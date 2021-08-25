Семь этажей для подземки: интерьеры «Мичуринского проспекта» проектируют специалисты из Китая

Инженер Владимир Животенко сверяется с планом прокладки электрических коммуникаций / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Во вторник, 24 августа, в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии метро.

Примечательна станция тем, что возводят ее специалисты из Москвы и Китая. Кстати, свой колорит в дизайн «Мичуринского проспекта» решили привнести именно сотрудники корпорации из Поднебесной.

— У станции будет индивидуальный образ. Ее изюминкой станут потолочные конструкции, представляющие собой чередование двух видов панелей, — рассказал руководитель компаниигенподрядчика Владимир Малеев. — Половина из них выполнена из светопрозрачного материала с тонким листом нержавеющей стали. В нем лазерной резкой вырезаны китайские орнаменты. Белое стекло подсвечивается светодиодами. Вторая половина панелей выполнена из шлифованной нержавеющей стали, на поверхность которой нанесен графический рисунок.

— Бетонная поверхность перекрытий потолка шлифуется, после чего на нее наносят защитную краску, — пояснили технологию строители. — На ее фоне контрастно выделяется декоративная балочная конструкция, скрывающая коммуникации.

Потолочные панели из нержавеющей стали / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Необычный вид планируют придать и вестибюлям. Их фасады украсят витражные конструкции. В отделке так же используют панели из фибробетона с алюминиевыми элементами.

Станция «Мичуринский проспект» необычна не только дизайном. Специалисты долго думали, как вписать станцию в стесненную площадку. Было решено создать семиэтажное здание, часть которого расположится под землей. Говоря о ходе работ, в столичном Стройкомплексе отметили, что монолитные работы здесь практически завершены. Ведется обратная засыпка станционного комплекса.

— Параллельно идет отделка помещений. Также бригады приступили к благоустройству территории на улице Удальцова, — рассказал подробности заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Станция «Мичуринский проспект» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Заммэра добавил, что архитектурно-отделочные работы пассажирских зон выполнены почти наполовину. «Мичуринский проспект» входит в состав юго-западного участка Большого кольца метро. Завершить строительство этого отрезка намерены к концу года.

КСТАТИ

Открытие станции «Мичуринский проспект» БКЛ разгрузит центральные узлы московской подземки, пересадку между Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской линиями метро.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Все тоннели на югозападном участке Большого кольца метро пройдены. В настоящий момент щит «Эсмина» ведет строительство ветки в депо «Аминьевское».

ЦИФРА

7,7 километра составляет протяженность югозападного участка Большой кольцевой линии метро.