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Хранительницы очага: для многих столичных семей выгодно, чтобы жена сидела дома

Никита Миронов  

Общество
Хранительницы очага: для многих столичных семей выгодно, чтобы жена сидела дома
Москвичка Анастасия Родина с младшим сыном Григорием. Она «работает» домохозяйкой уже почти 20 лет и ничуть об этом не жалеет. Во всяком случае в офис не рвется / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В столице, по данным Мосгорстата, официально числятся незанятыми 33,9 процента трудоспособного населения. Большая часть из них — женщины. В целом по стране, по данным Росстата, не работают и вовсе 46,8 процента женщин. Неужели наши дамы вернулись к домашнему очагу? Растет ли в Москве число домохозяек? Кто они — женщины, посвятившие себя семье? Почему не хотят выходить в офисы? Мы опросили самих домохозяек и экспертов: социологов, экономистов, психологов.

За последние полтора года число домохозяек в Москве резко выросло. Дело в пандемии. По данным крупного портала по поиску работы, коронакризис в первую очередь ударил по сферам деятельности, в которых традиционно занято больше женщин: индустрия гостеприимства и развлечений, розничная торговля, сфера услуг. Согласно статистике портала, в сфере услуг число женских резюме выросло на 21 процент, в HR-компаниях — на 18 процентов, в сфере информационных технологий — на 11 процентов.

— Большинство женщин изначально трудятся на низкооплачиваемых ставках, которые проще всего сократить. Дело в занимаемой должности, — считает политолог Екатерина Шульман. — Никому не придет в голову сократить заместителя директора или самого директора. А чем выше поднимаешься по корпоративной лестнице, тем меньше видишь женщин вокруг. Это общая закономерность.

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов уточняет:

— Если женщину сократили, но она хочет работать, то рано или поздно устроится. Тем более в Москве. В домохозяйки она вряд ли пойдет. Так что пандемия — это частный случай. А общая тенденция такова — примерно половина женщин в России не работают. Уже много лет Высшая школа экономики проводит «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения». И цифра неработающих женщин из года в год — около 50 процентов. В Москве, я не исключаю, она еще выше, потому что здесь существует феномен рантье. Можно сдавать родительскую или бабушкину квартиру и на эти деньги жить.

Работать нет смысла

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что все дело именно в деньгах.

— Вспомните СССР: средняя зарплата — 120 рублей. Если в семье двое детей, то прожить на эти деньги было крайне затруднительно. Поэтому женщина работала вынужденно. Сейчас же, несмотря на экономический кризис, в Москве существует прослойка среднего класса: от четверти до трети работающего населения. И если мужчина зарабатывает 150–200 тысяч, то его жена вполне может и не работать. Плюс, я согласен, многие коренные москвичи сдают квартиры, оставшиеся от родственников. Если учесть, что в Москве последние полвека преобладали однодетные семьи, то на одного наследника может приходиться пара, а то и тройка квартир — от мамы, двух бабушек и т.д. Однокомнатная квартира, как правило, приносит в месяц не менее 30 тысяч рублей, «двушка» — не менее 40 тысяч. В этом случае экономической необходимости идти в офис у женщины нет. Ведь даже если муж зарабатывает 80 тысяч, т. е. ниже средней по городу зарплаты, то месячный семейный бюджет благодаря ренте все равно больше 100 тысяч. Если ребенок один — а так обычно и есть — то зачем женщине работать?

Хранительницы очага: для многих столичных семей выгодно, чтобы жена сидела домаФото: Pixabay

Все внимание — детям

— Я познакомилась с будущим мужем больше 20 лет назад, когда он приехал к нам на предприятие в командировку, в Калужскую область. Мне было 18, работала секретарем у директора. Скоро он забрал меня в Москву, — рассказывает 39-летняя Ирина Берсенева. — С тех пор я работала только полгода — нянечкой в детском саду, куда ходили дети. Потом надоело, ушла.

По словам Ирины, работать ей не нужно. Муж хорошо зарабатывает и к тому же сдает две доставшиеся от родственников квартиры — «двушку» в Головинском районе и «однушку» в Бескудникове. Все свободное время она уделяет двум детям.

— Пробовала заниматься фитнесом, но пересилить себя и ходить в зал не смогла. Потом пошла учиться, чтобы сдать на права. С пятой, что ли, попытки, сдала экзамен, а потом поняла, что ездить-то мне и некуда! Вторую машину муж покупать не стал. В общем, то готовлю, то стираю, то убираю, занимаюсь с детьми, а каждые выходные мы уезжаем на дачу. Там работы всегда хватает. Так и живу.

42-летняя Елена Терещенко — мать троих детей. Старший — студент, учится в МГУ, но пока живет с родителями.

— Я все время уделяю младшим. Дочку вожу на гимнастику, сына — в бассейн и секцию тхэквондо. У нас вообще семья спортивная. Мы с мужем, например, каждое утро бегаем. А еще дочь у меня учится дистанционно, в частной школе. Много времени уделяю занятиям с ней.

