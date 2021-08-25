Как стать популярным в Тик Ток и что для этого нужно

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Социальные сети вошли в нашу жизнь почти 15 лет назад, и хотя каждый год «эксперты» трубят о том, что они умирают, этого почему-то не происходит. На смену платформам для текстовых блогов, из которых самой популярной в России и СНГ был «Живой журнал», пришли микроблоги и Instagram. А потребители видео плавно переходят из Вконтакте в Тик Ток. Практически все эти платформы позволяют не только потреблять, но и зарабатывать на создании контента. Давайте разберемся, как можно стать известным тиктокером и получить обожание масс? А также выясним, как дешево и без усилий произвести накрутку показателей профиля.

Какой контент сейчас популярен в Тик Ток

Как для любой социальной сети, для TikTok важен контент. Чтобы понять, что сейчас популярно, можно обратиться к странице «Интересное» и посмотреть на хэштеги, челленджи и просто популярные видео, которые стали вирусными.

Кроме того, Тик Ток запустил Портал для авторов, который содержит подробную информацию о том, какие материалы пользуются популярностью на платформе, а какие материалы могут привести к бану. Используйте Портал для авторов также, чтобы познакомиться с историями успеха других пользователей: как им удалась накрутка подписчиков и какие материалы стали мостиком от безвестности к славе.

В первую очередь стоит ознакомиться с действием алгоритма Тик Ток. Накрутка в Тик Токе происходит, благодаря тому, как авторы строят композицию своих видео. Обратите внимание, что успешные тиктокеры в самом начале каждого ролика указывают пальцем на кнопку подписки и просят подписаться на их аккаунт. Многие стараются затянуть время, которое пользователь тратит на просмотр тиктока. Например, размещают в начале вопрос, а ответ дают спустя минуту, или пишут: «Смотреть до конца». Зачем это делается? Также для того, чтобы «прикормить» алгоритм. Чем дольше видео держит внимание пользователя, тем выше в ранжировании его ставит алгоритм. Продвинуть свой аккаунт таким образом обходится недорого, так как трафик идет полностью органически.

Еще один органический способ накрутки — использование хэштегов. Берите популярные и тематически. Но будьте аккуратны. Бездумное использование хэштегов может привести к бану.

Обратите внимание на то, какие акции проводят бренды и компании. Участвуя в них, можно привлечь к себе большое внимание, так как фактически эти компании оплачивают вам просмотры.

Как же провести накрутку просмотров платно, но дешево? Рассказываем.

Как получить просмотры для своего контента

Тик Ток запустил нативный формат рекламы, которая позволяет продвигать ролики непосредственно из профиля. Если включить рекламу в таком формате, все просмотры засчитываются оригинальному видео. Для гостей профиля не будет заметно, что проводились какие-либо стимулирующие мероприятия, так как рекламные просмотры не будут отличаться от органических. Есть ли плюсы у такого способа накрутки? Есть. Во-первых, она проводится живыми пользователями, это значит, что ваш профиль увидит целевая аудитория. Во-вторых, процесс накрутки происходит быстро и в реальном времени, а сама реклама обходится дешево. Какие же минусы? Это всё равно стоит денег (не бесплатно), а чтобы заказать рекламу в таком формате, необходимо разбираться с рекламным кабинетом Тик Тока.

Есть способ получения внимания аудитории гораздо проще. Онлайн, на сайте или в приложении, достаточно заказать накрутку просмотров у других пользователей платформы, которые готовы выполнить действие за небольшое вознаграждение. Сумма вознаграждения гораздо дешевле, чем стоимость просмотров через рекламный кабинет. При этом это те же живые пользователи, которые так или иначе смотрят тиктоки, а значит, если ваш профиль покажется им интересным, они смогут стать первыми преданными фолловерами. Кроме того, купить по ссылке накрутку просмотров в Тик Токе гораздо проще, чем пытаться, не имея опыта в настройке таргетинга, создавать рекламные кампании.

Таким образом, у тиктокеров 3 способа продвигаться на платформе:

• за счет контента,

• с помощью рекламы,

• с помощью сторонних сервисов.

Используйте все три способа для наилучшего результата.

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