Бизнес-леди защитили свои конкурсные проекты

Победительница регионального этапа конкурса «Мама-предприниматель» москвичка Анна Бондарь держит в руках одну из поделок из детского набора, который она выпускает. Бизнес-леди верит, что ее продукция помогает развивать детям их творческий потенциал / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Накануне выходных, 13 августа, в столице завершился региональный этап конкурса «Мама-предприниматель». «Вечерняя Москва» пообщалась с одной из победительниц.

«Мама-предприниматель» — это федеральная образовательная программа, которая помогает женщинам с детьми получить необходимые бизнес-знания и развить свое дело. В минувшую пятницу в Москве в ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственном Департаменту предпринимательства и инновационного развития, которое курирует эту программу в столичном регионе, наградили победительниц московского этапа конкурса, который проводится в рамках проекта «Мама-предприниматель».

Одной из тех, кто получил грант в 100 тысяч рублей для развития своего дела, стала москвичка Анна Бондарь, которая занимается созданием и распространением творческих наборов для развития детей. Именно ее грамотно составленный проект продвижения такой продукции на рынке оценило жюри конкурса.

По словам самой Анны, многие ее знакомые сначала не верили, что ей удастся заинтересовать своими творческими наборами для детей столичных производителей и продавцов.

— Многие производства вначале даже не брались за выпуск моей продукции, так как я начинала с маленьких объемов. Однако продажи стали расти почти сразу. Кроме того, очень помогли знания, которые были получены в рамках проекта «Мама-предприниматель», участником которого я стала, — говорит она.

Ей удалось собрать команду единомышленников, которая под ее руководством разработала концепцию продвижения товара на рынке и успешно ее теперь реализует. Именно этот опыт был положен в основу того проекта, с которым она и выступила на конкурсе.

Однако есть еще один нюанс, ради которого Бондарь решилась на участие в мероприятии. Он носит воспитательно-просветительский характер.

— Я представила на этот конкурс проект, который не просто развиваю и монетизирую — что для предпринимателя вполне естественно. Я бы хотела обратить внимание на то, что выпускаю продукцию, направленную на развитие у детей ума и воображения, отвлекая ребят от гаджетов и большого потока, чаще всего ненужной информации, что тоже, на мой взгляд, сейчас очень важно, — рассказывает она.

Что касается проекта «Мама-предприниматель», то с правилами участия в нем и датами начала приема заявок можно ознакомиться на сайте mama-predprinimatel.ru.

— Данный проект уникален тем, что дает возможность участницам сочетать традиционную роль мамы и бизнеследи. Здесь они получают индивидуальную оценку своих предпринимательских проектов, и это способствует успешному продвижению бизнеса, — отмечает эксперт проекта Олеся Буданцева.

Во время пятидневного обучения специалисты помогают участницам программы раскрыть свой предпринимательский потенциал, написать бизнес-план и расписать, как его реализовать. Завершается обучение защитой проектов и конкурсом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Иванов, руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы»:

— Интерес женщин к бизнес-обучению растет — такие данные показывают наши опросы второй год подряд. Учитывая тенденцию, мы уделяем особое внимание обучению начинающих предпринимательниц, помогаем им найти баланс между карьерой и личной жизнью.

Программа «Мама-предприниматель» основана на тиражировании лучших практик развития бизнеса. А сам формат тренинга помогает участницам существенно сократить время на получение знаний и навыков, необходимых для запуска стартапа.