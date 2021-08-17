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Монеты из кубышки: что находят археологи на территории Москвы

Василиса Чернявская 

Общество
Монеты из кубышки: что находят археологи на территории Москвы
Фото: Владимир Новиков, Артем Геодакян/ТАСС, Александр Овчинников/ТАСС

В понедельник, 16 августа, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге поздравил археологов с профессиональным праздником и рассказал о самых необычных артефактах, найденных ими за последние годы.

История раскопок Москвы насчитывает более двух веков. Сейчас это происходит благодаря программам строительства и благоустройства, за последние десять лет нашли свыше 60 тысяч предметов. До конца года работы пройдут на более чем 800 площадках — на территории Воспитательного дома в Китайгородском проезде и Новодевичьего монастыря, на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города, на пересечении Сретенки и Пушкарева переулка и других.

Клад в Зарядье

Монеты общим весом более 20 килограммов находились в трех чернолощеных сосудах: кувшине, фляге и кубышке. Общая сумма накоплений огромна — 350–380 рублей. Это жалованье стрелецкого полковника за 7–10 лет службы.

Берестяная грамота

Ее нашли на территории парка «Зарядье». Это не выброшенный за ненадобностью черновик, а полноценное частное письмо. Текст написан «буква к букве» — отчетливым книжным почерком XIV века, на специально подготовленной полосе бересты с заранее обрезанными краями и ровной поверхностью.

Монеты из кубышки: что находят археологи на территории МосквыПерстень со вставкой (XVIII - XIX вв.), найденный на территории Екатерининской больницы, на открытии выставки «Находки моей улицы» в День археолога в Музее Москвы. На выставке представлены около сотни артефактов, предметов повседневной жизни и свидетельств разных периодов истории Москвы – от эпохи Средневековья до конца XIX века, найденных археологами в этом году в ходе работ по благоустройству столицы в рамках программы «Моя улица». / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Перстень со вставкой

Найден специалистами на территории Ново-Екатериниской больницы. Изделие датируется XVIII — XIX веками. Вместе с ним археологи обнаружили около сотни артефактов, предметов повседневной жизни и свидетельств разных периодов истории Москвы.

Керамические игрушки на Ильинке

Часто археологи находят предметы быта прошлых столетий. Среди хорошо сохранившихся артефактов подобного рода — керамические игрушки, найденные на Ильинке. Они датируются XVI веком. Среди них — фигуры птичек.

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