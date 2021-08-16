Лучше всех: самоуверенность работников вредит личным и коллективным достижениям

Главный герой Эдвард Морра, испытывающий серьезные проблемы в карьере, решает принимать чудодейственные таблетки, чтобы стать успешным / Кадр из фильма «Области тьмы» / 2011 год

Росстат констатирует небывалое оживление на рынке труда. По данным ведомства, нынешним летом количество вакансий в стране выросло на 77 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом работодатели все чаще сталкиваются с тем, что соискатели преувеличивают свои профессиональные навыки. Завышенная самооценка кандидатов в дальнейшем негативно сказывается на производительности труда.

В современном мире надо быть успешным. Надо — и все! Этот постулат сегодня знаком, наверное, каждому чуть ли не с детского сада. И принят большинством как руководство к действию. Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), важность успеха в жизни человека очевидна для 89 процентов россиян.

Подавляющее большинство главной его составляющей называют материальное благополучие и самореализацию.

— Статус и достижения как высшая цель ценились во все времена, — говорит кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — Но современный мир жесткой конкуренции ориентируется на социальную успешность как на норму абсолютно для всех. Посмотрите, в том же опросе не придают этому значения всего 9 процентов респондентов. Нет ничего плохого в потребности и желании совершенствоваться, учиться новому, преодолевать препятствия, решая поставленные задачи. Вопрос в мотивации — ради чего все это? Чтобы обогатить свой внутренний мир, стать гармоничной личностью или любой ценой удовлетворить амбиции, добившись чего-то большего, чем другие? Для многих, к сожалению, становится важен лишь конечный результат — достижение статуса, положение в обществе, повышение зарплаты или преодоление очередной ступеньки вверх по карьерной лестнице.

Причем такая маниакальная мода на успешность привела к тому, что дилемма «быть или казаться» практически теряет смысл, стирая и без того тонкую грань между уверенностью и самоуверенностью. Объективность оценки собственных навыков и личностных качеств становится неинтересной, поскольку часто препятствует успешности. Выгоднее оказалось завысить самооценку, убедить себя в том, что ты, независимо от реальных знаний и умений, все равно лучше всех. И тогда в это поверят и другие. Именно такая позиция сегодня внушается в рекламных роликах и тренингах на тему «Как стать успешным».

Синдром самоуверенности отмечен Международной ассоциацией психологов как еще один бич прогрессивного века. Завышенная самооценка, по данным экспертов, сегодня наблюдается у 74 процентов трудоспособного населения планеты.

Липовое мастерство

Рекомендаций, консультаций и тренингов, как преподнести себя на собеседовании при устройстве на работу, на любой ярмарке вакансий или интернет-ресурсе рекрутинговых агентств не счесть. Главное правило в них — предстать в выгодном свете, понравиться, доказав свою исключительную профессиональную состоятельность. Работу ищут, как правило, по зарплате. А чем больше ты умеешь, тем выше шансы претендовать на выгодную с материальной точки зрения должность.

— Вакансий много, однако на более-менее престижные места с хорошим окладом всегда есть конкуренция, — говорит эксперт по подбору персонала Олег Сивцев. — Но и среди работодателей на рынке труда ведется нешуточная борьба за лучших из лучших. И вот здесь-то и начинается настоящая чехарда. Я знаю соискателей, чьи анкеты одновременно привлекали сразу несколько крупных компаний. За них бились, торговались между собой, чтобы получить ценного сотрудника. А потом на собеседовании выяснялось, что кандидат как профессионал гроша ломаного не стоит.

По данным одного из крупных кадровых агентств, свои профессиональные компетенции серьезно преувеличивают порядка 80 процентов российских соискателей. Чаще всего в резюме лукавят, приписывая себе более высокую квалификацию, стаж работы, указывают престижные компании, в которых они на самом деле никогда не трудились.

— Если в вакансии указано, что кандидат должен в совершенстве владеть, например, какими-то компьютерными программами или иностранным языком, то откликнувшиеся на нее непременно отметят, что обладают этими навыками, — рассказывает сотрудник столичного агентства по трудоустройству Оксана Масленникова. — Прежде чем пригласить на собеседование, мы, естественно, обзваниваем соискателей. И уже на этапе телефонного разговора выясняется, что больше половины попросту блефовали в надежде, что их возьмут с минимальными, базовыми знаниями и умениями.

