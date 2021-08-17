Конный манеж «Спасской башни» ждет гостей

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Осталось 10 дней до начала Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». «Вечерняя Москва» пообщалась с генеральным директором Кремлевской школы верховой езды Борисом Петровым о программе конного манежа Фестиваля.

— Будет ли что-то принципиально новое в программе выступлений?

— Подготовку к Фестивалю «Спасская башня» мы ведем на протяжении всего года, и каждый раз стараемся удивить зрителей конного манежа новыми гранями конного искусства. Этот год не станет исключением, и мы представим нашему зрителю зрелищную пони-эстафету, участниками которой будут 20 юных всадников из Москвы, Московской области и Челябинска. Впервые мы увидели пони-эстафету, когда команда всадников Кремлевской школы верховой езды посетила Великобританию для поздравления королевы Елизаветы II с 60-летием правления. Тогда юные английские всадники, виртуозно выполняющие трюки на полосе с препятствиями, поразили нас до глубины души, и мы решили перенять опыт коллег. Это направление мы продолжим развивать наВДНХ в Центре национальных конных традиций.

Что касается постоянных участников Фестиваля — команды всадников Кремлевской школы верховой езды, хотелось бы отметить, что в этом году мы представим нашу традиционную программу. Все номера будут проходить под живое исполнение композиций Московским казачьим хором. И сейчас происходит серьезная сонастройка музыкантов и всадников. Солистам Московского казачьего хора нужно адаптировать свои композиции под темп лошадей, а всадникам и их четвероногим партнерам привыкнуть к новым участникам представления, которые будут находиться вместе с ними на конном манеже.

Кроме того, на конном манеже пройдут показательные выступления команды по конной стрельбе из лука— победителей и призеров международных соревнований — и традиционные детские соревнования по джигитовке и конкуру на приз Фестиваля «Спасская башня», где выступят 34 приглашенных юных всадника— победители и призеры всероссийских соревнований.

— Детская музыкальная программа отменилась из-за коронавируса. Как вам удалось обойти ограничение?

— Мы не обходили ограничения, действуем строго в рамках законодательства. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, проводить конные соревнования при соблюдении норм безопасности разрешается.

— Присоединятся ли к конному манежу иностранные участники?

— В связи с тем, что организация мероприятий на конном манеже начинается заблаговременно, и с учетом эпидемиологической обстановки в стране и мире, мы приняли решение не приглашать в этом году иностранных участников. Но мы верим, что наши зарубежные коллеги присоединятся к нам в следующем году. Уже ведутся переговоры с коллегами из Монголии, Китая, Кореи и Англии об участии в Фестивале.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

— Одна из громких историй Олимпиады в Токио — лошадь немецкой пятиборки отказалась прыгать в самый ответственный момент. А на ваших выступлениях есть ли риск, что лошадь откажется делать то, что от нее требуют?

— Конечно, ведь лошадь так же, как и человек, выходит на манеж с разным настроением, самочувствием; всегда могут вмешаться внешние факторы и повлиять на ситуацию. И действительно бывают случаи, когда лошадь по какой-либо причине отказывается выполнять требования всадника. Но нам в каком-то смысле легче, чем спортсменам: они следуют регламенту соревнований, а у нас во время выступлений есть возможность импровизации, порой зритель даже не замечает моментов, которые вышли за рамки сценария. Всадники нашей команды профессионалы, и я искренне восхищаюсь их мастерством.

— Немецкая спортсменка, кстати, начала бить лошадь, из-за чего на нее посыпались обвинения в жестоком обращении с животными. Как же добиться от лошади того, что хочешь, и не пересечь черту?

— Мы добиваемся результатов терпеливой планомерной работой и с уважением относимся к лошади. Для каждого животного свойственны свой характер и привычки поведения (здесь все, как и у людей). Наша задача подобрать ключики — найти общий язык с лошадью. Вот, к примеру, наш номер кордео (в нем на лошади нет ни седла, ни уздечки, только веревочка на шее) основан только на доверии всадника и его коня. В этом номере, как ни в каком другом, можно увидеть партнерские отношения человека и животного, основанные на доверии и понимании.

— Чтобы преуспеть в некоторых видах спорта, например, в гимнастике, нужно заниматься с самого детства. А с конным спортом как обстоят дела? Могут ли взрослые люди присоединиться к вашей школе?

— Если есть желание, то нет ничего невозможного. Но без серьезных тренировок верховой езды, базовых физических нагрузок, здесь не обойтись. Если у всадника хватит сил и упорства, то все получится. И у нас много примеров, подтверждающих это. Один из всадников нашей команды, который начинал обучение практически с нуля, спустя пару лет подготовки уже выступал на Красной площади на Фестивале «Спасская башня».

— У лошадей тоже строгий отбор? Как отбираете животных себе в команду? Есть ли такое, что одна порода лошади хороша в конкуре, а другая в джигитовке?

— Именно такой подход к выбору лошади и должен быть в конном деле. Есть породы лошадей, которые больше предрасположены к классическим видам конного спорта, например, к выездке или конкуру. В своей работе мы используем лошадей отечественных пород, преимущественно донской и буденновской породы.

— В мире десятки тысяч школ верховой езды. Есть то, чем вы отличаетесь от других?

— Я могу привести в пример выступление нашей команды в Великобритании на 60-летии правления королевы. Режиссер мероприятия поставил его на финал торжества. И сделал это намеренно. Потому что после того, как наши всадники продемонстрировали джигитовку, поднимать накал зрительских страстей уже было некуда. Это пик. Наши ребята только появлялись на конном манеже, трибуны вставали и больше не садились. В этом и есть наше отличие, мы дарим людям эмоции, которые заставляют людей подниматься с мест, аплодировать стоя и смотреть выступление на одном дыхании, надолго оставляя воспоминания о нем в своих сердцах.