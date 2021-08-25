Как медработники сдают экзамен на получение статуса «Московский врач»

Старший врач 59-й подстанции Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Елена Сендрякова готова к выезду на вызов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

25 августа Департамент здравоохранения Москвы объявил имена специалистов, получивших статус «Московский врач». «Вечерняя Москва» пообщалась с медиками и узнала, сложный ли был экзамен.

С начала года уже более ста специалистов стали обладателями почетного статуса «Московский врач». Среди них врачи в области ультразвуковой диагностики, неонатологии, эндокринологии, скорой помощи, дерматовенерологии и других. В общей сложности сейчас количество «Московских врачей» превысило 1,5 тысячи человек.

Сергей Жогин работает заместителем главврача, врачом-неонатологом в городской клинической больнице № 24. Его общий стаж в профессии — более 20 лет.

— Мне всегда хотелось быть врачом, и я видел себя именно в неонатологии, — рассказал он. — Ведь маленькие дети — это всегда счастье, радость.

Получить статус, по словам Сергея, было непросто — экзамен требует подготовки.

— Примеры тестов размещены на сайте департамента, лично я прошел 47 раз и в итоге сдал на 98 баллов, — поделился он. А вот практические задания выполнить было нетрудно.

— Мы каждый день выполняем все эти манипуляции, просто надо быть предельно внимательным, — добавил Сергей Жогин.

Еще один обладатель статуса — Ирина Агаркова. Она трудится в врачом-эндокринологом в городской поликлинике № 45.

— В пандемию мне выпала возможность поработать в разных направлениях поликлинической деятельности, в том числе в кол-центре и в качестве выездного врача на дом, — рассказала она. — Мой труд был высоко оценен руководством, которое и сподвигло меня получить статус.

К подготовке Ирина отнеслась очень серьезно, изучила много профессиональной литературы.

— Было непросто, но я справилась и очень рада этому, — поделилась она, добавив, что иметь такой почетный статус — большая гордость. — А еще это знак качества для моих пациентов, гарантия, что они получат профессиональную помощь.

Старший врач 59-й подстанции Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Елена Сендрякова тоже в этом году стала «Московским врачом». — Хочу быть примером для коллег, которыми руковожу, поэтому решила получить этот статус, — пояснила она свой выбор.

К тестовой части Елена готовилась, а практическую выполнила легко — нужно было продемонстрировать те же самые навыки, что и на реальных экстренных выездах.

— Я уже много лет работаю на скорой помощи, начинала обычным врачом, но ни разу за это время мне не хотелось сменить направление, — отметила она.

Елена признается, что не может сидеть на месте, ей постоянно нужно двигаться вперед. — Работа на скорой помощи — это не только возможность спасти человека, но и выброс адреналина, эмоции, которые ни с чем не сравнимы, — рассказала Сендрякова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Первые места по количеству обладателей статуса занимают психиатры — 152 человека, хирурги — 139 человек и врачи общей практики — 123 специалиста. Всего в настоящий момент получить статус «Московский врач» можно по 29 специальностям. Специалист, обладающий статусом «Московский врач», получает ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей.

ЦИТАТА

Алексей Хрипун, министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города:

— Несмотря на сложный экзамен, который требует высочайшего уровня профессионализма, участие в проекте принимают все больше медицинских работников. Это настоящий знак качества и стандарт столичной медицины.