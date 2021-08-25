Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Против романов с актрисами»: актер Юрий Батурин — о влюбленности и работе дальнобойщиком

Андрей Объедков

Общество
«Против романов с актрисами»: актер Юрий Батурин — о влюбленности и работе дальнобойщиком
Фото: Из личного архива Юрия Батурина

Состоялась премьера фильма «Хрустальное счастье», главную роль в котором сыграл Юрий Батурин. В августе актер отметил свое 49-летие. Артист рассказал «Вечерней Москве» о своей семье, сериальной кухне и о влюбленностях на съемках.

— Юрий, сериалы — это жанр, который очень любит российский зритель. Почему так сложилось?

— Сериал, несомненно, перебивает «полный метр». И не зря этот жанр любят зрители. Но у нас в России не всегда любят вкладываться в сериалы. Хотя другая ситуация в Америке. Когда там страна испытывала кризис, то деньги вкладывали в киноиндустрию, чтобы снимали сериалы. Это делалось для того, чтобы зрители отвлекались от проблем и поверили в счастливый конец. И у нас есть огромный потенциал, поэтому нашим каналам нужно вкладываться в киноиндустрию, так как это перспективный жанр.

— Вы часто играете отрицательных персонажей. Бывало ли, что зрители ассоциировали вас с вашими героями?

— Я не прячусь от народа, не страдаю звездной болезнью, хожу по улицам. И если подходят ко мне, то всегда разговариваю со зрителями, даю автографы. Если просят селфи — фотографируюсь. Поэтому меня воспринимают таким, какой я есть на самом деле. И у нас хороший зритель, он умеет различать, каков актер в настоящей жизни. У нас интеллигентные люди, даже если немного выпивши. Кстати, я сам люблю играть отрицательных персонажей, так как их играть всегда интереснее.

— После театрального училища вы попали в ТЮЗ. Насколько я понимаю, это не совсем то, на что вы рассчитывали?

— Я по распределению попал в Днепропетровский ТЮЗ. К тому же на нас приезжали смотреть режиссеры многих театров. Меня звали и в Северодвинский театр, и в другие регионы. Но, попав в областной ТЮЗ, я получил роль третьего плана и был шокирован такой «перспективой». Поэтому общий стаж в этом театре у меня составил полтора месяца. Я сразу уехал в Москву и поступил в столичный театральный вуз, так как всегда мечтал работать в «Ленкоме». Поэтому поступал на курс к Марку Захарову. Потом, когда я вернулся в ТЮЗ за трудовой книжкой, мне главный режиссер сказал, что я поступил правильно.

«Против романов с актрисами»: актер Юрий Батурин — о влюбленности и работе дальнобойщикомФото: Из личного архива Юрия Батурина

— Марк Анатольевич задействовал вас в ленкомовских постановках, где кругом одни звезды. Как вас приняла труппа?

— Хотя звезды гримировались на третьем этаже, а мы, молодые актеры, на втором, все равно мы постоянно пересекались. Я застал действительно звездный состав «Ленкома»: Евгения Леонова, Олега Янковского и многих других известных актеров, которых все знали. Они по-отечески относились к нам, что-то советовали.

Никто никогда не слышал от них грубого слова. Однако к окончании института Марк Анатольевич заболел и уехал делать операцию по шунтированию сердца за границу. Тогда, в 1990-е годы, эта операция делалась не так быстро, как сейчас. Долго шла реабилитация.

И выпуск курса состоялся без Захарова. Получилось так, что в отсутствие худрука меня не взяли в театр, и я решил бросить сцену вообще. Поэтому долгие годы работал дальнобойщиком — это тоже дало большой жизненный опыт. Потом одновременно подрабатывал в рекламном агентстве, снялся в нескольких роликах, меня заметили и пригласили в кино.

— Когда вас стали узнавать на улице?

— Так получилось, что в один год я снялся в двух фильмах: в «Морозове» сыграл оперуполномоченного Егора Крутова и в «Знахаре» сыграл Константина Разина, который в СИЗО получил кличку Знахарь. И так случилось, что их показали в один день. И наутро я проснулся знаменитым. Но, правда, еще не знали по имени и фамилии. А вот вскоре я снялся в сериале «Обручальное кольцо», где было 135 серий. Это мыло мыльное. Но случилось невероятное: после этого фильма пришла слава.

«Против романов с актрисами»: актер Юрий Батурин — о влюбленности и работе дальнобойщикомФото: Из личного архива Юрия Батурина

— Наложила ли пандемия свой отпечаток на работу?

