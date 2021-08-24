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Помог адреналин: Алексей Турлянский спас мужчину, упавшего на рельсы подземки

Маргарита Мартовская

Общество
Помог адреналин: Алексей Турлянский спас мужчину, упавшего на рельсы подземки
Фото: Московский метрополитен

В понедельник, 23 августа, начальник столичного метрополитена Виктор Козловский вручил благодарность и памятный подарок москвичу Алексею Турлянскому, который спас пассажира, упавшего на рельсы подземки. Герой рассказал «Вечерней Москве» подробности инцидента.

— Алексей Николаевич, что случилось в тот день?

— 19 августа я стоял на платформе станции «Улица Академия Янгеля». Куда направлялся — я уже не помню. Вдруг замечаю, что мужчина рядом со мной покачнулся и упал на рельсы метро. Подумал, что ему стало плохо. Я спрыгнул туда, взял пассажира за ремень брюк и положил ближе к месту остановки состава, так, чтобы его не ударило током. Доставать не стал — это опасно, так как рельс под напряжением. И одно неловкое движение чревато травмой и для него, и для меня. Плюс у мужчины могла быть травма и лишний раз трогать его не стоило. Да и вряд ли я бы успел достать его.

— Было ли время на обдумывание своих действий?

— Нет, все произошло настолько быстро, что я даже не помню, как выбрался с путей, кто и как мне помог забраться на платформу. Все как в тумане — спрыгнул, помог, вылез, ушел. Помню, как люди махали машинисту, чтобы он остановил состав, крики «лежи и не шевелись», как прибежали медики, сотрудники метрополитена. Видимо, адреналин помог в этой стрессовой ситуации, когда каждая секунда на счету, сделать все правильно. Сейчас я понимаю, как это было опасно. Но тогда единственной мыслью было спасти человека.

— Вас потом нашел этот пассажир, поблагодарил?

— Да, на следующий день со мной связались сотрудники метрополитена и этот мужчина, он поблагодарил меня, сказал, что обошлось без травм. Сейчас он чувствует себя хорошо.

— Вы считаете себя героем?

Нет, думаю, что на моем месте так поступил бы каждый. Ничего особенного я не сделал. Просто помог человеку.

— Были ли в вашей жизни похожие случаи?

— Я работал в разных местах, имел дело с промышленностью, строительством. В таких сферах часто бывают опасные ситуации. Помню, как однажды вытащил коллегу, который упал под колеса «КамАЗа». Ситуация, кстати, была чем-то похожа. Но не настолько опасна, как случай в метро.

Помог адреналин: Алексей Турлянский спас мужчину, упавшего на рельсы подземкиФото: Московский метрополитен

— Расскажите о вашей семье. Как домочадцы отнеслись к вашему поступку? Все-таки вы рисковали жизнью ради другого человека.

— Я работаю промышленным альпинистом. Жена и сын уже привыкли к тому, что у меня достаточно сложная и опасная профессия. За поступок не ругали и не беспокоились — сказали, что я все сделал правильно.

— Ваш опыт работы помог вам в этой ситуации? Все-таки не каждый человек знает, какой рельс является контактным и как действовать правильно.

— Думаю да. Какое-то представление о работе железнодорожных путей я имею. Хотя сотрудники метро потом объяснили, что в такой ситуации лучше не спускаться на рельсы. Нужно обратиться к сотруднику подземки или позвать на помощь через колонну экстренного вызова.

— Вам вручили подарок от метрополитена, окружили журналисты. Вам приятно такое внимание?

— Нет, мне очень неловко и к такому вниманию я не привык, интервью давать не умею. Да и, повторюсь, героем я себя не считаю.

ДОСЬЕ

Алексей Николаевич Турлянский родился в Волгограде. Но уже много лет мужчина живет в столице вместе с двенадцатилетним сыном и супругой. Алексей Турлянский работает промышленным альпинистом — моет окна небоскребов, монтирует рекламу, работает с освещением и металлическими конструкциями на многометровой высоте.

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