Однако поймать на вранье удается не всех. Понятно, что просто по присланным резюме на работу мало кого принимают. Однако всеобщий курс на успешность и желание во что бы то ни стало добиться цели нередко приводят к тому, что мнимым профессионалам удается уболтать нанимателя, пустив ему пыль в глаза на собеседовании.

— В поисках какого-то конкретного специалиста, например, программиста, работодатель часто и сам рад обманываться, — продолжает эксперт. — Да и как ему определить квалификацию, если профессионала этого профиля в его компании нет? Потому он и нужен! Руководитель, например, какой-нибудь торговой компании или транспортной фирмы этими навыками, в общем-то, может и не обладать. А бывает так, что человек, вступающий в конкуренцию за выгодное предложение работы, абсолютно уверен, что он справится, несмотря на то что требования явно выше его возможностей. Такие куда опаснее, чем просто липовые мастера. Они готовятся к собеседованию, даже проходят тренинги самовнушения под девизом «я все могу».

И очень часто им удается добиться приема на работу. Самоуверенность, доведенная до совершенства, поверьте, страшная сила. Ею, кстати, чаще всего грешат молодые специалисты. Но у них есть хоть какое-то оправдание: они лгут в надежде получить шанс чему-то научиться. И, к слову, некоторым, в кого поверили, удается задержаться на должности, несмотря на их первоначальное профессиональное несоответствие.

Конечно, проверить указанные в резюме данные можно, и, чтобы не ошибиться, работодатели осваивают разные методы и приемы. В одной крупной российской корпорации, например, недавно даже начали использовать на собеседованиях при назначении на серьезные должности детектор лжи.

Фото: Pixabay

Прыгнуть выше головы

Несоответствие навыков занимаемой должности становится одной из глобальных проблем на рынке труда. Об этом, в частности, говорится в исследовании Международной организации экономического сотрудничества и развития, аналитики которой утверждают, что сегодня почти четверть работников в мире выполняют обязанности выше имеющихся у них компетенций.

— Речь идет о так называемой кадровой или квалификационной яме, — объясняет экономист Алексей Демин. — Проблема, когда уровень профессиональных навыков трудоспособного населения недостаточен для выполняемой работы, наблюдается сегодня во многих странах мира. Одна из безусловных причин в том, что образование не ориентируется на рынок труда, потребности которого очень быстро меняют новые прогрессивные технологии.

Кстати, недостаток практических навыков у выпускников российских вузов сегодня признает 91 процент работодателей. И в России, по представленным в специальном докладе консалтинговой компании The Boston Consulting Group и Международной ассоциации WorldSkills данным, попадают в квалификационную яму почти половина (45 процентов) занятых на рынке труда граждан.

— Несмотря на то что в нашей стране любят учиться, многие предпочитают работать по старинке, считая, что полученных однажды знаний должно хватить на все трудовые годы, — комментирует эксперт. — Такая самоуверенность, учитывая скорости, с которыми сегодня в разные аспекты жизни внедряются инновации, конечно, создает серьезные проблемы, в том числе и для производительности труда.

Порядка 70 процентов россиян уверены, что никакие новые технологии не способны заменить их на рабочем месте, говорится в результатах опроса ВЦИОМа. Талантливыми в той или иной степени себя считают 43 процента граждан нашей страны.

— Преувеличением своих возможностей, естественно, чаще всего грешат те, кто стремится достичь больших высот, — считает социолог Алексей Егоров. — В условиях конкуренции волейневолей приходится завышать планку, брать на себя повышенные обязательства, чтобы именно тебе, а не коллеге досталась премия или более высокая должность.

Выработать адекватную самооценку при этом удается не всем. Не говоря уже о том, что амбиции слабых профессионалов подстегиваются начальством: оно же приняло тебя на работу, значит, и требует по полной программе, а то и сверх меры. В таких условиях времени на повышение квалификации не остается. Доказывать свою состоятельность приходится ударным трудом, выполнением большего объема работ, чем на самом деле способен потянуть. Нередко случается так, что и крепкий профессионал, уже добившись многого, в гонке за успехом ломается: уверенность незаметно превращается в самоуверенность. И вот уже кажется, что ты можешь все. Но человеческие возможности не безграничны, если не развиваться, рано или поздно все равно упрешься в потолок.

Больно падать

По оценке экспертов, современные работодатели опасность карьерной ямы уже начали понимать. Сегодня, как утверждают аналитики рынка труда, руководители крупных компаний все чаще делают ставку на уверенных в себе специалистов, оставляя за бортом тех, кто излишне самоуверенно настаивает на том, что он самый лучший.