У 44-летней Анастасии Родиной тоже трое.

— Я работала только до первого декрета — вела семинары в вузе. Все остальное время занималась детьми. Все они у меня до школы научились и, конечно, много времени посвящала их учебе. Задают сейчас столько, что я получила уже два вторых средних образования и скоро, как младший пойдет учиться, буду получать третье! Семья у нас — пять человек, причем старшие сыновья — взрослые и едят больше мужа. Поэтому большую часть дня я готовлю! Плюс стирка, уборка, прогулки с младшим. Муж домашним хозяйством не занимается совсем. Да ему, собственно, и некогда — постоянно на работе. Сама я выходить на работу не хочу, потому что домашние обязанности с меня никто не снимет. Так что пусть лучше я буду обеспечивать мужу «тыл», чем мы оба будем на «фронте».

Хранительницы очага: для многих столичных семей выгодно, чтобы жена сидела домаФото: Pixabay

Впрочем, не все домохозяйки посвящают себя дому и быту.

— У нас с мужем в течение семи лет был «гостевой» брак, — рассказывает 37-летняя Анна Соболева. — Мы с детьми жили во Владимире, а муж работал в Москве, приезжая домой на выходные. Потом сказал: «Хватит туда-сюда ездить, давай перебираться в Москву». Купили здесь квартиру. Теперь у меня совсем другая жизнь! Я отвожу младшего в садик и иду гулять по Москве. Музеи, театры, выставки, пешеходные экскурсии — вот теперь моя жизнь. В общем, развиваюсь! Подруги во Владимире мне завидуют. Муж гасит ипотеку и автокредит, но денег хватает — он хорошо зарабатывает.

Следствие эмансипации

Игорь Кузнецов считает, что стремление «работать домохозяйкой», как ни странно, следствие эмансипации.

— Русские женщины на самом деле очень эмансипированы. Об этом мало кто знает, но до революции процент женщин-предпринимательниц в России был самым высоким в Европе! После образования СССР число занятых в производстве выросло многократно, и нашим женщинам, подозреваю, работать просто надоело, — считает эксперт. — Еще в советские времена наш институт проводил опросы неработающих женщин по всему Союзу: хотите ли вы трудиться на производстве? В Узбекистане, например, хотели больше половины опрошенных! А в Эстонии процент желающих был самым низким в стране. Почему? А потому что женщины Востока еще не наработались! Многие просто не знают, что такое совмещать производство и обязанности хранительницы очага. А более урбанизированные эстонки это знают очень хорошо! И делают выбор, грубо говоря, в пользу кухни.

Виктор Кудрявцев считает, что «уход в домохозяйки», как ни странно, обусловлен экономически.

— Я согласен с тезисом о том, что большинство женщин работают у нас на низовых должностях. В Москве это — 40, максимум 50 тысяч рублей в месяц, — рассказывает эксперт. — Но этих денег женщина реально домой не приносит. Две-три тысячи в месяц — расходы на поездку в офис. Если ездить на машине — намного больше. Сколько стоит на работе пообедать? В среднем 300 рублей. Умножаем на 22–23 рабочих дня, получаем около семи тысяч в месяц. Плюс расходы на офисную одежду, обувь и разные мелочи вроде обязательных подарков коллегам на дни рождения, Новый год и другие праздники. В общем, реальный доход — существенно ниже зарплаты.

При этом, как пояснил Кудрявцев, если женщина — домохозяйка, то расходы семейного бюджета снижаются.

— Резко уменьшаются статьи «питание вне дома», «покупка полуфабрикатов и готовых блюд». Не нужно нанимать няню. Нет расходов на репетиторов — по крайней мере в начальной и средней школе: сделать уроки поможет мама, — перечисляет эксперт. — Прачечная, клининговые услуги — все это тоже становится ненужным. Неработающая женщина — если это не высококвалифицированный специалист, способный зарабатывать наравне с мужем, а то и больше него, — для семьи, как правило, выгодна. Потому что на самом деле она работает, и ее труд часто дает куда больший экономический эффект, чем если бы мама трудилась на производстве или в офисе.

Хранительницы очага: для многих столичных семей выгодно, чтобы жена сидела домаФото: Pixabay

Хорошая мама как столп общества

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает, что российскому обществу нужно больше домохозяек.

— Простой демографический факт: в семьях, где женщина не работает, детей в среднем больше, чем если мама занята на производстве, — пояснил эксперт. — Второй факт: в этих семьях меньше разводов. Плюс, как правило, в них лучше психологический климат, потому что у хранительницы очага есть возможность уделять внимание детям и мужу. Дети в таких семьях реже болеют, потому что опять же мама успевает отследить недомогание на начальной стадии и не дать ему развиться.

Эксперт привел в пример регионы Северного Кавказа: только они во всей России из года в год дают стабильный естественный прирост населения. А средняя продолжительность жизни там — одна из самых высоких в стране. И это — при достаточно низком уровне медицины.

— С точки зрения демографии — эти общества растут, развиваются, у них есть будущее. И одна из главных причин развития — традиционный уклад, когда женщина не работает, вкладывая все силы в семью, — пояснил эксперт.

Как пояснил Караев, с одной стороны, для экономики выгодно, чтобы женщины были заняты в производстве и создавали ВВП.

— С другой стороны, эмансипация ведет к распаду общества: снижается рождаемость, растет число разводов, ослабевают родственные связи, становится больше одиноких людей. То есть уровень потребления растет, а общая удовлетворенность жизнью почему-то снижается. А снижается оно потому, что человек — существо социальное. Ему важно не только поверхностное общение, которое к тому же сейчас стало еще и виртуальным, но и близкие родственные связи, которые способно обеспечить только традиционное общество, — пояснил эксперт. — Женщина, думающая о семье, а не о работе, хранительница очага — один из столпов такого общества.

Виктор Кудрявцев не столь категоричен:

— России объективно нужны рабочие руки. С точки зрения общественного блага, наверное, выгодно, чтобы женщина какое-то время была домохозяйкой, а потом, когда дети станут более самостоятельными, выходила на работу. Сейчас зачастую так и происходит. «Пожизненных» домохозяек не так уж много.

Хранительницы очага: для многих столичных семей выгодно, чтобы жена сидела домаФото: Pixabay

КАК У НИХ

По данным ООН, в целом в мире среди женатых мужчин работают 96 процентов, среди замужних женщин — чуть более половины. Таким образом, чуть меньше половины считаются домохозяйками. Среди одиноких женщин работают две трети всех женщин. И только треть содержат родственники или они живут натуральным хозяйством. По данным Международной организации труда (МОТ), высокий уровень занятости женщин в развивающихся регионах — следствие бедности населения.

Чем беднее страна, тем больше женщин занято в производстве. Так, например, в странах Африки южнее Сахары, самом бедном регионе мира, работают 64,6 процента женщин трудоспособного возраста.

А вот в относительно благополучной Северной Африке — Тунис, Алжир, Марокко, Египет — уровень занятости женщин 22,9 процента: почти втрое ниже. В «нефтяных» арабских странах он самый низкий в мире — 21,2 процента. В странах Запада — Европе, США и Канаде — доля работающих женщин составляет от 51 до 56 процентов и примерно равна российской.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно опросу крупного исследовательского холдинга, в среднестатистической московской семье женщина отвечает за стирку (74 процента ответов) и глажку (76 процентов), приготовление пищи (52 процента), а также уборку (45 процентов). Вместе с мужьями женщины участвуют в воспитании детей (71 процент), покупке продуктов (65 процентов), мытье посуды (50), уборке (47) . Московские мужчины без помощи супруги занимаются лишь выносом мусора (47 процентов) и техобслуживанием автомобиля (81 процент). «В остальных домашних делах мужчины принимают участие зачастую даже меньшее, чем дети», — добавляет исследовательский холдинг.

РЕПЛИКА

Мы говорим о признаке богатого социума

Алексей Рощин, социальный психолог:

— Тезис о том, что женщина должна работать, возник во времена СССР. Советская труженица, по замыслу властей, должна была крутиться, как заяц-энерджайзер из рекламы. Она и на производстве передовик, и дома все успевает! Жены-домохозяйки были главным образом у высшего партийного руководства. На Западе же, в том числе в Штатах, тогда был прямо противоположный тренд: мужчина обеспечивает семью, а женщина ведет хозяйство и растит детей. Вообще ситуацию «жена не работает» могут позволить себе только богатые общества, где мужчина способен содержать не только себя, но и семью. И если в России растет число домохозяек, то это, без сомнения, очень хороший тренд.

Это значит, что мы богатеем! Но, я думаю, это тренд не российский, а скорее московский. В России огромное число мужчин — и я, как действующий социолог, за свои слова отвечаю, просто не могут себе позволить неработающую жену. Ведь многие за очень тяжелую, а часто еще и опасную для здоровья работу получают по 15–20, а в лучшем случае 25 тысяч рублей.

В Москве, к счастью, ситуация получше. Поэтому и домохозяек здесь наверняка больше. Другой вопрос, что сейчас даже на Западе принято, чтобы женщина работала. «Спасибо» феминизму, приравнявшему женщину к мужчине, а мужчину — к женщине. Хотя феминизм — лишь следствие катастрофического сокращения во всем мире среднего класса, которое идет уже 30–40 лет. Теперь и на относительно благополучном Западе общий уровень жизни населения падает. И многие мужчины тоже не могут содержать жену и детей. И чтобы как-то замаскировать этот печальный факт, власти поддерживают феминизм: дескать, женщины сами с усами, пусть работают. Хотя многие, возможно, и хотели бы быть домохозяйками.

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