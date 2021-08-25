Староконюшенный пер., 18

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Сегодня мы отправились к дому в Староконюшенном переулке, где в 1904 году было открыто среднее учебное заведение для мальчиков. Накануне векового юбилея «Вечерней Москвы» рассматриваем историю зданий столицы.

Специальный корреспондент «Вечерки» фотограф Сергей Шахиджанян предлагает сравнить снимки столицы разных эпох с современными, которые как раз были опубликованы в архивных номерах газеты «Вечерняя Москва».

В Староконюшенном переулке, в доме 18, скоро завершатся реставрационные работы. Уже сейчас хорошо видна надпись на фасаде — «Гимназия имени Ивана и Александры Медведниковых».

Староконюшенный переулок, 18. Архивное фото

Купец Иван Медведников, сам родом из Иркутска, после своей смерти завещал свое состояние отдать на благотворительность. Его супруга Александра происходила из очень успешной купеческой семьи и занималась благотворительностью — на ее деньги открывались больницы, богадельни, приюты.

Поскольку у пары был один ребенок, и, к сожалению, умственно неполноценный, по воле душеприказчика Николая Цветкова деньги Медведниковой пошли на открытие гимназии для мальчиков (учреждение открылось в 1904 году). Она была оборудована по последнему слову техники и получила название 8-я мужская гимназия. После революции ее назвали Школой Томаса Эдисона, впоследствии (с 1933-го) она стала школой № 59 им. Н. В. Гоголя.

Там учились актер Ростислав Плятт, гроссмейстер Юрий Авербах, писатель Кир Булычев. Сейчас здание входит в комплекс гимназии № 1529. С 2017 года оно было закрыто на ремонт.

Как добраться: метро — Кропоткинская, 9 минут