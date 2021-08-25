«Против романов с актрисами»: актер Юрий Батурин — о влюбленности и работе дальнобойщиком

Фото: Из личного архива Юрия Батурина

Состоялась премьера фильма «Хрустальное счастье», главную роль в котором сыграл Юрий Батурин. В августе актер отметил свое 49-летие. Артист рассказал «Вечерней Москве» о своей семье, сериальной кухне и о влюбленностях на съемках.

— Юрий, сериалы — это жанр, который очень любит российский зритель. Почему так сложилось?

— Сериал, несомненно, перебивает «полный метр». И не зря этот жанр любят зрители. Но у нас в России не всегда любят вкладываться в сериалы. Хотя другая ситуация в Америке. Когда там страна испытывала кризис, то деньги вкладывали в киноиндустрию, чтобы снимали сериалы. Это делалось для того, чтобы зрители отвлекались от проблем и поверили в счастливый конец. И у нас есть огромный потенциал, поэтому нашим каналам нужно вкладываться в киноиндустрию, так как это перспективный жанр.

— Вы часто играете отрицательных персонажей. Бывало ли, что зрители ассоциировали вас с вашими героями?

— Я не прячусь от народа, не страдаю звездной болезнью, хожу по улицам. И если подходят ко мне, то всегда разговариваю со зрителями, даю автографы. Если просят селфи — фотографируюсь. Поэтому меня воспринимают таким, какой я есть на самом деле. И у нас хороший зритель, он умеет различать, каков актер в настоящей жизни. У нас интеллигентные люди, даже если немного выпивши. Кстати, я сам люблю играть отрицательных персонажей, так как их играть всегда интереснее.

— После театрального училища вы попали в ТЮЗ. Насколько я понимаю, это не совсем то, на что вы рассчитывали?

— Я по распределению попал в Днепропетровский ТЮЗ. К тому же на нас приезжали смотреть режиссеры многих театров. Меня звали и в Северодвинский театр, и в другие регионы. Но, попав в областной ТЮЗ, я получил роль третьего плана и был шокирован такой «перспективой». Поэтому общий стаж в этом театре у меня составил полтора месяца. Я сразу уехал в Москву и поступил в столичный театральный вуз, так как всегда мечтал работать в «Ленкоме». Поэтому поступал на курс к Марку Захарову. Потом, когда я вернулся в ТЮЗ за трудовой книжкой, мне главный режиссер сказал, что я поступил правильно.

Фото: Из личного архива Юрия Батурина

— Марк Анатольевич задействовал вас в ленкомовских постановках, где кругом одни звезды. Как вас приняла труппа?

— Хотя звезды гримировались на третьем этаже, а мы, молодые актеры, на втором, все равно мы постоянно пересекались. Я застал действительно звездный состав «Ленкома»: Евгения Леонова, Олега Янковского и многих других известных актеров, которых все знали. Они по-отечески относились к нам, что-то советовали.

Никто никогда не слышал от них грубого слова. Однако к окончании института Марк Анатольевич заболел и уехал делать операцию по шунтированию сердца за границу. Тогда, в 1990-е годы, эта операция делалась не так быстро, как сейчас. Долго шла реабилитация.

И выпуск курса состоялся без Захарова. Получилось так, что в отсутствие худрука меня не взяли в театр, и я решил бросить сцену вообще. Поэтому долгие годы работал дальнобойщиком — это тоже дало большой жизненный опыт. Потом одновременно подрабатывал в рекламном агентстве, снялся в нескольких роликах, меня заметили и пригласили в кино.

— Когда вас стали узнавать на улице?

— Так получилось, что в один год я снялся в двух фильмах: в «Морозове» сыграл оперуполномоченного Егора Крутова и в «Знахаре» сыграл Константина Разина, который в СИЗО получил кличку Знахарь. И так случилось, что их показали в один день. И наутро я проснулся знаменитым. Но, правда, еще не знали по имени и фамилии. А вот вскоре я снялся в сериале «Обручальное кольцо», где было 135 серий. Это мыло мыльное. Но случилось невероятное: после этого фильма пришла слава.

Фото: Из личного архива Юрия Батурина

— Наложила ли пандемия свой отпечаток на работу?

