Инфекция приводит к потере веса

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Врач-эндокринолог клиники Московского государственного университета Зухра Павлова рассказала о частых случаях потери мышечной массы среди пациентов, переболевших коронавирусом.

Как правило, любые заболевания, которые надолго приковывают человека к кровати, ведут к снижению веса. Причина обычно заключается в отсутствии физической активности. Однако в случае с коронавирусом человек теряет больше мышечной массы, чем при других инфекциях. Общий вес может снизиться на десятки килограммов.

— Если человек тяжело болел COVID-19 и лежал в больнице, то он выходит оттуда с очень существенной потерей веса. Зачастую она происходит за счет мышечной массы. Да, жировые отложения тоже уходят, но в первую очередь страдают мышцы. У меня есть пациент, который за полтора месяца в реанимации потерял 30 килограммов, там была очень тяжелая история. Но есть и люди, которые теряли всего по 3–4 килограмма, тут могут быть совершенно разные изменения, — пояснила Зухра Павлова.

Она добавила, что после коронавируса мышечная масса восстанавливается долго. Потому что организму нельзя сразу давать сверхвысокие нагрузки. Даже если человек до болезни был хорошо подготовлен, восстановление лучше начать с простых упражнений. По мнению Зухры Павловой, лучше всего для этого подойдут ходьба или плавание.

— Начать стоит с регулярных прогулок на свежем воздухе. Затем стоит постепенно увеличивать темп и дистанцию. Важно следить за пульсом. Для этого можно использовать умные часы или различные фитнес-гаджеты. В начале тренировки сердечный ритм сильно растет, но затем должен выравниваться. Если все так, то можно увеличивать нагрузки, а затем и переходить к более тяжелым упражнениям, — подчеркнула Зухра Павлова.

В качестве реабилитации после коронавируса хорошо подойдет скандинавская ходьба, считает профессор кафедры лечебной физкультуры Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Юрий Бобрик. Этот спорт повышает тонус организма, нормализует сон, восстанавливает легкие и положительно влияет на работу сердца.

— Если смотреть на затраты энергии, то скандинавскую ходьбу можно сравнить с бегом трусцой. В отличие от обычной прогулки задействовано гораздо больше групп мышц. Такие нагрузки хорошо подойдут для людей с хроническими заболеваниями. Большинство упражнений им противопоказаны.

Но, конечно, перед тем, как браться за палки и идти в парк, следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, — рассказал Юрий Бобрик.

Еще он добавил, что во время тренировки нужно прислушиваться к своему самочувствию. Если возникает дискомфорт, боль в суставах или груди, занятия нужно прекратить. Выходить на прогулку летом лучше при температуре воздуха не выше 25 градусов. При себе нужно иметь бутылку с водой и головной убор для защиты от солнца. Для кого-то скандинавская ходьба может стать первым этапом перед более интенсивными упражнениями по набору мышечной массы. Однако если после длительных тренировок пациент не замечает улучшений, то лучше обратиться к врачу-реабилитологу. Он проведет осмотр и поможет составить индивидуальную программу занятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Звонков, врач-терапевт, автор книг по медицине:

— Конечно, к реабилитации каждого пациента нужно подходить индивидуально. Есть случаи и набора веса, после лечения кортикостероидами. Но если человек чувствует дефицит мышечной массы, лучше обратиться к экспертам и поехать в санаторий, где врачи специализируются на органах дыхания и опорно-двигательном аппарате.

Потому что главный побочный эффект после перенесенного коронавируса — поражение легких. А это приводит к снижению общей выносливости.