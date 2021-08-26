Зачарованный игрой

Кадр из фильма «Легенда о Зеленом рыцаре», 2021

Героями не рождаются, уверяют нас книги и фильмы. Хотя, может, все как раз наоборот, и героизм — то, что передается из поколения в поколение? Обозреватель «Вечерней Москвы» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть впервые и обновить в памяти кино о доблести, подвигах и приключениях.

В прокат выходит фэнтези режиссера и сценариста Дэвида Лоури «Легенда о Зеленом Рыцаре».

Гавейн (Дев Патель) — племянник и наследник короля Артура (Шон Харрис). Он никогда не грезил о славе, куда чаще о нежности своей девушки (Алисия Викандер) из другого сословия. Но под Рождество он принимает вызов Зеленого Рыцаря (Ральф Айнесон), нанес ему настолько мощный удар, зная, что придется выполнить условие поверженного противника: найти его через год и сразиться снова.

Эта лента — медитативное путешествие одиночки, который должен пройти через восхваление, поражение, леса и горы, собственные страхи, чтобы превратиться в бессмертную легенду, стать героем. Красивое монументальное полотно с призраками, колдовством и миражами. Размышление о власти, чести и ценности жизни.

КСТАТИ

Оригинал истории — «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» был создан в Англии в XIV веке. Позже легенду переводил сам Толкин. А Дэвид Лоури прочитал ее еще в колледже и вернулся к идее экранизации уже после нескольких успешно снятых проектов.

Легенды, переходящие из эпохи в эпоху

Кадр из фильма «Меч короля Артура», 2017

Король Артур

2004. Реж. Антуан Фукуа

История о том, как король Артур (Клайв Оуэн) встретил свою будущую супругу Гвиневру (Кира Найтли) и начал свое правление.

Тристан и Изольда

2006. Реж. Кевин Рейнольдс

Воспитанник лорда Марка (Руфус Сьюэлл) Тристан (Джеймс Франко) влюбляется в дочь короля Изольду (София Майлс).

Меч короля Артура

2017. Реж. Гай Ричи

Артур (Чарли Ханнэм) еще молод и совсем не король. Но меч Экскалибур его меняет, диктатор Вортигерн (Джуд Лоу) возмущает.

История рыцаря

2001. Реж. Брайан Хелгеленд

Уильям (Хит Леджер) слуга, который после смерти хозяина выдает себя за рыцаря, сражается на турнирах и влюбляется в леди.