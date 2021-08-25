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Дороже Джина только Оля: правда ли гонорар собаки-артиста выше, чем у Бузовой?

Сергей Шахиджанян

Общество
Дороже Джина только Оля: правда ли гонорар собаки-артиста выше, чем у Бузовой?
Джин пользуется большой популярностью и авторитетом в сфере кино и театра / Фото: МХТ им. Чехова

В СМИ появилась информация, что у Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького есть конкурент, который переплюнул ее по гонорарам. А точнее — это пес по кличке Джин, сыгравший одну из ролей в спектакле «Лавр». Во вторник, 24 августа, «Вечерняя Москва» побеседовала с его дрессировщиком Александрой Степановой и выяснила, так ли это на самом деле.

— Александра, в СМИ по явилась информация, что Джин и его дрессировщик получат 234 250 рублей, что на 200 рублей больше, чем у Ольги Бузовой за спектакль «Чудесный грузин». Правда ли, что гонорар Джина превысил гонорар Бузовой?

— Конечно, это неправда. Гонорар Джина складывается из его работы на спектакле, репетиций, оплаты дороги и проживания. Так что гонорары Ольги Бузовой наверняка больше — но вот некоторые средства массовой информации разнесли такую новость. Откуда такая информация, мы не знаем. Но работа собаки оплачивается намного дешевле, чем работа людей.

Дороже Джина только Оля: правда ли гонорар собаки-артиста выше, чем у Бузовой?Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

— А в чем особенность Джина? Почему именно его выбрали для роли в спектакле «Лавр»?

— Джин — помесь волка и собаки, но больше похож на волка — волкособ. Выбрали его потому, что он победил в кастинге. И не только по внешности — из-за того, что он — метис дикой породы и одомашненной: с одной стороны, очень умный, а с другой — более смелый, чем дикие животные. В дикой природе животные очень боятся всего нового, он — нет. Это очень важно для кино и театра. Он часто снимается, и его приглашают в театр.

— А где сложнее — в театре или в кино?

— В театре. В кино всегда снимают несколько дублей — и, если Джин не так посмотрел, не туда пошел, все можно переснять, а в театре повторить нельзя. На сцене я его не контролирую — он должен сам запомнить все, что от него требуется сделать.

— Что же он делает в спектакле?

— У него несколько эпизодов. Сначала он выходит один на сцену и должен красиво опустить голову, когда в него направлен точечный прожектор, потом Джин выходит вместе с маленьким мальчиком, героем, и уходит. Последняя сцена — он нападает на преступника и задерживает его. Последнее он делает лучше всего! Зубы у него превосходные, да и сам он в отличной спортивной форме. Он еще интеллектуал.

— А в чем проявляется его интеллект?

— Джин быстро сообразил, что на репетиции его подкармливают, каждый раз поощряют. Во время же спектакля этого нет, и он должен делать все сам. Он пытался импровизировать — пошел было в зал познакомиться со зрителями, вилял хвостом. Пришлось еще потратить время на дрессировку, чтобы таких мыслей у него не появлялось.

Дороже Джина только Оля: правда ли гонорар собаки-артиста выше, чем у Бузовой?Фото: МХТ им. Чехова

— Есть ли у Джина любимое блюдо? Он же хищник все-таки — кроликов не ест?

— Нет, кроликов он ни разу даже не ел. Поскольку он самый маленький был в своем помете, его старшие братья и сестры постоянно его третировали и отбирали у него еду. Ест он все и сразу. Самое любимое его блюдо — говядина или индюшатина. Агрессии у него нет, но то, что он все–таки волк, я однажды ощутила — он, по моему недосмотру, задрал домашнего поросенка.

— Как же вы его дрессируете?

— Это очень сложный и трудоемкий процесс, на него уходят годы. Этология изучает, каковы различия и сходства похожих поведенческих актов у родственных видов и как эти поведенческие акты могли возникнуть и развиваться в процессе, как поведение меняется с годами, в течение индивидуального развития, и какой предыдущий опыт необходим для проявления поведения. Имея научную базу, я обучаю Джина тому, что мне нужно.

— В народе ходит байка, как дрессировщика Владимира Дурова попросили подготовить свинью для кино — чтоб она вбежала в одну дверь, прыгнула на стол, съела бересту и выпрыгнула в окно. Он велел купить свинью и за неделю до съемок ее не кормить. В день съемок пришел, помазал медом дверь, бересту, окно. Свинья на первом дубле все сделала настолько молниеносно, что сняли только с третьего дубля, когда она уже наелась. А у вас как проходит процесс?

— В жизни все значительно сложнее. С животным надо провести большую работу, чтобы оно запомнило очередность действий. Зная характер породы, можно заранее спрогнозировать его поведение, и, конечно, Дуров все это делал, а не просто использовал мед и голод. Тренировать собаку нужно в хорошем настроении. Негативные эмоции и раздражительность хозяина не позволят наладить дружественный контакт с собакой и добиться положительных результатов при обучении. Каждый раз нужно составлять индивидуальную программу и начинать с возраста щенков. Этим я сильно отличаюсь от обычных кинологов.

— А какая у вас любимая порода собак?

— Бордер-колли. Обожаю их.

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