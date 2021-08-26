Витамин, дай пять: какие микроэлементы повысят успеваемость детей на уроках

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Школьные каникулы подходят к концу. Врачи предупреждают: резкая смена обстановки и рост нагрузки могут вызвать у ребенка стресс и ослабить иммунитет. «Вечерняя Москва» узнала, могут ли витамины помочь в учебе школьнику.

Прямой связи между приемом витаминов и успеваемостью в школе нет, утверждает владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович. Однако нехватка любого из микроэлементов может привести к проблемам с учебой — ухудшается память, падает концентрация внимания.

— Чем больше у ребенка проблем со здоровьем, вызванных нехваткой витаминов, тем тяжелее ему учиться, — поясняет эксперт. — Прибавьте к этому стрессы и переутомление — и вот причины плохой успеваемости. Но не нужно срочно скупать витаминно-минеральные комплексы.

Гипервитаминоз тоже может привести к неприятным последствиям. Переизбыток витаминов С и D — это проблемы со сном, пищеварением и даже поражение почек. Слишком много витаминов В1, В2 и В6 — страдает печень. Избыток В12 — проблемы с сердцем, легкими и нервной системой.

Поэтому назначать комплексы может только врач, и он же при необходимости порекомендует коррекцию питания. Также доктор определит график приема и длительность курса.

Силы

Спасают от усталости и восполняют силы железо и витамины группы В. Так что в рационе ребенка должны быть говядина, фасоль, картофель, гречка, яйца, молочные продукты, капуста, бананы.

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Интеллект

Витамин В6 повышает скорость мыслительных процессов и снижает тревожность, которая мешает сконцентрироваться на уроке. Он есть в печени, куриных яйцах, фасоли, молоке и бананах.

Зрение

Сохранить хорошее зрение школьнику поможет витамин А. Его источники: рыбий жир, морковь, печень, яйца, твердый сыр, курага. Также полезен витамин С — так что добавьте в рацион школьника цитрусовые, красную смородину и зелень. Защищает капилляры глаз и витамин Е, которого много в жирных продуктах: семечках, растительном и сливочном маслах, орехах.

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Память

Витамин В1 способен улучшить долгосрочную память, ребенку будет проще запоминать пройденный материал. Он содержится в грецких и лесных орехах, овсяной каше, рыбе, яйцах. Также для памяти полезен В12, источники которого: говядина, печень и форель.

Крепкие кости

Избежать травм на переменах или уроках физкультуры поможет витамин D — он укрепляет кости. Его источники: куриные яйца, петрушка, молочные продукты. Также полезен кальций, которого много в орехах, бобовых, семечках, твердых сырах. Кальций лучше усваивается вместе с продуктами, содержащими жиры.

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Опрятная внешность

Усталый вид, бледная проблемная кожа, блеклые волосы — признаки того, что ребенку не хватает витаминов. Блеск волосам придаст В5 (молоко, капуста, фундук). Для здоровья кожи необходим А (рыбий жир, печень). А от темных кругов под глазами спасет магний: он помогает регулировать процессы возбуждения и торможения, а значит — ребенок не будет страдать из-за недосыпа. Следите, чтобы в рационе школьника было достаточно зеленых листовых овощей.

Внимание

Чтобы ребенок был более сконцентрирован на уроках, ему полезен В3. Получить его можно из курицы, печени, орехов и зелени, яичных желтков. Также можно включить в рацион полезные жиры — кунжутное, оливковое масла: в них содержится витамин Е, который защищает нервные клетки мозга.