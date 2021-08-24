Деревьям на Гоголевском бульварепоставили высокие баллы

Главный специалист-дендролог Лидия Ахунова и аналитик второй категории информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Игорь Кукушкин измеряют диаметр стволов деревьев на Гоголевском бульваре. В это время дендролог Ольга Кирюшкина (на заднем плане) оценивает состояние листвы / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

24 августа сотрудники Мосэкомониторинга вместе с дендрологами оценили состояние деревьев на Гоголевском бульваре. «Вечерняя Москва» узнала результаты экспертизы.

Мониторинг зеленых насаждений столицы проводится каждый год в период активного роста и развития растений — с мая до сентября. Осенью деревья начинают готовиться к зимнему сну, поэтому дать объективную оценку их внешнему виду и состоянию вряд ли получится.

— Уже к концу августа накапливаются нетипичные признаки. На листьях, например, появляются механические повреждения, — поясняет дендролог Ольга Кирюшкина.

Всего в Москве 130 площадок постоянного наблюдения за зелеными насаждениями. Они разбросаны по городу так, чтобы специалисты получили максимально полную картину о влиянии окружающей среды на растительность. Дендрологи исследуют деревья и кустарники, которые растут не только во дворах и парках столицы, но и вдоль оживленных трасс. На Гоголевском бульваре высажены плодовые деревья, два вида клена, акация желтая, кизильник блестящий, но основу тенистых аллей составляют липы и ясени.

— Вот эта липа мелколистная растет тут больше 40 лет, — подходит к одному из деревьев Кирюшкина и вместе с коллегой Лидией Ахуновой приступает к его обследованию.

Опытные дендрологи могут определить диаметр ствола и высоту дерева на глаз. Но, конечно, они всегда берут с собой измерительные приборы, среди которых строительная рулетка и высотометр. Липа вытянулась вверх почти на 17 метров. Диаметр ствола — около 30 сантиметров.

— Мы оцениваем состояние зеленых насаждений по шестибалльной шкале, где наивысший балл это единица, — присматривается к листве Ольга Кирюшкина. — Выясняем, не болеет ли растение, не живут ли в нем вредители.

Также дендрологи оценивают декоративность деревьев и кустарников — смотрят, нет ли сухих веток или пучков, так называемых ведьминых метелок, из-за которых они выглядят неопрятно.

Липе мелколистной специалисты поставили двойки. В переводе на школьную систему это твердая четверка. Один балл забрала моль-малютка. Дендрологи заметили лист с прокусами и «зеркальцем» — серебристой пленкой, под которой насекомое спрятало потомство. Но в целом состояние у дерева хорошее, чего не скажешь о растущем неподалеку ясене.

— Одна сторона высохла полностью, ствол опасно накренился, — заносит в специальную таблицу пятерки дендролог Лидия Ахунова. — Едва ли дерево переживет ураган.

Главный враг московских ясеней — узкотелая изумрудная златка. Этот жук изъедает дерево изнутри, лишая питательных веществ. Однако при правильном уходе ему можно подарить вторую жизнь.

— Когда ствол и листва поражены, а корневая система хорошая, дерево вырубают под пень высотой 10–20 сантиметров, — говорит Ахунова. — Пенек замазывают, и постепенно вокруг него образуется «юбочка» из побегов.

Результаты мониторинга зеленых насаждений ежегодно публикуются в докладах о состоянии окружающей среды Москвы. Кроме того, они доступны всем желающим на сайте eco.mos.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Андрианов, начальник сектора мониторинга зеленых насаждений и почв Москомониторинга:

— По данным мониторинга за последние шесть лет, более 90 процентов зеленых насаждений города находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Более того, по результатам обследований прошлого года, почти 63 процента деревьев и кустарников получили максимальные оценки по декоративности, что больше на 8 процентов, чем в 2015 году, и на 1,8 процента в сравнении с 2019 годом.