Площадка для проверки профессионализма врачей

Специалист Кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы Лев Марясов в симуляционной станции демонстрирует, как правильно настраивать наркозно-дыхательный аппарат / Фото: Департамент здравоохранения Москвы

23 августа Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что более 900 ординаторов подтвердили свои знания и навыки в столичном кадровом центре.

Кадровый центр Департамента здравоохранения начал работать в мае этого года. И уже за столь короткий срок он внес значительный вклад в проверку знаний молодых специалистов. Первичную специализированную аккредитацию в центре прошли анестезиологи-реаниматологи, оториноларингологи, акушеры-гинекологи, психиатры, хирурги и будущие врачи других специальностей.

Всего же, по словам исполняющей обязанности директора центра Юлии Уваровой, возможности учреждения позволяют пройти первичную специализированную аккредитацию по 88 специальностям.

— Наш центр призван стать входной точкой для специалистов сферы здравоохранения по трем направлениям: обучение, оценка и кадровый подбор, — сказала она.

Современное пятиэтажное здание оснащено по последнему слову техники. Помещения внутри сделаны таким образом, чтобы их можно было легко трансформировать под разные задачи и прохождение оценки по разным специальностям.

— Центр располагает 31 симуляционной станцией для оценки практических навыков и более 1100 единицами современного симуляционного и медицинского оборудования, — добавила Юлия Уварова.

Сам экзамен для ординаторов проводится в три этапа. Первый — тестирование на компьютере. В случае успешной сдачи теста ординатор приглашается на практическую часть. Это уже второй этап.

— Для прохождения аккредитации по анестезиологии-реаниматологии необходимо успешно выполнить такие манипуляции, как расширенная сердечно-легочная реанимация, экстренные ситуации в анестезиологии, предоперационный осмотр пациента, катетеризация центральной вены, — пояснила Юлия Уварова.

Во время экзамена обеспечена анонимность, чтобы результаты были объективными.

Каждому ординатору присваивается уникальный ID, экзаменатор не знает, кто находится в симуляционной комнате.

Третий этап аккредитации предполагает решение ситуационных задач. Примечательно, что ординаторы могут записаться на бесплатный пробный экзамен. Это уникальная возможность проверить свои профессиональные знания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Мы постоянно совершенствуем московское здравоохранение— обеспечиваем учреждения современным оборудованием, внедряем новые технологии и цифровые сервисы, улучшаем организационную структуру и многое другое. Однако все это не «заработает» без профессиональных компетентных врачей, которые являются ключевым звеном системы столичного здравоохранения. Поэтому в мае мы открыли передовую площадку — Кадровый центр Депздрава.

Здесь медики подтверждают свои знания и практические навыки. В центре в том числе проводится первичная специализированная аккредитация молодых специалистов перед тем, как они приступают к врачебной практике.

СПРАВКА

Кадровый центре оснащен более 1 100 единицами новейших симуляторов и медоборудования, с помощью которых специалист оттачивает практические навыки. Рабочее место эксперта, который оценивает аккредитуемого, оборудовано специальными мониторами, которые дают возможность дистанционно отслеживать процесс отработки навыков.