тоже оказывают тонизирующий мягкий эффект и умеренно повышают артериальное давление:

— Но запомните: на пожилых людей женьшень не всегда действует хорошо. Более того, возрастным гражданам, у которых эта болезнь развилась внезапно, следует обратиться к врачу, поскольку дебют гипотонии в преклонном возрасте — это сигнал неблагоприятного состояния организма в целом.

К чему может привести болезнь

Последствием гипотонии, по словам Конева, может стать развитие и других проблем со здоровьем. Например, этот недуг может привести к инфаркту:

— Стоит напомнить, что в собой группе риска те граждане, у кого гипотония наследственная. Именно у них вероятность развития гипотонического криза очень высокая, а также не исключены ишемические повреждения и инфаркты. Также нарушается функция почек при падении давления ниже 80.

По этой причине эксперт призывает тщательно следить за артериальным давлением особенно тех, кто старше 50 лет.

Это не излечить?

Гипотония, заметил собеседник «ВМ», преследует больного на протяжении всей жизни. Ситуация может ухудшиться «при поломке эндокринной системы», что непременно приведет к гипертензии:

— Особенно подвержены такой клинической картине женщины, чей возрастной рубеж перевалил за 50 лет. И переход гипотонии в гипертензию очень сложный и мучительный процесс для больного.

Любое изменение артериального давления, уточнил спикер, чревато тем, что обедняется кровоток и развивается ишемическое повреждение органов и систем.

Как жить с гипотонией

Занятие физической культурой — один из путей нормализации артериального давления:

— Любые спортивные мероприятия способствуют повышению артериального давления. Но я говорю не о спорте с гантелями и не о тяжелых мышечных нагрузках, а именно о физической культуре без фанатизма, которая позволит преодолеть отрицательные влияния пониженного давления.

При этом физические нагрузки в жару нежелательны, поэтому упражнения эксперт рекомендует выполнять при более комфортном температурном для гипотоника фоне.