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Лучшие креативщики России поделятся опытом в Парке Горького

Вероника Ушакова

Общество
Лучшие креативщики России поделятся опытом в Парке Горького
Участница медианаправления Российской креативной недели Ольга Быстрова пришла на форум, чтобы поговорить с коллегами о тенденции к всеобщей цифровизации / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

26 августа в Парке Горького стартовала Российская креативная неделя. В течение четырех дней участники будут обсуждать проблемы творческих отраслей и искать лучшие решения для их развития.

Один из дискуссионных вопросов форума: нужен ли столице единый дизайн-код — единый стиль оформления архитектуры, вывесок и различных арт-объектов? Урбанисты пришли к выводу, что не нужен.

— Москва уже слишком разная. Дизайн-код есть у каждого столичного района, и везде он свой — и по стилю, и по концепции. У нас есть общий отдельный дизайн-код, который определяет только внешний вид вывесок и рекламы. А кардинальных изменений возможно достичь только там, где город меняется большими территориями. Там, где ведутся крупные застройки, — рассказал заместитель начальника управления Архитектурного совета Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергей Глубокин.

Архитектура и дизайн — одна из площадок Российской креативной недели. Всего на форуме представлены 14 разных отраслей — IT-сфера, дизайн, музыка, кино, литература, журналистика. Проще говоря, все сферы, где есть интеллектуальный, авторский продукт. Эти и многие другие отрасли объединяет одно: вклад в креативную экономику страны.

Мероприятия деловой программы предполагают диалог между бизнесом и властью, в ходе которого стороны обсудят нормативную базу для развития бизнеса. Они проведут 20 больших мозговых штурмов на темы: авторское право, антипиратский закон, работа с банковским сектором и многие другие. В ходе общения эксперты узнают из первых рук о том, чего не хватает той или иной креативной отрасли для полноценного развития.

Также организаторы форума сейчас работают над важным документом: единым реестром креативных индустрий. Он нужен для того, чтобы знать наверняка, какие сферы входят в эту отрасль. На основании такого списка эксперты смогут оценить долю креативной экономики в стране и в дальнейшем работать над стратегическими решениями для отрасли.

Также в ходе форума ведутся диалоги между представителями креативного бизнеса и начинающими предпринимателями.

— Очень рада, что попала на этот форум. Я выбрала медиаплощадку, так как работаю в этой сфере, — рассказала аналитик медиахолдинга Ольга Быстрова. — Сейчас мы находимся в эпохе трансформации и диджитализации. И хорошо, что есть возможность обсудить все проблемы сообща.

Участники креативной недели во время проведения форума посетят лекции, встретятся с лучшими профессионалами в своей отрасли и получат необходимые знания и компетенции для реализации своих идей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Абрамова, директор фест-форума «Российская креатвиная неделя»:

— Задача креативной недели — дать новые решения для каждой отрасли. Например, в прошлом году креативщики говорили, что нет модели финансирования через грантовую поддержку. Потому что креативщики редко делают НКО.

Чаще малый бизнес и микробизнес, а они не могли получить гранты. И вот решение уже готово. Владимир Путин создал первый Президентский грантовый фонд. Уже подано около 16 тысяч заявок от ИП, самозанятых и ООО. Значит, эта инициатива была своевременной.

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