Растем вместе с городом

Фото: Петр Нестеров / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерняя Москва» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами мастерства делится куратор павильона «Макет Москвы» Екатерина Епик.

Павильон «Макет Москвы» посетили более 20 тысяч человек. Для гостей в течение месяца проведено более 70 экскурсий. Куратор павильона «Макет Москвы» Екатерина Епик рассказала «Вечерке» о его работе.

— Столица строится и обновляется. Идет ли павильонная Москва в ногу с большим городом?

— Актуализация макета проводится ежегодно. На это время он, как правило, полностью разбирается, чистится, убираются старые объекты и добавляются новые, которые появились на карте столицы. Например, последние изменения реновации — в городе новые кварталы, и, соответственно, на макете появилось более 50 новых объектов.

— Сколько сейчас на макете размещено зданий и сооружений?

— Нынешний макет — это модель города в рамках Садового кольца, и здесь более 23 тысяч зданий.

— Екатерина Владимировна, а как изготавливаются модели для макета?

— Только вручную. Более того, кому интересно, мастер-макетчик не только расскажет, как это делается, но и покажет процесс создания строений.

Фото: Петр Нестеров / Вечерняя Москва

— «Макет Москвы» — один из немногих павильонов с разнообразной бесплатной программой. А как и где ведется подготовка экскурсоводов?

— Специалистов мы обучаем для работы сами. Программа подготовки изначально создавалась профессорами Московского архитектурного института, естественно, она постоянно дополняется и развивается. Одним из обязательных условий для работы в павильоне «Макет Москвы» является наличие высшего гуманитарного образования и хорошее знание минимум одного иностранного языка. Наши специалисты разговаривают на английском, немецком, французском, испанском, арабском языках. А прежде чем приступить к проведению экскурсий для посетителей, они изучают большой базовый курс истории, архитектуры Москвы, читают рекомендованный список тематической литературы.

— А как оценивается уровень подготовки?

— Это экзамен, который я принимаю лично. Каждый должен рассказать лекцию на русском и английском языках, ответить на дополнительные вопросы.

— Вы строгий экзаменатор?

— Да. И объясню почему. Гости павильона могут задать абсолютно любой вопрос — и по макету, и по зданиям, которые расположены на нем, и наши специалисты должны профессионально и содержательно ответить.

— Екатерина Владимировна, а чем чаще всего интересуются посетители?

— Здесь спектр интересов различный. Начиная от «покажите, где находится мой дом» до истории города в целом, развития столичной архитектуры. Меня радует, что все больше гостей неоднократно возвращаются к нам, и это не только жители Москвы. Вот недавно был гость из Якутии, который с удовольствием посещает павильон «Макет Москвы» уже в третий раз.

ДОСЬЕ

Екатерина Владимировна Епик родилась 25 июля 1978 года. В 2000 году окончила факультет английского языка и литературы Горловского института иностранных языков. Далее продолжила обучение в Гете Институте в Москве. В 2017 году назначена куратором павильона «Макет Москвы» Выставочного центра градостроительного развития столицы.