Бабье лето к нам спешит: какую погоду ждать москвичам предстоящей осенью

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Это лето выдалось на редкость жарким. А чего ждать от предстоящей осени? «Вечерняя Москва» узнала у синоптиков, какие сюрпризы готовит москвичам природа.

Эксперты отмечают, что пока прогнозы носят общий характер. Однако некоторые тенденции уже видны.

— В первой половине сентября средняя температура воздуха будет на 0,5–1 градус выше нормы, — рассказывает научный руководитель «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд. — Осадков будет меньше, чем ожидалось: примерно 60 процентов от нормы. Это указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета. Правда, пока неясно, как долго оно продлится.

Первые дни осени будут сухими и теплыми. Температура воздуха будет колебаться от +23 до +28 градусов. А вот в середине первой декады пройдут кратковременные дожди с грозой. Столбики термометров опустятся до +18 градусов.

Вторая половина месяца не так обрадует москвичей. Уже после 20 сентября деревья начнут сбрасывать листву. Температура воздуха будет около +10 градусов.

— Погода станет неустойчивой, — отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. — Во второй половине сентября в Москву нагрянет циклон. Температура воздуха будет колебаться, ожидаются сильные ливни. Осадки выпадут в количестве порядка 120 процентов от нормы для этого периода. Закончится сентябрь похолоданием. Для последней декады будет характерна температура воздуха днем около 10 градусов тепла. А ночью уже могут возникнуть первые заморозки.