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Абитуриенты хотят быть музыкальными менеджерами и продюсерами

Вероника Ушакова

Общество
Абитуриенты хотят быть музыкальными менеджерами и продюсерами
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ректоры творческих вузов подвели итоги приемной кампании и рассказали, какие факультеты оказались востребованными и как проходили вступительные экзамены.

Актерская специальность остается самой востребованной, отметил ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский. Спрос вырос на режиссерскую специальность.

— Меня радует, что был хороший конкурс и на театроведческом факультете, и на продюсерском — 11 человек на место, — рассказал он.

Иностранные студенты сдавали экзамены в онлайнформате. Визы в Россию они получили после зачисления. По словам ректора, все занятия в ГИТИСе, в том числе теоретические, будут проходить очно.

В Российской академии музыки имени Гнесиных популярными специальностями традиционно остаются академический и эстрадный вокал, отметил ректор вуза Александр Рыжинский.

— Меня радует, что в этом году увеличился спрос на такие специальности, как музыкальный менеджер и продюсер. Конкурс, как и в ГИТИСе, — 11 человек на место. Продюсерские направления составляют достойную конкуренцию вокалу, — отметил Рыжинский.

Вступительные испытания проходили в очном режиме. А в онлайн-формате выпускники училищ, у которых не было свежих результатов ЕГЭ, сдавали экзамены по русскому языку и литературе. Это 90 процентов абитуриентов от общего числа.

В онлайн-формате частично проходили вступительные испытания и в Театральный институт имени Щукина, а именно — первые этапы прослушиваний.

— Так мы уменьшили поток ребят, которые съезжались со всей страны, — отметил ректор института Евгений Князев.

Он добавил, что онлайн-формат дал возможность поступить в вуз абитуриентам из дальних регионов России.

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