— Это вполне объяснимо, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Выскочек вообще мало кто любит, особенно если на деле выясняется, что их самооценка завышена. Еще лет двадцать назад американские психологи говорили о том, что проблемы с осознанием собственной некомпетентности именно к этому и приводят. А это, в свою очередь, чревато тем, что работники совершают серьезные ошибки, принимают неверные решения. Причем низкий уровень квалификации не позволяет им это понять. Такое, по сути, когнитивное расстройство названо эффектом Даннинга — Крюгера в честь ученых, его выявивших. Оно опасно, поскольку не только мешает развитию компании, но и ставит под удар успешность остальных членов коллектива.

Фото: Pixabay

Впрочем, современная психология выявила еще одну закономерность: излишним самомнением отличаются неуверенные в себе люди. Отсюда, собственно, и практически повальная ложь в резюме, и стремление работать наизнос, прыгнуть выше головы, но во что бы то ни стало доказать себе и окружающим свою состоятельность.

По мнению экспертов Международной ассоциации психологов, увеличение числа людей, занимающих должности, не соответствующие их квалификации, постепенно приводит к тому, что неуверенность в навыках становится частым явлением среди работающего населения.

— Если изначально не было здоровой и объективной уверенности в своих силах, рано или поздно неизбежно обрастешь комплексами, даже если чего-то удалось добиться, — говорит психолог. — Неспособность адекватно соотнести свои заслуги с реальными знаниями и навыками приводит к тому, что невольно начинаешь сомневаться: я действительно чего-то стою или мне просто повезло? Сегодня много и часто говорят о так называемом синдроме самозванца, при котором и возникает чувство собственной некомпетентности. Тому много причин, но одна из них, на мой взгляд, как раз в том, что многие, испытывающие подобные терзания, изначально имели завышенное самомнение, то есть по сути действительно были самозванцами.

По оценкам международных экспертов, те или иные проявления синдрома самозванца сегодня ощущают около 70 процентов людей на планете. Что вполне перекликается со статистикой работников, попавших в квалификационную яму. А последнее исследование российского рынка труда интернет-сервисом «Авито-Работа » показало, что соискатели начали соглашаться на меньшую заработную плату, чем готовы им предложить работодатели.

— Вполне закономерное развитие событий, — полагает эксперт по подбору персонала Олег Сивцев. — Но, боюсь, это не говорит о том, что соискатели стали честнее. Просто разброс между потребностями работодателей и возможностями претендентов становится больше. Хорошему профессионалу готовы платить много, но это же не значит, что на его место возьмут дилетанта только потому, что он готов трудиться за меньшие деньги.

Подтверждают это и эксперты, проводившие исследование. По словам управляющего директора интернет-сервиса Артема Кумпеля, работодатели не готовы нанимать кандидатов, которые не соответствуют их требованиям, даже несмотря на низкие зарплатные ожидания соискателя.

— Мы всю жизнь себя с кем-то сравниваем, — говорит психолог. — Это необходимо, чтобы оценить свои собственные возможности. Переоценивая их, мы обманываем сами себя.

Столкнувшись с неудачей, уверенный человек сделает выводы, объективно оценит свои недочеты, учтет критику и пойдет вперед, исправляя недостатки. Люди с изначально завышенной самооценкой в подобном случае, наоборот, часто опускают руки, обвиняя обстоятельства и «происки врагов». Ступать на путь высокого самомнения очень опасно, особенно в наше прогрессивное время. Принятие своего несовершенства дает преимущество, открывая дорогу к освоению новых знаний и умений. Болезненная самовлюбленность создает регресс, в том числе и на пути вашей успешности.

ЦИФРА

59 процентов трудоспособных граждан нашей страны не сомневаются в своем профессионализме.

ЦИТАТА

Михаил Жванецкий ( 1934– 2020), писатель-сатирик:

— Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.

КСТАТИ

Согласно статистике, за последний год 28 процентов россиян проходили какое-либо обучение. Чаще учились новому граждане с высшим и неполным высшим образованием, активные пользователи интернета, в большей степени это жители Москвы и Санкт-Петербурга. Планируют научиться чему-то новому в течение ближайшего года 31 процент опрошенных, в то время как 50 процентов не имеет никаких планов на обучение. 34 процента россиян считают, что необходимо осваивать новые навыки ежегодно, чтобы не отставать от жизни, а 38 процентов граждан уверены, что прохождения курсов повышения квалификации раз в несколько лет будет достаточно.

При этом 20 процентов опрошенных выразили уверенность, что в дополнительном образовании нет необходимости.