Спасение от «цивилизации»: как помогают зверям и птицам в уникальном Центре реабилитации диких животных

Енот / Фото: Ольга Кувыкина

Голубоглазого техасского полоза обнаружили в одной из квартир в районе Митино. Маленького львенка нашли в гараже в районе проспекта Мира. Из жилой квартиры в районе Ховрино сбежала рысь.Все это — реальные истории животных, попавших в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Сегодня здесь содержится около 550 особей. Одних готовят к выпуску на волю, другие останутся жить в Центре навсегда.

«Я тигренок, а не киска»

Центр реабилитации диких животных находится в подмосковной деревне под Яхромой, среди лесов и полей, где свежий воздух и заботливые руки сотрудников творят чудеса. В многочисленных вольерах проживают различные звери и птицы, в том числе экзотические. Одних ввезли контрабандой в тесных коробках, другие работали «живым реквизитом» и участвовали в фотосессиях уличных дельцов, третьих выбросили на улицу владельцы. Физические травмы, болезни, поломанная психика — то, с чем в Центр привозят чаще всего животных. Здесь они приходят в себя, зализывают раны и адаптируются к новой жизни.

Центр реабилитации животных / Фото: Ольга Кувыкина

Как настоящий кошатник, я не могу устоять перед обаянием здешних кошачьих. Вот тигр — маленький полосатый котенок весом килограммов 60 — фыркает и приглашает поиграть, трогает мягкими лапами человека, не выпуская когтей. Выражение глаз и мордочки очень наивное, по-детски озорное. Тигренок прячется за углом, видны только глаза, следящие за мной. А потом он выпрыгивает, переворачивается на спину, игриво жонглируя увесистым бревном.

Веселый, добрый, упитанный — даже не верится, что всего несколько месяцев назад он находился на грани жизни и смерти из-за истощения и болезней. Не представляю, в каких условиях тигра содержал фотограф, что к нему прицепились все возможные кошачьи болезни.

В соседнем вольере к прутьям прислоняется взрослая львица, таким образом требуя внимания и приглашая ее погладить. У гигантской кошки искривлена одна лапа — последствие жестокого обращения прежних владельцев, которые ради забавы подвешивали животное за конечность. Спасти львицу удалось ветеринарам Центра: они провели сложную операцию, вставив в лапу металлические штыри.

Еще один обитатель — лев Бонифаций. С большой роскошной гривой, которая закрывает половину тела, он вальяжно расхаживает по вольеру. Некогда запуганный, нервный львенок был выброшен на улицу, затем поступил в Центр. Реабилитация пошла на пользу, и спустя время животное пришло в норму. Теперь подросший лев стал настоящим царем зверей.

В вольерах с волками неспокойно — при виде людей псовые конкурируют за внимание человека. Они огрызаются и бьют друг друга лапами, пытаясь первыми протиснуться ко мне. Когда волки были маленькими, то выглядели милыми щеночками. Сейчас же вой и рычание пугают. Причем опаснее всего не чистокровные волки, а гибриды — среди которых волкособ (несоциализированная особь). Они не чувствуют страха перед человеком.

Немало в Центре и лис. Некоторые из них совсем ручные. Вот серебристый лис высовывается из вольера и сразу же начинает хныкать, требуя его погладить. Замечательный дикий зверь. Предыдущие владельцы отдали его в Центр. Причина — невыносимый запах, как от дикой лисы в земляной берлоге. Альтернативной могла стать гипоаллергенная собака вроде пуделя, но людям захотелось удивить друзей и знакомых необычным питомцем.

Другая лиса — маленькая и курносая — попала в Центр из обычной городской квартиры. Питомец проживал в съемном жилье с хозяйкой, которая постоянно уезжала в командировки и оставляла зверя одного дома. На запах и шум от животного пожаловались соседи.

Мишки в городе

Из деревянных домиков выглядывают еноты, тянут ко мне свои тонкие пальчики. Их премилые мордочки так и просятся на видео и фото.

— Когда сбегают декоративные неядовитые змеи, то владельцы обычно их ищут, беспокоятся, стараются забрать. Со сбежавшими енотами ситуация противоположная — ни за одним из них хозяин не приехал, — рассказывает Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. — Это говорит о том, что животные доставляли много хлопот, от них специально избавились.

Одна из проблем — создание оптимальных условий содержания для диких животных. Особенно для крупных. Обычно все упирается в нехватку площадей для комфортного пребывания диких обитателей, к примеру, медведей.

— Лучший вариант — строительство специализированного медвежьего центра, где животные могли бы свободно разгуливать по территории, а у посетителей была бы возможность наблюдать за животными с подвесных мостков, — продолжает Бурмистров.

