Расширить восприятие окружающего мира можно с помощью видео

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Завершился VI Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. Рассказываем, что необычного показали.

«Кино не для всех» — фраза, которую произносят с особой интонацией и которую смело можно отнести к работам этого кинофестиваля. Оценить его по достоинству смогут те, кто интересуется необычным видеоизображением, ведь на фестивале показывают работы, которые созданы, чтобы расширить и перевернуть представление о существующей кинореальности, нащупать новые ее грани.

В 2021 году общей темой фестиваля экспериментального кино выбрали «1000 и 1 способ обрести дом». Связано это с ситуацией в мире и изменениями в организации.

— Можем ли мы по-прежнему легко называть домом планету, государство и даже собственное тело? — задается вопросом Анна Наумова, соучредительница фестиваля. — Отражением масштабных вызовов, с которыми столкнулось все человечество за последние полтора года, стали и внутренние трансформации в нашем коллективе. Мы официально стали некоммерческой организацией с горизонтальным управлением.

Также в этом году фестиваль впервые провел онлайн-программу, где зрителям в сети показали девять работ, отобранных из пятисот заявок.

В целом же в рамках Фестиваля экспериментального кино обычно проводят международный конкурс, российский, ретроспективные и специальные показы, образовательную программу «Внеклассные практики» и многое другое.

Так, в международном конкурсе в этом году участвовали 29 короткометражек из 24 стран мира, включая Германию, США, Таиланд, Россию. Среди лент, представленных в программе, 10-минутная работа Айка Айвазяна «Все ваши звезды — всего лишь пыль на моих ботинках» (Ливан), где автор рассказывает об изменениях в источниках освещения городских улиц. А еще, например, «Тонали» режиссерского коллектива «Невесомые» из Мексики. В ленте за 16 минут показывают «абстрактную шаманскую композицию из трех частей».

В российском же конкурсе экспериментальных фильмов и видео представили 14 картин, в том числе документальное эссе-путешествие в дом детства Дарьи Лихой «27А», видеопоэму о сновидениях «Короткие замыкания» Михаила Басова и многое другое.

Еще на фестивале в этом году показали программу «Перекрестки», собранную кураторами японского фестиваля экспериментального кино Image Forum. Впервые в России продемонстрировали 10 лент представителя американского киноавангарда Натаниэля Дорски, который называет свой метод «кино таинства». Это немые ленты, снятые на 16-миллиметровую пленку, предназначенные для особого оборудования.

На МIEFF обратить свое внимание стоит людям, которые жаждут острых свежих впечатлений, взрыва эмоций и чего-то невероятного. Ведь каждый раз организаторы стремятся удивить зрителя.

СПРАВКА

Московский международный фестиваль экспериментального кино основан в 2016 году. Сейчас его возглавляет совет учредителей. Одна из главных целей фестиваля — «знакомство широкой аудитории с экспериментальным кино во всем его многообразии». В 2021 году показы прошли на пяти площадках, включая «Иллюзион», «Художественный» и другие.