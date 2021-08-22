Врач рассказала, почему вакцинироваться нужно именно сейчас

Наталья Шиндряева / Фото: Из личного архива Натальи Шиндряевой

Прививку от ковида сделали уже 4,5 миллиона жителей столицы. 22 августа главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала «Вечерней Москве», почему вакцинироваться нужно именно сейчас.

— Наталья Николаевна, если так много людей вакцинировались, то, может, уже нет такого риска заражения и не нужно делать прививку?

— Коронавирусная инфекция очень непредсказуемая и опасная. Вопрос состоит не в том, вакцинироваться или нет, а в том, болеть или нет. Коронавирус никуда не ушел. И рано или поздно без вакцинации переболеет практически каждый. И неизвестно, в какой именно форме.

— Это касается и молодых людей?

— Мы видели огромное количество случаев тяжелого течения болезни, в том числе и у молодых, полностью здоровых людей. Например, для нового штамма коронавируса, получившего название «Дельта», характерно стремительное развитие заболевания. Также мы замечаем, что значительно увеличилось количество тяжелого течения заболевания среди молодых. Единственный эффективный и безопасный способ уберечь себя и других — это массовая вакцинация.

— А стоит ли ждать другой вакцины, благоприятного времени?

— Вакцинироваться нужно прямо сейчас. Все вакцины доказали свою безопасность и эффективность. Не существует особой и специальной вакцины для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями, для аллергиков и других категорий. Дополнительно хотелось бы отметить, что иммунитет после вакцинации формируется не сразу, а через некоторое время после прививки. И если вы, например, запланировали отпуск, то срочно нужно вакцинироваться, так как отпуск сопряжен с общением с людьми.