Случалось, что диких медвежат подбирали в лесу и привозили в город. Владельцы, которые хотели подзаработать, быстро понимали, что с животным не справиться, и выбрасывали их на улицу. Отсюда их отправляли в Центр спасения медвежат-сирот Пажетновых. Там животных выхаживали, заново учили жизни на воле. Сегодня на попечении этого Центра находится 13 медвежат, родившихся в 2021 году.

В случае с ручными мишками, которые успели привыкнуть к человеку, все по-другому. Выпускать в дикую природу их нет смысла — не смогут приспособиться и выжить в естественных условиях. Но и специализированные центры не всегда в состоянии предоставить просторные вольеры для проживания. Медведям нередко приходится довольствоваться тесными клетками. В редких случаях их забирают зарубежные центры. Одной из таких медведиц заинтересовался Центр реабилитации в Бельгии, вспоминает Сергей Бурмистров. На подготовку документов, переговоры ушло несколько месяцев. В результате животное перевезли за границу и даже показали в новостях.

Ловкие попрошайки

Вольеры с приматами в Центре реабилитации наполнены самыми разными животными. Здесь обитают и прехорошенькие крошечные игрунки с подросшим детенышем, и серьезные макаки. Кошачьи лемуры дотрагиваются до моего красного зонтика своими пальчиками, а макаки агрессивно покушаются на очки. Один самец попал сюда из Дворца пионеров, когда стал не нужен, другие стали жертвами контрабанды. Не понимаю, что за удовольствие фотографироваться с приматами, так похожими на нас, да еще и с агрессивным поведением. В цирке чаще всего глубокие раны дрессировщикам наносят не львы, а как раз обезьяны.

Центр реабилитации животных / Фото: Ольга Кувыкина

Наблюдая в разных странах за дикими и ручными обезьянами, я поражалась их наглости. Например, одна макака в Индонезии не давала пройти людям на пляж, пока не получала порцию печенья. Она показывала зубы, орала и прыгала с таким видом, словно собирается загрызть человека.

И вот такое непредсказуемое и опасное существо люди умудряются держать дома, использовать в качестве «живого реквизита» для фотосессий. Хотя бывают исключения. Например, когда цирковых обезьян на пенсии держат дома их дрессировщики, ухаживают за ними, гуляют и относятся к ним как к членам семьи.

Среди шумных обитателей Центра реабилитации немало птиц, в том числе хищных — это совы, ястребы, гибриды кречетов, сапсаны. Некоторым из них владельцы нанесли серьезный удар по здоровью. Поврежденные и сломанные крылья, раны на лапах от веревок, нарушение пищеварения, сбитый режим сна. Все это специалисты стараются вылечить, а затем обучить птиц охотиться и вернуть в природу.

С некоторыми животными работают отдельные добровольные команды спасения, с которыми сотрудничает Центр. Например, Кристина Григорьева из подмосковного Домодедова спасает диких зайцев и возвращает их в природу. Когда люди подбирают зайчат в лесу, они не понимают, что буквально отбирают их у матери и убивают. Одно кормление обычным коровьим молоком — и зайчонок погибнет.

Я заметила, что по отношению к городским животным встречается две крайности. Первая — это когда людям хочется всех спасать.

«Заберите лису или ежей у нас со двора на окраине Москвы», — возмущаются они, хотя для животных это — естественная среда обитания. «Заберите птенца ястреба под балконом», — ругается женщина по телефону, перепутав хищника с птенцом голубя из-за его клюва с горбинкой.

Вторая крайность — это когда, наоборот, покупают сов, обезьян, лис и другую живность, не задумываясь, а получится ли ужиться? Повезет, если надоевшие «игрушки» попадут в хорошие условия, такие, которые созданы в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в Яхроме. Но сколько их еще томится в неволе в неподобающих условиях?

Хищники лишь кажутся привлекательными домашними питомцами. Но держать их на цепи или в квартире — это как заставить человека жить в бочке. Психика животных ломается, их пытливый ум не развивается, а чахнет. Не нужно заводить питомцев, если вы не готовы обеспечить им достойные условия жизни. Не поддерживайте бизнес, где животных используют для незаконных уличных фотосессий или в маленьких передвижных шапито.

Призываем ответственно подходить к выбору питомцев и к условиям их содержания. Не нужно забирать диких животных из естественной среды обитания.

Если вы увидели в городе экзотического зверя, птицу и подозреваете владельца в том, что он нарушает условия его содержания, — позвоните в полицию. Если вы увидели дикое животное, которое нуждается в помощи, наберите номер горячей линии единой справочной службы мэрии Москвы +7 (495) 777-77-77. Специалисты без замедления приедут на место и помогут ему.