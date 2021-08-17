Врач-уролог: Недержание мочи — проблема, которой не нужно стесняться

Фото: ИП Смыслов Д. Н.

Не про все болезни мы решаемся говорить вслух. Иногда кажется, что лучше промолчать, перетерпеть, попытаться найти лечение, опираясь на знания, полученные из интернета. Наш собеседник, врач-уролог Анастасия Михайловна Поликарпова, ведущая прием пациентов в «СМ-Клинике», уверена: ни один из этих путей не является правильным.

— Анастасия Михайловна, что говорит статистика о проблеме недержания мочи?

— Данные следующие: в мире недержанием мочи (инконтиненцией) страдает до 8 процентов людей. Большая их часть — женщины. По данным ICS (Международного общества по удержанию мочи), в Европе инконтиненция в той или иной форме наблюдается у 38 процентов женщин, в России, согласно различным исследованиям, — у 10 процентов женщин. Это значит, что проблема недержания мочи перестала быть исключительно медицинской, став и социальной проблемой тоже.

— У мужчин другие цифры?

— У мужчин недержание встречается гораздо реже. Как правило, после операции по удалению простаты. Это отдельная тема, достаточно узкая. У женщин все сложнее и разнообразнее.

— Давайте тогда перечислим «женские» факторы риска.

— Они делятся на несколько групп. Первая: предрасполагающие факторы, в том числе генетика, сахарный диабет (недержание мочи отмечают у себя около 30 процентов пациенток с сахарным диабетом) и его осложнения — изменения в мочеполовой системе; неврологические заболевания (травмы головного мозга, инсульты, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона). Вторая группа: акушерско-гинекологические факторы, к которым относятся многократные роды, трудные роды, эпизиотомия, а также пролапс органов малого таза (ослабление мышц и связок, из-за которого происходит смещение мочевого пузыря). Третья группа: провоцирующие факторы риска. Это прежде всего возраст. У женщин врачи-урологи выделяют два периода, когда инконтиненция развивается особенно часто: период вхождения в климакс (45–50 лет) и период, когда уже наступила менопауза, в 65 лет. Оба они связаны с гормональными изменениями в женском организме. Кроме того, с возрастом повышается вероятность развития инфекции мочевыводящих путей. Хочу отметить и такие важные причины недержания мочи, как ожирение (есть исследования, подтверждающие прямую взаимосвязь между избыточным индексом массы тела и недержанием), курение и занятие активными видами спорта, связанными с регулярным подъемом тяжестей.

— Всегда ли недержание мочи проявляется одинаково?

— Нет, конечно. Инконтиненция может быть стрессовой (возникать при кашле, чихании, резкой физической нагрузке); пациентка или пациент могут испытывать неожиданный и нестерпимый позыв к мочеиспусканию — это ургентное недержание мочи. Про энурез — ночное недержание мочи, думаю, все мы хорошо знаем. Бывают и некоторые другие типы. Скажем, ситуационные (во время полового акта или смеха). Так что и причины, и проявления инконтиненции различаются.

— С чего начинается лечение?

— Вначале мы обязательно собираем анамнез. Это история заболевания, история пациента с «акцентом» на его проблему. На что врач-уролог обязательно обращает внимание? На характер недержания мочи: когда появилось, как часто повторяется. У пациентки спрашивают, рожала ли она, сколько раз, выполняли ли ей хирургические операции на органах малого таза, не болеет ли она диабетом, какие лекарственные препараты принимает. Необходимо понимать, сколько жидкости выпивает женщина, особенно кофеиносодержащих напитков (чай, кофе, некоторые виды газировки).

Затем проводится осмотр на кресле, позволяющий выявить возможные дополнительные причины инконтиненции: оценивается состояние слизистой оболочки влагалища, уретры. Далее выполняется тестирование. Например, кашлевая проба. Женщину просят попить воды и с полным мочевым пузырем несколько раз кашлянуть. Результаты этой пробы достаточно информативны.

Перед повторным приемом врач может рекомендовать пациентке в течение 3 суток вести дневник наблюдений. Очень полезное ноу-хау, которое (при правильном заполнении) о многом расскажет врачу.

Следующий этап: диагностика — урофлоуметрия (контроль объема и скорости мочеиспускания). По показаниям, если есть подозрение на патологии органов малого таза, назначается УЗИ, иногда — цистоскопия (эндоскопическое исследование внутренней поверхности мочевого пузыря).

— Диагноз поставлен. Что дальше?

— Лечение недержания мочи может быть консервативным. Это поведенческая терапия: пациентке нужно постараться снизить вес, бросить курить, сократить употребление чая или кофе до 1–2 чашек в день. Сюда же относится лечение хронических запоров, заболеваний органов дыхания. Прекрасный метод — упражнения для тренировки мышц промежности. Самый известный такой комплекс был разработан еще в 1940-х годах американским акушером-гинекологом А. Кегелем и до сих пор широко применяется.

Из остальных консервативных методов назову физиотерапию, мочеиспускание по графику и лекарственную терапию.

Если не помогло все перечисленное, назначается хирургическое лечение. Один из малотравматичных методов, популярный в современной урологии — инъекции гиалуроновой кислоты. Он применяется, если речь не идет о пролапсе органов малого таза и нейрогенных расстройствах. Метод эффективный и простой. Инъекция выполняется в амбулаторных условиях, под местной анестезией. Эффект ощущается уже на следующий день и длится от 6 месяцев до года. Далее процедуру можно повторить. Подготовка к инъекции включает в себя сдачу общего анализа крови и мочи, анализа на уровень глюкозы в крови, коагулограммы, анализов на ВИЧ, гепатит, сифилис и анализ мочи на микрофлору.

Другой вариант хирургического лечения инконтиненции — слинговые операции, предполагающие установку слинга, специальной петли, приподнимающей, подтягивающей уретру вверх. Это уже полноценная операция, она проводится с обязательной предоперационной подготовкой.

Выбор лечения зависит от установления причин инконтиненции. Как вы уже поняли, они могут быть различными. В любом случае недержание мочи не должно оставаться проблемой, о которой стыдно говорить. Не стесняйтесь обратиться к врачу.

Больше полезной информации здесь:

@https://www.instagram.com/smclinic/

На правах рекламы

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.