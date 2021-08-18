Фестиваль в Никола-Ленивце будет обеспечен устойчивой связью

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С 19 по 22 августа в Никола-Ленивце, что на территории национального парка «Угра» в Калужской области, пройдет фестиваль Signal 2021. Он рассчитан на любителей природы, электронной музыки и архитектуры. Техническим партнером фестиваля стал оператор мобильной связи Tele2. Он предоставит на площадке качественный интернет и голосовую связь. Оператор, кстати, стал первой телеком-компанией, которая обеспечила устойчивый сигнал сети на территории арт-пространства «Никола-Ленивец».

Фестиваль на открытом воздухе — одно из самых долгожданных событий 2021 года. Ведь за полтора последних года мы так устали от нахождения дома и всевозможных ограничений! А фестиваль — отличный повод не только пообщаться, увидеть много нового, но и выплеснуть эмоции. Разумеется, для сотового оператора — партнера фестиваля — особенно важно сделать яркие летние мероприятия максимально комфортными для каждого гостя. Поэтому специально для посетителей фестиваля компания провела работы по усилению сигнала связи и увеличению скорости мобильного интернета и емкости сети.

На территории национального парка «Угра» оператор установит дополнительные мобильные базовые станции, что позволит участникам активно общаться в мессенджерах, вести прямые эфиры со своих смартфонов, публиковать фото и видео в соцсетях прямо во время выступления артистов.

Важно, что абоненты компании будут на связи и в пути на площадку музыкального события. В 2019 году оператор усовершенствовал покрытие вдоль ряда федеральных и региональных трасс Московской и Калужской областей: сейчас в зоне охвата сети свыше 90 процентов протяженности дорог. Кроме того, оператор стал первой телеком-компанией, которая обеспечила качественным сигналом сети территорию арт-пространства «Никола-Ленивец», где, помимо ежегодного фестиваля Signal, регулярно организуют выставки, концерты и т. д.

Участники фестиваля, которые еще не успели стать клиентами оператора, в первые дни мероприятия смогут подключиться к сети прямо на площадке. Оператор подобрал удобный тарифный план с необходимым пакетом услуг. Он создан специально для тех, кто любит проводить время за просмотром киноконтента и много общается онлайн.

Фестиваль Signal 2021 пройдет в пятый раз. Open air продлится с 19 по 22 августа, ожидаются выступления более сотни артистов. Основную музыкальную программу примут пять сцен: Signal, Mobius, Prizma, Meadow, Rodnya. Фишкой этого года станет 50-метровая мультимедийная инсталляция Contact. Как заявляют организаторы, эта эмоциональная антенна способна посылать сообщения даже в космос!