— Лично меня период пандемии не коснулся: я снялся в четырех картинах. Работа есть, и слава богу. Хотя для многих актеров этот период был очень неудачный. Я знаю некоторых коллег, которые занимали денег, чтобы купить поесть.

— Вы воспитываете сына Богдана. Хотите, чтобы он пошел в актеры?

— Я хочу, чтобы мой сын был здоровым и счастливым. Не буду ему навязывать свое мнение, но если он захочет стать актером, то я устрою его в самый лучший вуз, приложу весь свой авторитет, чтобы сын получил лучшее образование.

— Влюблялись ли вы на съемочных площадках?

— Мне часто приходилось играть в любовных сценах. И без симпатии к человеку этого невозможно правдоподобно сделать. Поэтому всегда были лишь моменты, когда мы с партнершей симпатизировали друг другу. Если бы я постоянно влюблялся, то не прожил бы с женой столько лет (Юрий в браке с Ириной Батуриной 25 лет. — «МВ»). Некоторые мои коллеги крутили романы, но это их личное дело.

Фото: Из личного архива Юрия Батурина

— Вы принимаете участие в известных телевизионных проектах. Это пиарход или направление вашей творческой деятельности?

— Это точно не самопиар, хотя, конечно, есть интересные проекты, в которых я принимаю участие с удовольствием. Просто на каналах есть негласное правило — актеры, играющие в сериалах этого канала, должны принимать участие в каких-то телевизионных шоу. И это разумно: раз канал сделал тебя популярным, то ты должен поработать на имидж канала и приподнять рейтинг какой-нибудь программы.

Популярность всегда накладывает определенный отпечаток на личной жизни. Как относится семья к этому?

Моя работа есть часть моей жизни. И жена понимает это. Она у меня умная, самая образованная, красивая и не ревнует меня. Она в семье мозг, помогает мне реализовываться. Она понимает мою профессию, так как сама была моделью.

ДОСЬЕ

Юрий Батурин родился 13 августа 1972 года в селе Ставидла Кировоградской области Украинской ССР. Отец — военный, воевал в Афганистане. Окончил Днепропетровское театральное училище и РАТИ. Уходил из профессии, работал в разных сферах. В 2005 году вновь вернулся на сцену, снялся в более чем ста сериалах и телефильмах. Женат, есть сын.

Воскрешение

С Юрием Батуриным однажды случилась нелепая история: по телевизору сообщили, что он якобы умер. Дело в том, что в фильме «Знахарь» его героя в молодости играл еще один актер. И он погиб. А на телевидении не разобрались и назвали фамилию «Батурин». После этого люди еще около трех лет, увидев Юрия на улице, бледнели. А он просил: «Потрогайте меня!»

Маленький рост подвел

Юрий Батурин поступал в Днепропетровское театральное училище, когда ему было 14 лет. Тогда он был маленького роста, и его не приняли на актерское отделение. Мама посоветовала поступить на кукольное, так как в училище на актерском и кукольном отделениях были одни и те же дисциплины. Юрий так и поступил и не прогадал — так он освоил даже больше направлений.

Подражал Сильвестру Сталлоне

Во времена студенчества Батурина были популярны видеосалоны. Юрий ходил на сеансы, где крутили фильмы с Сильвестром Сталлоне и другими культовыми актерами. Парень хотел быть похожим на них, поэтому усиленно занимался легкой атлетикой. Она помогла ему вырасти за год на целых 13 сантиметров. Сейчас рост артиста — 190 сантиметров.

Четверть века с одной женщиной

Юрий сделал предложение Ирине Батуриной на третьем свидании, это было в 1996 году. Потом они прожили вместе девять месяцев, после чего поженились. Актер в шутку признавался, что не было такого месяца, когда он не хотел бы «убить» Ирину. Но с годами супруги научились находить компромисс. Батурин прислушивается к мнению жены: она может сказать правду в лицо. Актер знает, что супруга никогда ему не соврет.

Роковой Новый год

Однажды актера чуть было не лишил жизни отец любимой девушки, с которой он встречался еще до знакомства с женой Ириной. 31 декабря воз люб ленная не предупредила родителей, что планирует встречать Новый год с Юрием. Когда изрядно подвыпивший отец нашел дочь, он набросился на Батурина с ножом. Актер несколько дней пролежал в реанимации, но писать заявление в полицию не стал. С девушкой больше не встречался.