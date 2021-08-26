Румяная, как яблочко: овощи и фрукты с грядки могут заменить косметические средства

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25 августа мир отметил День любви к себе. В будни найти время на себя бывает сложно, а вот в выходные можно устроить себе спа-процедуры. В сезон урожая для этого подойдут овощи и фрукты с грядки. Врач-косметолог Александра Ридель рассказала «Вечерней Москве», как ухаживать за собой с помощью натуральных продуктов.

Жирные волосы можно ополаскивать отваром из крапивы. Если они выпадают, используйте отвар репейника или лопуха. Кожу, склонную к пигментации, лучше очищать фруктовыми кислотами (лимон, клубника). Отеки век можно устранить с помощью свежего картофельного пюре. Что касается кремов, их классическая формула: вода, оливковое масло, ланолин. Если смешать эти компоненты, получится масса с неприятным запахом, ее вы не станете наносить на кожу. Лучше выбрать производственные кремы, которые создают по определенной технологии, четко замеряя пропорции всех действующих веществ.

А любителям натурального советую отдать предпочтение легким маскам по народным рецептам. На мой взгляд, лучше использовать овощи, выращенные у себя на грядке или купленные в проверенных экомаркетах. В числе моих клиентов есть те, кто использует натуральные маски своего приготовления, не отказывая себе в косметологических процедурах. Но все же больше доверяющих профессиональным средствам. Впрочем, главное — любить себя, ухаживать за собой. А выбор средств всегда за вами!

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Обернись картошкой

Картофельное обертывание — неплохое средство от целлюлита. Порежьте молодую картошку на кружочки. Расположите их на проблемных зонах и оберните пищевой пленкой. Для процедуры требуется не менее получаса. Считается эффективной, если выполнять ее регулярно.

Ромашковый крем

Главным ингредиентом питательного крема для лица может стать ромашка. Одну столовую ложку сухих цветов надо залить кипятком. Настаивайте их два часа, затем процедите. Растопите на водяной бане сливочное масло, после чего добавьте в него касторовое, настой ромашки и камфорный спирт.

Лимон от пигментов

Лимон — прекрасное народное средство от пигментных пятен. Его необязательно с чем-то смешивать — можно просто нанести на кожу, предварительно измельчив. Этот кислый фрукт действует на кожу волшебным образом, осветляя ее и насыщая витаминами.

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Три морковкой

Отшелушивающий скраб для лица можно сделать из манной крупы и моркови. Овощ натрите на мелкой терке, смешайте с 1/4 стакана манки. Можно разбавить получившуюся смесь теплым молоком, чтобы сделать мягче. Нанесите состав на кожу, нежно потрите ее. Можно оставить средство на лице на 10–15 минут.

Молодильные яблоки

В яблоках столько витаминов, что маски на основе этого фрукта почти универсальны. Они полезны, в частности, при первых признаках старения, разглаживают морщины. Можно просто протереть яблоко в кашицу и нанести эту массу на лицо, а можно добавить яичный желток, сметану, мед, творог, овсянку или оливковое масло.

Цветы на все случаи

Смешайте поровну лепестки лаванды, розы, шалфея и розмарина с перетертой кожурой лимона и апельсина. Добавьте мяту, дистиллированную воду и яблочный уксус. Залейте кипятком, настаивайте час. Добавьте 60 мл настоя к такому же количеству яблочного уксуса и дайте настояться две недели. Получится лосьон, тоник для лица, дезодорант и бальзам для волос — в одном.

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Витамины в кубе

Давно известно эффективное средство для тонуса кожи лица — лед. В кубики можно добавить наполнитель из ягод — например, из клюквы, смородины, рябины, черники... По утрам протирайте этим насыщенным витаминами льдом лицо, шею, область декольте — и кожа скажет спасибо!

