«На грани экстрима»: в России раскритиковали мультфильм о лишнем весе, снятый в Северной Корее

Фото: Telegram / North Korea Daily

В Северной Корее выпустили мультфильм о вреде лишнего веса. По его сюжету девочка, страдающая ожирением, впадает в пищевую кому. Ее стройная подруга тщетно пытается разбудить любительницу поесть. О том, почему мультипликация не поможет в борьбе с лишним весом и насколько уместно использовать подобные средства воздействия на умы с точки зрения этики, — в материале «ВМ».

Организм привык реагировать на предупреждение об опасности особым образом: у человека выработаны две основные системы защиты, комментирует семейный психолог Наталья Панфилова. Первая — отрицание проблемы, а вторая — сигнал тревоги, уточняет она. По мнению эксперта, мультфильм, снятый в Северной Корее, акцентирует внимание на проблеме ожирения слишком агрессивно. Нравоучительная задумка имеет «обратный эффект» из-за «экстремального» способа подачи, считает она.

Strange lessons in a new North Korean cartoon aired last week. Early on, acrobat girl tells her overweight friend that she's "fat" and should walk instead of riding the bus. Invites her over, gives her tons of snacks and tells her to be "teacher" while she practices all night... pic.twitter.com/tX1JQvDz4D — Colin Zwirko (@ColinZwirko) August 22, 2021

— Мне кажется, этот мультфильм находится на грани экстрима. Он даже может вызвать фобии. У нас есть две основные системы защиты: человек либо начинает эту тему отрицать (выключает телевизор и закрывает уши), либо в нем просыпается тревожность. Все это — замкнутый круг: тревога, бессонница, беспокойство и заедание. Не надо запускать эти неконтролируемые процессы. Насмерть перепуганный подросток съест холодильник с испугу, — рассуждает Панфилова.

Если мультфильм и не испугает зрителей, то, напротив, будет способствовать обесцениванию затронутой проблемы, считает она. По словам семейного психолога, защитная эмоциональная реакция приведет к созданию неуместных шуток, формированию несерьезного отношения к заболеванию.

В сюжете мультфильма присутствует следующий эпизод: стройная героиня критикует полную за ее решение добраться домой на трамвае. «Вот поэтому ты толстая», — поясняет она. Выбранный режиссером подход сложно назвать корректным, отмечает специалист по этикету Альбина Холгова.

— С точки зрения этики — это, конечно, неправильно. Это какая-то нелепая история: кроме недоумения, она ничего не вызывает, — говорит она.

По словам специалиста, следует помнить о людях, полнота которых обусловлена особенностями здоровья. Для их нервной системы такие мультфильмы могут оказаться травмирующими, поясняет Холгова.

— Мы всегда должны помнить: есть люди, которым очень тяжело не располнеть. Это большая беда. Бывает, что это заболевание, с которым трудно бороться. Как в таком случае реагировать на этот мультфильм? Тогда речь уже идет о травме: можно испугать человека, вызвать у него тревожные чувства, — делится специалист.

Сняв мультфильм о вреде лишнего веса, государственное телевидение КНДР подчеркнуло проблему переедания в контексте серьезных продовольственных проблем страны, пишут в СМИ. В июне глава Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил сложившуюся ситуацию пандемийным кризисом и природными катаклизмами.

Сам глава государства серьезно «сбросил» за последние месяцы. По данным издания Reuters, он похудел на 18 килограммов. Телеканал 360 сообщал о том, что 45 процентов жителей Северной Кореи недоедают. СМИ ссылалось на январский доклад ООН.