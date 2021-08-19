Дом музеев объединил коллекционеров страны

Директор Музея истории и дизайна упаковки из Сергиева Посада Олеся Жильцова представила свою коллекцию в Доме музеев ВДНХ. Теперь собрание будет храниться в новом пространстве. Экспозиция позволяет проследить историю упаковки в России с древних времен и до наших дней / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

19 августа, в четверг, на ВДНХ прошло торжественное открытие Дома музеев. В нем будут представлены экспонаты из коллекций частных музеев со всей России.

Прямо у входа расположены экспонаты московского музея «Арт-Традиций», в котором собраны жемчужины декоративно-прикладного искусства — кованые жостовские подносы, глиняные игрушки, яркие тряпичные куклы и домашняя утварь из музеев Орловской, Костромской, Липецкой, Архангельской областей.

— До этого момента у нас не было постоянного места для своей экспозиции. Это место стало нашим домом. Здесь мы будет выставлять свою коллекцию, проводить мастер-классы, лекции, чтобы зрители смогли познакомиться с народными промыслами со всех сторон, — рассказала основатель музея «Арт-Традиции» Мария Кузнецова.

В другом зале зрители смогут увидеть экспонаты Музея истории и дизайна упаковки из Сергиева Посада. Среди них — коробки из-под сладостей XIX века, стеклянные бутылки, глиняные тары, многочисленные футляры от женской косметики, потертые временем. Посетители могут проследить историю жизни упаковки России с глубокой древности и до настоящего времени, познакомиться с материалами для ее изготовления, тенденциями дизайна и рекламы.

— В XIX веке упаковка стала носить рекламную функцию. Производители прямо на таре указывали преимущества своего товара. А некоторые производители применяли инновационный по тем временам маркетинговый ход — в коробки помещали красивые вкладыши, чтобы у потребителей было желание собрать их в коллекцию. Их вы сможете увидеть в нашей экспозиции, — рассказала директор Музея истории и дизайна упаковки Олеся Жильцова.

Сотрудники музеев планируют, что экспозиция будет меняться каждые два-три месяца, чтобы посетители смогли увидеть как можно больше уникальных предметов.

По словам директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александра Воронкова, открытие такого пространства — большая поддержка для частных учреждений.

— На сегодняшний день в государственном реестре насчитывается около 550 частных музеев, а федеральных — всего 71, и они, к сожалению, есть не во всех регионах России. Поэтому такие камерные учреждения вносят огромный вклад в сохранение культурно-исторического наследия, — отметил Воронков.

Открытие Дома музеев — большой плюс и для сферы путешествий, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

— Частные музеи и галереи развивают региональный туризм. И надеюсь, что это место станет не только популярной точкой для путешественников, но и местом встречи представителей культурных учреждений для диалога, — рассказала Санаева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семен Жильцов, президент Союза частных музеев и коллекционеров России:

— Пока что в Доме музеев представлены коллекции пяти учреждений России. И мы рады видеть энтузиазм их создателей, которые предоставили нам свои собрания. Ежедневно ВДНХ будет рекламировать Дом музеев, а значит, миллионы посетителей парка смогут узнать об их деятельности. Популяризация культуры — одна из наших целей.