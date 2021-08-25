Как уберечь глаза

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Раньше возраста человека старят его болячки, особенно болезни глаз. Они требуют предельного внимания. Эксперты совету, как сохранить надолго зрение.

Самые опасные и распространенные возрастные заболевания глаз — макулодистрофия, глаукома и катаракта. Они годами развиваются без явных симптомов и боли, но при отсутствии лечения могут привести к слепоте.

Характерная особенность макулодистрофии — необратимые изменения в центральной зоне сетчатки глаза. Пациент видит благодаря боковому зрению, но работать за компьютером, читать или писать не может.

Эффективных методов лечения макулодистрофии нет. Также не существует и радикальных способов лечения глаукомы — заболевания, при котором высок риск атрофии зрительного нерва, что угрожает потерей зрения.

Фактором развития глаукомы является повышенное внутриглазное давление, которое сегодня офтальмологи успешно контролируют с помощью медикаментозной терапии, лазерного и хирургического лечения.

— После 50 лет диагностика зрения должна быть регулярной, — уверен врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Кирилл Першин. — В этом возрасте риск развития катаракты, глаукомы, макулодистрофии повышается в несколько раз.

Сегодня в арсенале офтальмохирургов имеются эффективные методики: хирургическое и лазерное лечение глазных заболеваний. Операции проводятся за один день амбулаторно — пациенту не нужно оставаться в стационаре. Благодаря технологиям с фемтосопровождением период восстановления сокращается. В некоторых случаях удается добиться у пациента такого качества зрения, которое у него было до наступления заболевания, если мы говорим, например, про удаление катаракты с имплантацией искусственного хрусталика. Современные мультифокальные линзы практически полностью заменяют природный хрусталик и способны избавить пациента от необходимости носить очки.

Словом, нужно как можно быстрее обратиться к врачу-офтальмологу, если вы замечаете, что стали хуже видеть в ночное время, усилилась чувствительность к яркому свету, возникают трудности при чтении мелкого шрифта, появилось двоение в глазах.

По мнению ученых, большое значение в профилактике возрастных заболеваний, в том числе глаукомы и катаракты, имеет употребление в виде биологически активных добавок или с пищей достаточного количества таких минералов, как селен (содержится в тунце, кальмарах, креветках, лососе, треске) и цинк (его содержит чечевица, кешью, говядина, свинина и йогурт). Особая роль отводится и витамину D, который помогает глазам бороться с воспалениями. Много его в яичных желтках и рыбе.

Пигмент лютеин помогает поддерживать остроту зрения, защищает хрусталики от помутнения, обладает антиоксидантным действием. Он присутствует в кукурузе, зеленом горошке, сладком перце, моркови.

КСТАТИ

В переводе с греческого «катаракта» означает «водопад». С годами прозрачный хрусталик, естественная линза глаза, мутнеет и теряет прозрачность. У людей с катарактой возникает ощущение, что они смотрят сквозь запотевшее стекло или струи воды.

Помимо возрастных изменений (до 90 процентов случаев), в группе риска развития катаракты находятся и пациенты старше 40 лет с нарушением обмена веществ, сахарным диабетом. Лера СергееваТакже сейчас изучается возникновение катаракты на фоне курения.