— Лично меня период пандемии не коснулся: я снялся в четырех картинах. Работа есть, и слава богу. Хотя для многих актеров этот период был очень неудачный. Я знаю некоторых коллег, которые занимали денег, чтобы купить поесть.

— Вы воспитываете сына Богдана. Хотите, чтобы он пошел в актеры?

— Я хочу, чтобы мой сын был здоровым и счастливым. Не буду ему навязывать свое мнение, но если он захочет стать актером, то я устрою его в самый лучший вуз, приложу весь свой авторитет, чтобы сын получил лучшее образование.

— Влюблялись ли вы на съемочных площадках?

— Мне часто приходилось играть в любовных сценах. И без симпатии к человеку этого невозможно правдоподобно сделать. Поэтому всегда были лишь моменты, когда мы с партнершей симпатизировали друг другу. Если бы я постоянно влюблялся, то не прожил бы с женой столько лет (Юрий в браке с Ириной Батуриной 25 лет. — «МВ»). Некоторые мои коллеги крутили романы, но это их личное дело.

«Против романов с актрисами»: актер Юрий Батурин — о влюбленности и работе дальнобойщикомФото: Из личного архива Юрия Батурина

— Вы принимаете участие в известных телевизионных проектах. Это пиарход или направление вашей творческой деятельности?

— Это точно не самопиар, хотя, конечно, есть интересные проекты, в которых я принимаю участие с удовольствием. Просто на каналах есть негласное правило — актеры, играющие в сериалах этого канала, должны принимать участие в каких-то телевизионных шоу. И это разумно: раз канал сделал тебя популярным, то ты должен поработать на имидж канала и приподнять рейтинг какой-нибудь программы.

Популярность всегда накладывает определенный отпечаток на личной жизни. Как относится семья к этому?

Моя работа есть часть моей жизни. И жена понимает это. Она у меня умная, самая образованная, красивая и не ревнует меня. Она в семье мозг, помогает мне реализовываться. Она понимает мою профессию, так как сама была моделью.

ДОСЬЕ

Юрий Батурин родился 13 августа 1972 года в селе Ставидла Кировоградской области Украинской ССР. Отец — военный, воевал в Афганистане. Окончил Днепропетровское театральное училище и РАТИ. Уходил из профессии, работал в разных сферах. В 2005 году вновь вернулся на сцену, снялся в более чем ста сериалах и телефильмах. Женат, есть сын.

Воскрешение

С Юрием Батуриным однажды случилась нелепая история: по телевизору сообщили, что он якобы умер. Дело в том, что в фильме «Знахарь» его героя в молодости играл еще один актер. И он погиб. А на телевидении не разобрались и назвали фамилию «Батурин». После этого люди еще около трех лет, увидев Юрия на улице, бледнели. А он просил: «Потрогайте меня!»

Маленький рост подвел

Юрий Батурин поступал в Днепропетровское театральное училище, когда ему было 14 лет. Тогда он был маленького роста, и его не приняли на актерское отделение. Мама посоветовала поступить на кукольное, так как в училище на актерском и кукольном отделениях были одни и те же дисциплины. Юрий так и поступил и не прогадал — так он освоил даже больше направлений.

Подражал Сильвестру Сталлоне

Во времена студенчества Батурина были популярны видеосалоны. Юрий ходил на сеансы, где крутили фильмы с Сильвестром Сталлоне и другими культовыми актерами. Парень хотел быть похожим на них, поэтому усиленно занимался легкой атлетикой. Она помогла ему вырасти за год на целых 13 сантиметров. Сейчас рост артиста — 190 сантиметров.

Четверть века с одной женщиной

Юрий сделал предложение Ирине Батуриной на третьем свидании, это было в 1996 году. Потом они прожили вместе девять месяцев, после чего поженились. Актер в шутку признавался, что не было такого месяца, когда он не хотел бы «убить» Ирину. Но с годами супруги научились находить компромисс. Батурин прислушивается к мнению жены: она может сказать правду в лицо. Актер знает, что супруга никогда ему не соврет.

Роковой Новый год

Однажды актера чуть было не лишил жизни отец любимой девушки, с которой он встречался еще до знакомства с женой Ириной. 31 декабря воз люб ленная не предупредила родителей, что планирует встречать Новый год с Юрием. Когда изрядно подвыпивший отец нашел дочь, он набросился на Батурина с ножом. Актер несколько дней пролежал в реанимации, но писать заявление в полицию не стал. С девушкой больше не встречался.

Читайте также:
Актерыкарьерапрофессии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте