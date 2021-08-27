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Искренний сервис в действии: как сотрудники центров госуслуг совершают добрые дела

Марьяна Шевцова

Общество
Искренний сервис в действии: как сотрудники центров госуслуг совершают добрые дела
Специалисты центра госуслуг (слева направо) Белла Чибисова, Екатерина Маркина, Екатерина Кривонос и Екатерина Кукса встречают посетителей/ Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ежедневно специалисты центров госуслуг «Мои Документы» не только помогают жителям оформить или получить необходимые документы, но и всегда стараются сделать для них больше, чем достаточно. За 10 лет сотрудники офисов совершили огромное количество «добрых дел».

Проект «Искренний сервис» был запущен в 2017 году. Именно с этого момента специалисты начали активно делиться историями, накопившимися за несколько лет, с коллегами из других офисов. После официального старта проекта в течение года проходил конкурс «Добрые дела», по итогам которого были награждены сотрудники с лучшими историями.

На сегодняшний день сотрудники продолжают делиться своими добрыми делами друг с другом. Расскажем некоторые из них.

Искренний сервис в действии: как сотрудники центров госуслуг совершают добрые делаЧеркашина Вероника, администратор-помощник по искреннему сервису центра госуслуг района Ясенево / Фото: Из личного архива Вероники Черкашиной

— В один из апрельских дней ко мне обратилась пожилая женщина, которая приехала из другого города и потеряла работу, а денег и жилья у нее не было. Я решила позвонить в центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Заявительнице вызвали машину, которая отвезет ее в центр. Она долго благодарила за то, что я не осталась равнодушна к ее сложной ситуации, — рассказала Черкашина Вероника, администратор-помощник по искреннему сервису центра госуслуг района Ясенево.

Искренний сервис в действии: как сотрудники центров госуслуг совершают добрые делаФирсова Светлана Юрьевна, ведущий специалист центра госуслуг района Академический. / Фото: Из личного архива Сетланы Фирсовой

— На улице шел сильный дождь. Милая бабушка, которая была у меня на приеме, сказала, что не взяла с собой зонт, и я любезно предложила ей взять мой. Заявительница очень обрадовалась и побежала домой. Вечером её внук принёс зонтик с письмом благодарности от бабули, — рассказала Фирсова Светлана Юрьевна, ведущий специалист центра госуслуг района Академический.

Искренний сервис в действии: как сотрудники центров госуслуг совершают добрые делаПогорельцева Светлана Валериевна, ведущий специалист центра госуслуг района Капотня / Фото: Из личного архива Светланы Погорельцевой

— Я возвращалась домой после рабочего дня. У входа в подъезд ко мне подбежала девочка лет девяти. Взяв меня за руку, она попросила проводить ее домой и подняться с ней на 12 этаж, потому что боялась ехать в лифте одна. Мы пошли с ней к ее дому. Доведя ее до двери, я дождалась, пока взрослые откроют ей дверь. Девочка улыбнулась мне и сказала большое спасибо, — рассказала Погорельцева Светлана Валериевна, ведущий специалист центра госуслуг района Капотня.

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