Идеальная жизнь для хвостатых

Москвичка Юлия Дараева спасает с улицы брошенных котов. Сейчас на ее попечении больше 40 животных. Часть из них живут прямо в квартире Юлии / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Ландшафтный дизайнер Юлия Дараева из района Ясенево три года занимается тем, что спасает кошек с улиц столицы и находит им новый дом. Сейчас на попечении девушки больше 40 хвостатых.

Юлия всегда была неравнодушна к животным. Но четыре года назад у москвички на пристройстве оказалось сразу 27 кошек.

— Мне позвонила соседка и рассказала, что женщина из нашего дома оказалась в реанимации, а в квартире у нее остались животные. Мы пришли туда и увидели, в каких ужасных условиях они живут. Я не могла их там оставить и сразу же начала искать им новый дом, — вспоминает Юлия.

Она разместила объявления в соцсетях, на рекламных площадках. Вместе с подругой, профессиональным фотографом, они часами пытались сделать красивые кадры пушистиков для объявлений. Удалось пристроить всех. Но на этом Юлия не остановилась.

— После этой истории я нашла единомышленников. Мы вместе мониторим новости — вдруг кто-то выбросил животных. Обзавелись котоловками, чтобы доставать четвероногих из подвалов домов. Так мы хотим остановить процесс беспорядочного размножения котов, — говорит Юлия.

Сейчас на попечении у девушки больше 40 кошек. Активистке помогают близкие — один из друзей Юлии выделил ей целый гараж для четвероногих. С некоторыми котиками Дараева так сдружилась, что теперь не хочет отдавать. В их числе — трехцветная красавица Герда.

— Однажды я пристроила ее женщине из Брянска, отправила Герду туда на поезде. И в тот же день узнала, что женщина отдала ее подруге, потому что кошка не сдружилась с ее питомцем. Я тут же помчалась в Брянск за своей Гердой. Больше с ней никогда не расстанусь, — говорит Дараева.

Теперь Юлия отдает питомцев только после собеседования. Пристройство кошек — дело сложное и в физическом, и в финансовом плане. Но Юлия — оптимист.

— У меня получается. За три года 154 пушистика нашли дом. Я могу обеспечить лучшей жизнью еще больше котов, — говорит Юлия.

КСТАТИ

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