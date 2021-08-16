Кровопролития удалось избежать

Владимир Зайцев / Фото: Из личного архива Владимира Зайцева

17 августа, во вторник,исполняется 30 лет с начала Августовского путча. Исход столкновения сторонников советского режима и поборников демократии поставил точку в существовании СССР. Мифы о роли спецподзразделения «Альфа» в этом конфликте развенчал вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Владимир Зайцев.

В те августовские дни руководство группы «А» Седьмого управления КГБ СССР и весь личный состав оказались в эпицентре событий. По сей день находятся люди, которые считают их действия героическими. Есть и другие, что жестко критикуют спецназ за отказ от ареста Бориса Ельцина и штурма Белого дома.

— В 1991 году я был заместителем командира группы «Альфа» Виктора Карпухина, — поделился воспоминаниями Владимир Зайцев. — Мне поступил приказ прибыть в поселок Архангельское-2, где в то время находился Борис Ельцин. На месте я должен был ожидать приказа о сопровождении президента РСФСР в Завидово для разговора с руководством страны. Дачу охраняли сотрудники МВД, так что я, переодевшись в милицейскую форму, проник на территорию объекта.

По словам Владимира Зайцева, отказ «Альфы» арестовывать Бориса Ельцина — это всего лишь миф. На самом деле офицеры были готовы к операции и ожидали лишь приказа от руководства. Но сигнал так и не поступил. Поэтому кортеж президента РСФСР беспрепятственно покинул поселок Архангельское-2.

— Приставка «спец» у нашего подразделения означала невозможность невыполнения приказа. Перед нами была поставлена обычная задача. На тот момент Борис Ельцин был одним их пятнадцати руководителей республик, входящих в СССР. Но если бы был дан приказ о его аресте, то мы бы его выполнили безоговорочно, — заявил Владимир Зайцев.

Много домыслов возникло за прошедшие тридцать лет и вокруг штурма здания Верховного совета СССР, который якобы планировался, но был сорван из-за отказа бойцов группы «Альфа» выполнять приказ. Однако Владимир Зайцев утверждает, что такого распоряжения «сверху» не поступало. По мнению полковника, это было наиболее разумное решение в тех обстоятельствах.

— История, конечно, не имеет сослагательного наклонения. И надо понимать, что в тот момент никто не хотел брать на себя такую огромную ответственность. Все прекрасно понимали, что будут жертвы. Нам удалось избежать кровопролития и, возможно, начала новой гражданской войны, — считает Владимир Зайцев.

ИСТОРИЯ

18 августа 1991 года высшее руководство СССР, не согласное с политикой президента страны Михаила Горбачева, создало Государственный комитет по чрезвычайному положению. Их целью было не допустить ликвидации СССР. ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. 21 августа конфликт завершился победой сторонников нового режима.