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31 августа в истории: подвиг Стаханова и «Антанта»

Ирина Ковган

Общество
31 августа в истории: подвиг Стаханова и «Антанта»
Шахтер Алексей Стаханов у шахты Центральная-Ирмино. Украинская ССР / Фото: РИА Новости

«Вечерняя Москва» продолжает вспоминать события, которые происходили в этот день и повлияли на ход истории.

1907 год. Три страны — Англия, Россия и Франция — сформировали военно-политический блок «Антанта». Его создали в противовес «Тройственному союзу», куда входили Германия, Австро-Венгрия и Италия. Противостояние двух военных блоков привело к Первой мировой войне. Тогда противником Антанты стал блок Центральных держав. Германия играла в нем ведущую роль.

1935 год. Шахтер Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля. За одну смену, которая длилась 5 часов 45 минут, он выдал 102 тонны сырья. Средняя норма при этом тогда составляла семь тонн. Имя Стаханова поместили на доску почета, оно стало нарицательным. В награду за его трудовой подвиг шахтеру подарили новую квартиру с телефоном и полной меблировкой. Кроме того, его с супругой поощрили контрамаркой на все спектакли и киносеансы в местном клубе.

1977 год. Реактивный транспортный самолет укороченного взлета и посадки Ан-72 совершил свой первый полет. Судно разработали инженеры ОКБ имени Антонова. Этот самолет состоит на вооружении России почти 40 лет. Его продолжают модернизировать до сих пор.

1993 год. В Москве открылся первый российский авиационно-космический салон. Там продемонстрировали лучшие образцы летной техники, разработки отечественных инженеров и ученых в области высоких технологий. Кроме того, салон стал площадкой для появления совместных проектов с зарубежными партнерами в авиационно-космической отрасли.

1999 год. В Торговом центре на Манежной площади в Москве произошел теракт. 40 человек получили ранения разной степени тяжести в результате взрыва самодельной бомбы. Позже одна женщина умерла от полученных травм. В 2009 году Московский городской суд признал виновными в совершении теракта Халида Хугуева и Магомед-Загира Гаджиакаева. По данным следствия, они действовали в интересах боевика Шамиля Басаева.

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