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Фотографы запечатлели, чем дышит столица

Александр Зосимов

Общество
Фотографы запечатлели, чем дышит столица
Заместитель гендиректора по общим вопросам «Вечерней Москвы» Владимир Манжула (справа) награждает Сергея Рашева, который занял в конкурсе третье место с работой «На Триумфальной площади» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жюри определило победителей VIII конкурса городской фотографии «Планета Москва». Впервые за восемь лет лауреатов чествовали на общегородской площади международного делового центра «Москва-Сити».

В честь завершения конкурса организаторы открыли фотовыставку, на которой собрали лучшие работы лауреатов «Планеты Москва». Зеркальные новостройки, сталинские высотки, дома на реконструкции, широкие столичные улицы — все это нашло отражение в работах конкурсантов.

— Москва — динамично развивающийся мегаполис. Я думаю, многие горожане замечают, как у нас появляются парки, скверы, жилые дома, беговые и велодорожки.

Я очень рад, что фотографы отразили это на снимках выставки, которая будет открыта до Дня города, — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, председатель жюри конкурса Сергей Левкин.

После экскурсии по экспозиции началась церемония награждения победителей конкурса. Первое место в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» заняла Ирина Вершинина. Несколько лет химик по образованию делала туристические фотографии, а после выхода на пенсию стала детально интересоваться городской съемкой.

— На снимке, который я назвала «Рекламная пауза», запечатлены городские мойщики окон. Они присели на лавочку около ЦУМа, чтобы посмотреть на рекламу через огромную стеклянную витрину. Кажется, будто они сидят в кинотеатре, — сказала Вершинина.

Первое место в номинации «Городской пейзаж» занял Валерий Шарифулин с фотографией такси. В категории «Архитектура Москвы. Связь времен» победил Сергей Фадеичев со снимком воздушного парада. Лучшей в «Динамике мегаполиса» стала Дарья Клепикова с работой «Счастливого пути».

«Вечерняя Москва» — многолетний информационный партнер конкурса. В члены жюри конкурса входили глава фотослужбы «Вечерней Москвы» Игорь Ивандиков и специальный корреспондент Сергей Шахиджанян. В редакции выбрали троих победителей вне номинаций. А награды им вручил заместитель гендиректора по общим вопросам «ВМ» Владимир Манжула.

СПРАВКА

На конкурс поступило 1177 фотографий от 187 участников из Москвы. Самой юной из них стала 13-летняя Любовь Александрова. Ее работы называются «Метаморфозы» и «Новый, 2021 год». Самый взрослый конкурсант — 84-летний Валерий Наседкин. Его снимок — «Царский дворец в Коломенском».

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