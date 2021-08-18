Анна Филиппова: Все ради сыновей

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это победительница конкурса «Миссис Россия» Анна Филиппова.

На днях завершился конкурс красоты «Миссис Россия — 2021», победителем которого стала 38-летняя многодетная мама, ресторатор Анна Филиппова. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала о том, что дал ей этот конкурс, и впечатлениях от столицы.

— Анна, другие участницы были вам соперницами?

— Это были такие же мамы, как и я. Самая многодетная — Ирина Попкова из Ейска (пять детей), самая старшая — Светлана Митюшкина из Дзержинска, ей 68, а самая молодая миссис — 28-летняя Кира Волкова из Ростова-на-Дону. Мы все подружились.

— Для чего вы решили принять участие в конкурсе?

— Я по жизни считаю себя победителем и очень амбициозным человеком. И, конечно, шла за победой и за лучшей версией себя. Конкурс дал мне возможность увидеть себя со стороны.

— Семья поддержала ваше желание участвовать?

— Дети болели за меня. И, конечно, победу я посвятила любимому мужу! Семья отнеслась с пониманием к моему участию в конкурсе и терпела мое отсутствие. Теперь я обязательно отплачу домочадцам своим вниманием.

— Вы впервые в столице?

— Москва — мой второй город. У мужа бизнес в столице, поэтому живем на два города. В Новокузнецке у меня ресторан. Еще один планирую открыть и в Москве. Конечно, конкуренция в столице очень высокая, но рестораны тут — бомбические!

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Сильно видны различия Кемерова и Новокузнецка от Москвы?

— Я могу долго перечислять. В первую очередь это напряженный ритм жизни. Тут все стремительно, масштабы совсем другие. Но мне это очень нравится.

— А как вам московское метро?

— Не поверите — спускалась лишь один раз в жизни! Станции — настоящие дворцы. И в тот первый раз, помню, я в нем заблудилась! Это был самый центр, и, хотя везде есть указатели, мне это не помогло.

— А в московских парках были?

— В местных парках все очень хорошо устроено. Инфраструктура продуманна, этого не хватает в других частях страны.

— Любите ходить пешком или ездить на велосипеде?

— Занимаясь бизнесом, нужно многое успеть за день. И поэтому я привыкла ездить на машине. В столице стало легко парковаться везде. Платные парковки — это благо. Они побуждают все делать быстро и эффективно использовать время.

— А как проводите свободное от работы время? Чем увлекаетесь?

— Люблю кататься на горных лыжах, на квадроцикле, недавно встала на сноуборд! В семье очень спортивный муж и трое сыновей — приходится все время держать себя в тонусе. А два года назад села на мотоцикл! Правда, он у меня трехколесный — более безопасный и легкий в управлении. Думаю, что буду еще и на лодках сплавляться, и с парашютом прыгать. Все у меня еще впереди!

ДОСЬЕ

Анна Филиппова родилась 28 декабря 1982 года в Новокузнецке Кемеровской области. Окончила Кемеровский государственный университет (юридический факультет). Работала в налоговой инспекции. Замужем, мать троих сыновей.