Абрикос для волос

В составе абрикоса есть провитамин А, очень полезный для волос. Можно приготовить бальзам, используя абрикосовое масло и травы: крапиву, мяту, ромашку... Нагреть раствор на водяной бане, процедить, а после втереть средство в кожу и оставить на час в качестве маски. Если ваши волосы сухие или нормальные, им пойдет на пользу маска из сметаны и мякоти абрикосов. Можно добавить лимонный сок, оливковое масло.

Крапива и мед — и кожа поет!

Эта маска предназначена для тех, у кого сухая стареющая кожа. Крапива — поистине чудодейственное растение, которое можно применить с пользой для себя. Разотрите ее свежие листья в пюре, смешайте с жидким медом. И нанесите на кожу. «Держать лицо» в данном случае нужно 20 минут.

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Пятки как огурчик

Если ваши ступни огрубели и нуждаются в уходе, поможет огурец. Натерев, его нужно положить в закрытые тапочки, а после носить их полчаса. Можно использовать для закрепления маски и полиэтиленовый пакет, надев поверх носки. Нежные пяточки гарантированы!

Почти Марфушенька

Из свеклы можно приготовить помаду для губ. Отличный вариант для любительниц натурального макияжа! Отварите свеклу, выньте ее из кастрюли, подождите, пока загустеет вода. В свекольный сок добавьте природный консервант — несколько капель водки. Перелейте эту массу в пустой тюбик от блеска для губ. Можно использовать его и в качестве румян.

Помидорка моя

Маска из растертой мякоти спелого помидора очень полезна для жирной кожи с расширенными порами. Она очищает ее, смягчает, питает, ускоряет процессы регенерации. Чтобы сделать маску для сухой кожи, можно добавить к соку помидоров немного яичного желтка и овсяной муки.

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Маска из салата

Если вы обгорели на солнце, есть хороший способ сгладить последствия. Измельчите три столовые ложки салата, прокипятите на маленьком огне. Чуть остудив массу, нужно сцедить излишки воды. Наложите на лицо теплую маску из свежей зелени. Снимать ее рекомендуется ватным тампоном, который смочен в той части отвара, которую вы не использовали.

Банановая ванна

Чтобы кожа тела была упругой, да и просто чтобы порадовать себя, можно принять банановую ванну. Четыре фрукта измельчите или разомните до состояния пюре. Добавьте стакан морской соли, пять столовых ложек оливкового масла и растворите смесь в стакане теплого молока. Вылейте в ванну и наслаждайтесь!

Что внутри, то снаружи

Красота и здоровье не зависят целиком от количества яблок, которые вы использовали для масок и густоты шампуня, сделанного вами из свеклы. Если заботиться о себе, то во всех аспектах. Врачи советуют вести активный образ жизни. Есть больше продуктов, насыщенных пищевыми волокнами, разумно относиться к потреблению жиров, ограничить потребление сахара и соли. Больше пить — еще один совет, который стоит взять на вооружение. Взрослому человеку необходимо не меньше полутора литров воды в день.

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Любить себя — искусство

Полюбить себя — главный призыв психологов, главный лозунг всех рекламных текстов. «Вечерка» попыталась разобраться, что скрывается за этим понятием.

Во-первых, любовь к себе — это постоянное развитие. Исследуйте мир, ищите себя, обретайте новые навыки.

Во-вторых, это здоровье. Как бы ни был занят человек, всегда можно найти способы поддерживать себя в форме.

В-третьих, это забота о своей внешней привлекательности. Наверное, это самое наглядное проявление теплого отношения к своей персоне.

А в-четвертых, — ощущение гармонии с собой и с миром. И грамотное использование энергии, которая есть в каждом из нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Корсун, фитотерапевт:

— Индивидуальную непереносимость компонентов и возможность аллергических реакций надо учитывать. Есть травы, которые нужно в некоторых случаях использовать с осторожностью. Например, горчица при куперозе может спровоцировать ухудшение. Но в целом тем, что есть в доступе в саду и на кухне, навредить себе сложно. Уходовая косметика «с грядки» вполне может быть альтернативой покупным средствам.