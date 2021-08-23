Безработных стало меньше, свежих вакансий — больше

Москвичка Александра Зипина возле офиса компании — дистрибьютора цифровых технологий, куда ей помогли трудоустроиться в службе занятости. Перед тем как выйти на новую работу, она прошла бесплатное обучение в центре «Профессионал» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Уровень безработицы в Москве достиг минимальных значений с апреля 2020 года и составил 0,55 процента, заявили 23 августа в столичном правительстве. «Вечерняя Москва» узнала, как город помогает трудоустраиваться.

Экономическая ситуация в столице постепенно восстанавливается. Многие отрасли уже вернулись к докризисным показателям. Вместе с этим снижается и количество безработных людей. С начала этого года трудоустроились около 59 тысяч человек, и число безработных сейчас составляет не более 39,9 тысячи человек.

Наиболее востребованы сотрудники в сфере разработки программного обеспечения, здравоохранения, торговли и строительства. Процесс трудоустройства для них был проще всего.

Между тем число вакансий, по словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, растет. За последний год число предложений увеличилось на 79 процентов, а активных резюме стало на 12 процентов меньше.

— В июле 2021 года уровень напряженности на рынке квалифицированного труда — отношение количества резюме к количеству вакансий — снизился на 32 процента по сравнению с показателями июля 2019 года и на 51 процент к июлю 2020 года, — отметил он.

Сегодня в базе столичной службы занятости уже более 300 тысяч предложений о работе. Лидером по вакансиям является сегмент оптовой и розничной торговли. Также востребованы специалисты ИТ-направления: спрос на них превышает предложение почти в 27 раз.

— Высокая активность в найме сохраняется в строительной индустрии и сфере ЖКХ на рабочие профессии. Мы предлагаем людям реальную помощь в поиске работы и максимально подготавливаем кандидатов под требования рынка труда, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

В центрах занятости соискатели могут обратиться за помощью к карьерным экспертам, которые подберут вакансии, скорректируют резюме, проведут тестирование, снимут психологические барьеры. А еще москвичи могут пройти бесплатное обучение.

Александра Зипина долгое время работала бухгалтером в авиакомпании. Год назад ей пришлось уволиться по личным обстоятельствам, а спустя некоторое время она начала искать новую работу. Самостоятельные поиски не приносили результата, и тогда москвичка обратилась за помощью в Центр занятости населения. Там ей посоветовали расширить границы поиска и попробовать себя в смежном направлении работы. Александра остановилась на направлении «Оплата труда» и пошла учиться в центр профпереподготовки «Профессионал».

— Долгое время проработала бухгалтером, однако напрямую начислением заработной платы не занималась. Мне давно хотелось освоить этот функционал и тем самым расширить свои профессиональные возможности, — рассказала Александра Зипина.

Обучение в «Профессионале» ей очень понравилось, и она уже активно применяет полученные там знания — Александра работает по новой специальности в крупной компании — дистрибьюторе цифровых технологий. Ей довольно быстро удалось трудоустроиться — помогла и моральная поддержка карьерного эксперта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— С начала 2021 года уровень безработицы в столице неуклонно снижается и с 1 января потерял 0,77 процентного пункта. Кроме того, количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, с начала 2021 года сократилось на 9,6 процента и составило к середине августа 97,6 тысячи человек.