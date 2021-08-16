Деревни стали местом отдыха и образования

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Министерство сельского хозяйства РФ подготовило проект по предоставлению грантов «Агротуризм» в рамках федерального проекта «Развитие сельского туризма». Авторы проекта считают, что такие денежные выплаты приведут к росту числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, к увеличению производства и реализации сельхозпродукции. С 1 января 2022 года начинает действовать Федеральный закон, посвященный развитию в России сельского туризма. «Вечерняя Москва» узнала о перспективах и проблемах этого направления.

Интерес растет

Согласно законопроекту, сельский туризм предусматривает «посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни». Когда закон вступит в силу, аграрии получат возможность строить на сельхозвладениях гостевые дома, размещать путешественников, а сельский туризм будет отнесен к одному из приоритетных направлений отрасли.

По мнению заместителя председателя правления одного из крупных отечественных банков Дениса Константинова, популяризация такого вида туризма выгодна для экономического развития регионов. Отрасль способна ежегодно привлекать в сельскую местность до восьми миллионов человек и дополнительно увеличить оборот российской туриндустрии до 55 миллиардов рублей в год. Интерес к селам подогревает и пандемия.

— Офисные работники получили возможность работать удаленно, и многие уехали из мегаполисов в деревни и на дачи. А фермеры в свою очередь получили новых клиентов, которые, попробовав качественную локальную продукцию, становились постоянными покупателями, — отметил Константинов.

По его словам, основной объем предложений на рынке сельского туризма составляют краткосрочные экскурсии, дегустации и мастер-классы по приготовлению традиционных деревенских блюд.

— По нашей оценке, основной спрос сельскому туризму обеспечат пары с детьми, которые предпочитают отдых на природе в течение двух и более дней в небольшом отдалении от города, — отметил Константинов.

Центр аграрного хозяйства в столичном регионе — Новая Москва. В сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, которая проходит в ТиНАО с 1 по 31 августа, принимают участие 44 182 объекта, что составляет 96 процентов от общего числа аграрных хозяйств Москвы. Однако, по мнению директора Центра аграрной политики Института экономической политики имени Гайдара Натальи Шагайды, процент занятости населения в сельском хозяйстве Москвы невысок.

— Потому что отрасль стала высокотехнологичной, и в производстве рабочие руки зачастую не требуются. А из-за этого люди уезжают из маленьких населенных пунктов, предпочитая работать в Москве, — говорит Шагайда.

Она отметила, что законопроект о сельском туризме поможет создать рабочие места в маленьких населенных пунктах и уменьшить отток людей.

Фото: instagram.com/gorodskaya_ferma

Слово фермерам

«ВМ» узнала, что думают фермеры о новом законе. По мнению директора сельскохозяйственного кооператива из Челябинской области Анатолия Шундеева, развитие сельского туризма особенно необходимо для подрастающего поколения.

— Детям с ранних лет нужно знать о пользе натуральных продуктов. В этом случае формат «приехал — наглядно изучил» будет самым эффективным, — говорит фермер.

Самарский фермер Кирилл Сучков надеется, что приток туристов на их предприятие по производству натуральных продуктов увеличит доход.

Еще один плюс поправок в законодательство — смягчение политики по проживанию туристов, считает фермер из Владимирской области Джон Кописки.

— Сейчас предъявляются высокие требования к объектам заселения на сельскохозяйственных территориях, почти такие же, как и в мегаполисах. Это неправильно, — говорит Кописки.

Проблемы и пути их решения

Президент Национальной ассоциации сельского и экотуризма Иванна Лебедева считает, что основные проблемы сельского туризма — неразвитая законодательная база и недостаток знаний у населения. Чтобы исправить ситуацию, ассоциация запустила проект «Акселератор сельских инициатив в сфере сельского и экотуризма в постковидной реальности», направленный на поддержку местных инициатив по развитию туризма.

— Это будет образовательная платформа и гранты для сельских инициативных групп, некоммерческих объединений, представляющих интересы местных сообществ, развивающих свою малую родину, — говорит Лебедева.

Еще одна проблема — отсутствие квалифицированных кадров. По мнению председателя Ассоциации содействия развитию агротуризма Тараса Астахова, выпускники туристических вузов вряд ли отправятся работать в удаленные регионы.

— Именно поэтому мы пытаемся заинтересовать молодежь. Уже второй год наша ассоциация проводит Всероссийскую студенческую олимпиаду по агротуризму. Первый раз участники презентовали проекты, которые могут быть представлены в регионах.

Сейчас мы хотим пойти еще дальше и реализовывать инициативы олимпиадников в населенных пунктах, — отметил Астахов.

Для этого необходимо подключить местные власти и бизнес.

— Если опыт будет позитивным, а проекты успешными, молодежь захочет остаться в регионе и продолжать свое дело, — считает Астахов.

Третья проблема — информационная пустота. Аграриям из удаленных деревень трудно продвигать свои услуги туристам.

— Для этого мы создали онлайн-платформу, которая позволяет фермерам предлагать экскурсии, дегустации, участие в ремесленных мастер-классах и других сельских развлечениях, а клиентам — воспользоваться этими предложениями, — рассказал Константинов.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Юрий Зарзыкин, вице-президент российского союза туриндустрии:

— По оценкам экспертов туриндустрии, сельский туризм занимает лишь один-три процента от общего предложения. Но в последние годы к нему приковано повышенное внимание. Чайные плантации, сыроварни, винодельни, пасеки перестали выполнять исключительно производственную функцию. Все они заинтересованы в том, чтобы создавать экскурсионные программы и другие варианты досуга на своих территориях. Задачи, которые сейчас стоят перед таким видом туризма, — обеспечить комфортное пребывание людей и привлечь квалифицированные кадры.

