Помочь другим: где в Москве принимают вещи и продукты для нуждающихся

Фото: Вечерняя Москва

В 2008 году Генеральной ассамблеей ООН 19 августа было признано Всемирным днем гуманитарной помощи. В этот день принято чтить память погибших и пострадавших в ходе выполнения своей работы гуманитарных сотрудников. Также эта дата может стать для россиян еще одним поводом для того, чтобы помочь другим. Где в столице находятся пункты приема гуманитарной помощи, что можно сделать для нуждающихся и как пандемия поменяла отношение людей к благотворительности, разбиралась «Вечерняя Москва».

Спасительный звонок

Как рассказала начальник управления проектных инициатив ОНФ Елена Мильто, в самом начале пандемии россияне поделились на два лагеря. Первые — те, кто готов помогать. Их, по мнению специалиста, оказалось очень много. Второй лагерь — люди, жившие до пандемии «вполне сносно», но из-за коронавируса попавшие в сложную ситуацию. Сейчас возможность помогать другим пошла на спад, отметила Мильто. Она добавила, что при этом те, кого пандемия ощутимо задела, до сих пор привыкают к новой реальности и нуждаются в помощи.

— У нас есть проект «Служба срочной социальной помощи «128». Мы оказываем помощь здесь и сейчас, где не могут помочь другие спецслужбы. Например, девушку с ребенком из дома выгнал муж. Бабушка себя плохо чувствует, лекарств нет — звоните. И это не только передача продуктов и одежды, но и консультативная помощь специалистов. Люди с невысоким достатком не могут позволить себе, допустим, юриста, — сказала собеседница «ВМ».

Оказать помощь другим очень просто. Каждый житель Москвы имеет возможность позвонить по номеру 8 (800) 100-81-28 и узнать, чем он может быть полезен. Все заявки обрабатывают индивидуально, ехать куда-то необязательно. Помимо, например, одежды и предметов первой необходимости, москвичи и сами могут стать волонтерами, добавила Мильто. Допустим, бесплатно оказать какую-либо консультативную помощь в своей профессиональной области.

Где и чем помочь

Помимо проекта «128», в Москве есть несколько пунктов приема гуманитарной помощи для нуждающихся. В каждой организации можно оставить необходимые вещи и продукты, а также оказать финансовую поддержку.

Центр гуманитарной помощи «Дом для мамы»

Где: ул. Николоямская, 49, стр. 3, с 09:00 до 21:00 в рабочие дни.

Телефоны: 8 (499) 350-52-77 и 8 (965) 262-98-78.

Чем помочь: средства гигиены, подгузники, продукты с длительным сроком хранения, компьютерная техника, одежда и обувь (в хорошем состоянии), книги, детские товары.

Социальный проект «Добрые вещи»

Где: ул. Обручева, 34/б3, стр. 1 (метро «Калужская»), ул. Адмирала Макарова, 14 (метро «Водный стадион»), ул. Декабристов, 28, корпус 1 (метро «Отрадное»), ул. Маршала Василевского, 15 (метро «Щукинская»), ул. Дмитриевского, ул. Татьяны Макаровой, 3. Время работы — ежедневно с 10:00 до 22:00 (кроме пункта у метро «Щукинская» — там до 20:00).

Телефоны: 8 (495) 744-76-93 и 8 (495) 374-51-45.

Чем помочь: одежда, обувь, ремни, сумки, текстиль, детские игрушки, одеяла и подушки, спортивный инвентарь, средства реабилитации. Все вещи должны быть без дефектов.

Гуманитарный склад «Добрая воля»

Где: ул. Бакунинская, 81, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Телефон: 8 (929) 649-65-09.

Чем помочь: продукты длительного хранения, канцелярия, новая детская одежда, средства по уходу за детьми.

Центр гуманитарной помощи «Милосердие»

Где: ул. Николоямская, 49, стр. 3, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Телефоны: 8 (499) 340-77-17, 8 (968) 443-79-40.

Чем помочь: в дар принимаются вещи в хорошем состоянии.

Благотворительная организация «Спаси жизнь»

Телефон: 7 (800) 100-48-77.

Чем помочь: продукты (консервы), молочные смеси и детское питание, подгузники, предметы гигиены, бытовая химия, постельное белье, игрушки, книги, подарки, детская мебель, бытовая и оргтехника.