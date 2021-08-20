Эксперт рассказал, как столичных школьников увлекают географией

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

На этой неделе московские школьники завоевали три награды на 17-й Международной географической олимпиаде. Рустам Бигильдин из школы № 1498 «Московская международная школа» и Никита Панфилов из школы «Летово» получили золото, у Ольги Овчинниковой из школы № 1561 — серебро. О том, почему география становится все популярнее среди школьников, рассказал директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун.

Московских дошколят знакомят с географией на занятиях дополнительного образования. Популяризация географии как комплекса естественных наук, изучающих не только статичное состояние, но и эволюцию географической оболочки Земли, занимает особое место в образовательных программах в сфере дополнительного образования столицы.

— Первое знакомство с географией происходит на кружках вводного и ознакомительного уровня у совсем юных воспитанников Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма — детей дошкольного возраста. Ребята приходят в кружки с вопросами «Где родина рыбок, которые обитают в аквариуме?», «Почему и откуда возникли сорные растения в городе?», «Как попасть в тропический лес?». Увлеченные биологией и окружающим миром ученики просто не могут, не разобравшись хоть в элементарных основах географии, узнать больше о полюбившихся им животных, заинтересовавших их причудливых растениях без географии, — отметил эксперт.

По его словам, детские краеведческие групповые экспедиции, подразумевающие комплексное применение знаний по истории, географии, биологии, ежегодно проводятся в рамках кампаний экспедиционной и выездной деятельности. Естественно-научные практики на открытой местности также требуют постоянной актуализации и развития географических познаний всех участников выезда.

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

— Как иначе провести, например, описание ландшафта, которое ляжет в основу школьной учебно-исследовательской работы? Уже известно, что за летние каникулы московские школьники в походах и географических экспедициях могут пройти расстояние, равное половине экватора, — пояснил Дмитрий Моргун.

Однако не всегда достаточно иметь представление лишь о современном состоянии Земли. Так, в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма изучается палеогеография. По мнению педагогов центра, этот раздел географии не может оставить равнодушными ни одного ребенка на занятиях, особенно после информации, что в Московском регионе когда-то было море.

— Задача такого рода знаний не только удивить, но и попробовать совместно дать объяснение находкам окаменелостей древних живых организмов, которые во время выездов удается собрать ребятам. Географические знания представляют собой одну из важных теоретических основ естественно-научной грамотности школьников. Но важны и практические географические исследования, результаты которых ученики представляют на конкурсах по краеведению, Московском экологическом форуме учащихся, городском конкурсе «Природа России», — рассказал эксперт.