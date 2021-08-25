Староконюшенный пер., 18
Сюжет:«Вечерке» – 100 лет
Сегодня мы отправились к дому в Староконюшенном переулке, где в 1904 году было открыто среднее учебное заведение для мальчиков. Накануне векового юбилея «Вечерней Москвы» рассматриваем историю зданий столицы.
Специальный корреспондент «Вечерки» фотограф Сергей Шахиджанян предлагает сравнить снимки столицы разных эпох с современными, которые как раз были опубликованы в архивных номерах газеты «Вечерняя Москва».
В Староконюшенном переулке, в доме 18, скоро завершатся реставрационные работы. Уже сейчас хорошо видна надпись на фасаде — «Гимназия имени Ивана и Александры Медведниковых».
Купец Иван Медведников, сам родом из Иркутска, после своей смерти завещал свое состояние отдать на благотворительность. Его супруга Александра происходила из очень успешной купеческой семьи и занималась благотворительностью — на ее деньги открывались больницы, богадельни, приюты.
Поскольку у пары был один ребенок, и, к сожалению, умственно неполноценный, по воле душеприказчика Николая Цветкова деньги Медведниковой пошли на открытие гимназии для мальчиков (учреждение открылось в 1904 году). Она была оборудована по последнему слову техники и получила название 8-я мужская гимназия. После революции ее назвали Школой Томаса Эдисона, впоследствии (с 1933-го) она стала школой № 59 им. Н. В. Гоголя.
Там учились актер Ростислав Плятт, гроссмейстер Юрий Авербах, писатель Кир Булычев. Сейчас здание входит в комплекс гимназии № 1529. С 2017 года оно было закрыто на ремонт.
Как добраться: метро — Кропоткинская, 9 минут