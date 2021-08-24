Цифры говорят правду: волонтеры ответят на все вопросы москвичей, касающиеся Всероссийской переписи населения

аэропорту Шереметьево на открытии пункта информирования промоутер Всероссийской переписи населения Кирилл Архипов подарил Полине Храповицкой мягкую игрушку — птичку по имени ВиПин. Это талисман и символ переписи / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

24 августа в аэропорту с открылся первый пункт информирования о Всероссийской переписи населения. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как идет подготовка к ней.

Москвич Петр Иванов бежит по аэропорту Шереметьево к стойке регистрации на рейс Москва — Стамбул с огромным рюкзаком за плечами. Внимание мужчины привлекает яркая крупная надпись: «Создаем будущее». Петр подбегает ближе и видит фотобудку. На ней сидит игрушечная желтая птичка по имени ВиПин — талисман Всероссийской переписи населения.

— Здесь вы можете сфотографироваться, — говорит промоутер Кирилл Архипов. — Вставайте напротив камеры.

Петр выполняет указание, на экране тут же отображается его лицо. Десять секунд — и он уже держит готовый снимок в руках.

— Я, конечно, спешу на рейс, но мне стало любопытно, что это за фотобудка. И я рад, что остановился. Теперь я знаю, что перепись населения начнется 15 октября. Дату же переносили несколько раз, я запутался, — сказал Петр Иванов. — Я буду участвовать в переписи, заполню анкету на Госуслугах. Ребята как раз подсказали, как это сделать.

Около фотобудки стоит промоутер Никита Афоняшин. Он рассказывает людям о переписи и помогает сделать фото на память. А его коллега Анна Васильева раздает малышам раскраски, на страницах которых поселился ВиПин.

— Это наши подарки детям. Раскраска познавательная. ВиПин рассказывает детям о переписи. А мы отвечаем на вопросы, которые нам задают взрослые, — сказала Анна Васильева.

Она добавила, что москвичи часто спрашивают, будут ли в бланках новые вопросы. В этом году действительно есть изменения: добавлен пункт о трудовой миграции.

— Эти вопросы очень важны именно для Москвы. Мы узнаем, где люди живут, а где работают. Так мы сможем оценить ежедневную миграцию населения из близлежащих городов и поселков на работу в столицу. Это поможет посчитать наличное население Москвы, — сказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Переписчики начнут ходить по квартирам жителей столицы с 15 октября. С собой у них обязательно будет портфель с надписью «Росстат». В нем — специальное удостоверение и планшет для сбора информации.

— Людей, которых мы не застали дома, перепишем по административному источнику. Но только после того, как соседи подтвердят, что они действительно живут в квартире. Но заполняем самостоятельно мы только два вопроса: пол и возраст, — рассказал Павел Смелов. — А благодаря планшетам мы сможем контролировать, где и как были заполнены анкеты. Поэтому если в них будут данные из паспортных столов, мы будем это видеть и сразу же пресекать.

Переписчики будут работать до 14 ноября. Но москвичи могут не дожидаться их дома, а зайти на портал Госуслуг и самостоятельно заполнить листы. Кроме того, можно обратиться в МФЦ. Там будут работать волонтеры, которые ответят на любые вопросы, касающиеся переписи населения.

Информационные центры будут ежедневно работать до 5 сентября. Москвичи могут прийти туда и задать вопросы волонтерам с 9:00 до 21:00. А скоро такие же пункты откроют еще во Внукове и Домодедове.

А помимо первого пункта информирования вчера в центре столицы, на Чистопрудном бульваре, открылась фотовыставка, посвященная переписи населения. Там представлены фотографии старой и современной Москвы. Под снимками размещены статистические данные за тот год, в котором был сделан кадр. Выставка будет работать до конца сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Малков, руководитель федеральной службы государственной статистики:

— Перепись — история в цифрах. Есть такая фраза: каждый человек должен посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка. Я считаю, что эту фразу нужно дополнить тем, что ему необходимо оставить след в истории. И сейчас у каждого есть такая возможность. Всего лишь нужно принять участие в переписи, ответить на несколько вопросов. Важно, что эти данные не только останутся в истории, они еще станут основой для принятия стратегических решений.