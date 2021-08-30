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Цитокиновый шторм накрывает весь организм

Василиса Чернявская 

Общество
Цитокиновый шторм накрывает весь организм
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В понедельник, 30 августа, педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказала об особенностях так называемого цитокинового шторма при коронавирусной инфекции.

Врач поясняет: для коронавируса самой легкой мишенью являются альвеолярные клетки легких — клетки мельчайших воздушных мешочков, в которых происходит газообмен.

— Иммунитет обнаруживает вирус и развивает свою деятельность — воспалительную реакцию. Цель — избавить организм от вируса. В более чем 80 процентах случаев так и происходит, — говорит Анна Горбунова. — Но иногда вирус вызывает настолько сильное воспаление, что возникает цитокиновый шторм.

Цитокины — белковые молекулы — всегда есть в организме. И в присутствии вируса они должны ускорять связи между клетками, чтобы скорее избавиться от вредителя. Однако повышенный синтез таких частиц приводит к «беспорядкам» в организме, когда цитокинов становится слишком много. Такой шторм движется в первую очередь на орган-мишень — легкие, потому что там больше всего вируса.

— Воспаление развивается в мельчайших сосудах перегородок между альвеолами и ветвями легочных артерий и вен с образованием тромбов и кровоизлияний — геморрагических инфарктов, — продолжает Анна Горбунова.

Затем шторм накрывает абсолютно весь организм, при этом иммунная система истощается, что способствует присоединению бактериальной инфекции и иногда — развитию сепсиса. Смертельные случаи из-за цитокинового шторма при коронавирусе чаще всего связаны именно с полиорганной недостаточностью, то есть тяжелой стрессситуацией организма. При этом иммунный ответ на вирус у детей менее интенсивен, чем у взрослых.

ВАЖНО

Благодаря современным методам оказания помощи летальность больных с цитокиновым штормом при коронавирусе снизилась до 25– 40 процентов. Речь идет о подключении пациентов к ИВЛ и лечении сепсиса. Легочная функция у больных после цитокинового шторма при COVID-19 нормализуется в течение 6–12 месяцев.

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