Марина Астахова, турагент:

— Пандемия сильно повлияла на предпочтения туристов. Путешественники стали выбирать отдых вдали от массовых скоплений людей.

Стал процветать экотуризм, агротуризм. Закрытие авиасообщения тоже внесло свой вклад — вместо заграничных пляжей люди обратили внимание на красоты родной страны. Турагенты считают, что сельский туризм будет перспективным направлением. Люди с удовольствием едут на маленькие фермы Италии и Франции. Думаю, что в России есть все условия, чтобы создать конкуренцию западным путешествиям. По красоте пейзажей мы точно не уступаем.

Олег Сирота, фермер, член общественной палаты РФ:

— Развитие сельского туризма — большой плюс для аграриев. На фермы приезжают туристические группы, заходят в кафе, посещают экскурсии, покупают натуральные продукты, а потом заказывают их онлайн в свои регионы. Все это увеличивает прибыль хозяйств. Министерство сельского хозяйства сейчас разрабатывает меры грантовой поддержки для начинающих фермеров, это тоже большой стимул для развития. А еще сельский туризм — хороший способ просвещения молодежи. Дети, выросшие в мегаполисе, зачастую ни разу не видели сельскохозяйственных животных.

Подогреваем интерес к селам

Александр Мерзлов, президент ассоциации самых красивых деревень России:

— Наша Ассоциация самых красивых деревень — международный бренд. Изначально проект был придуман во Франции в 1982 году с целью развития туризма в маленьких коммунах с богатым культурным и природным наследием. Такая модель оказалась очень успешной, и идею подхватили другие страны. Семь лет назад мы решили создать подобную инициативу в России. С мая 2018 года ассоциация стала членом Федерации самых красивых деревень Земли.

Сейчас организация объединяет 44 населенных пункта, 19 из них обрели статус действительных членов, а остальные находятся в процессе вступления. Планируется, что в 2021 году этот список пополнят еще 15 объектов. Те населенные пункты, которые становятся членами ассоциации, обретают статус не только самых красивых деревень России, но и получают мировую известность. Это дает им узнаваемости и больше возможностей для продвижения.

К ним приковано внимание общественности и средств массовой информации. Туда приезжают туристы и увеличивают прибыль региона. Те, кто умело пользуются членством ассоциации, уже несколько лет увеличивают экономические показатели. А для путешественников принадлежность деревни к организации — это знак качества.

Конечно, не все деревни могут войти в ассоциацию. Для этого нужно соответствовать и общим критериям федерации, и нашим, которые мы адаптировали под российские реалии.

Деревня должна иметь высокие эстетические, историко-культурные, экологические, гастрономические показатели. Например, пейзаж не должен быть нарушен современными строениями, застройка должна иметь стилистическое единство, все системы коммуникации (спутниковое телевидение, газовые трубы, электросети) должны быть спрятаны. В регионе необходимо иметь хорошую транспортную доступность в любое время года, освещение в темное время суток и многое другое. После вступления в ассоциацию, (оно происходит на основе строгого экспертного анализа кандидатов) населенный пункт берет на себя обязательство следовать этим критериям.

В случае нарушений, выявляемых в ходе периодических проверок (в том числе со стороны федерации), членство может быть аннулировано. Это дает местным властям стимул поддерживать инфраструктуру населенного пункта на высоком уровне.

Отмечу, что отсутствие транспортной доступности считается главной проблемой развития сельского туризма. Но, на мой взгляд, самая большая проблема — исчезновение архитектурного наследия. Во многих селах дома и крыши облицованы дешевым разноцветным сайдингом, что сильно портит пейзаж. Вот с этим нужно бороться. Как только деревня увеличит туристический поток, получит прибыль, то проблемы с дорогами быстро решатся. А чтобы сохранить культурное наследие, нужно поменять отношение людей к родному краю. И мы стараемся этому способствовать.

КАК У НИХ

Италия Агротуризм в Италии официально признали частью экономики государства в 1985 году. Правительство диктует строгие правила для аграриев. Например, когда у них гостят туристы, фермеры не должны прекращать сельскохозяйственного производства. Кроме того, путешественников могут принимать лишь те фермы, сотрудники которых прошли курсы специального обучения.

Франция В стране есть специальная ассоциация «Сельский туризм во Франции», которая содействует развитию этого перспективного направления отдыха. По данным ассоциации, 25 процентов французов предпочитают проводить отпуск в провинции, а не в другой стране.

Испания В 2021 году премьер-министр Испании Педро Санчес призвал иностранных туристов заменить традиционный отпуск на море поездкой в испанскую сельскую местность. Политик посчитал, что так можно остановить уменьшение численности населения — 42 процента испанских деревень подвержены риску депопуляции. Для поддержки вымирающих территорий власти планируют улучшить доступ к интернету в сельской местности, развивать транспортные маршруты, а также предложить гранты молодым предпринимателям и малому бизнесу для работы там.

Эстония В июле страна традиционно отпраздновала всеэстонский День открытых хуторов. В этом году открыли свои двери для гостей 300 ферм и сельских предприятий. Посетители могли попробовать себя в разных видах сельской деятельности: увидеть молочное производство, козоводство, овцеводство, посмотреть, как делают вина или мед.

Германия Сельский туризм в стране подразумевает проживание в домах реальных фермеров. От туристов приветствуется помощь в ремесленных занятиях и по хозяйству: работа в саду, уход за животными. Сельский туризм Германии также включает участие в многочисленных фестивалях и ярмарках, где пиво и глинтвейн местного производства льются рекой и гуляют, как правило, всей деревней.

Великобритания В стране есть категория сельского VIР-туризма, рассчитанного на население с высоким достатком. Таким путешественникам предлагают размещение в полностью реконструированных старинных усадьбах.