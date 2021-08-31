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Все и сразу: новый флагман «Мои документы» удивит даже самых требовательных горожан

Ирина Петрова

Общество
Все и сразу: новый флагман «Мои документы» удивит даже самых требовательных горожан
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С открытием флагманского центра госуслуг «Мои документы» в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе общее число флагманов достигло шести. Теперь уже половина территории столицы охвачена передовыми сервисами. Об их главных преимуществах «Вечерке» рассказала директор центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова.

— Концепция флагманов продиктована потребностями москвичей. Она предполагает универсальность и расширенный функционал, — поясняет директор. — Здесь можно решить практически любой вопрос: от оформления документов и регистрации авто до бронирования туристической путевки.

Кроме того, само пространство флагманских офисов эргономично и продумано до мелочей. Предусмотрены просторные зоны ожидания, переговорные с шумоизоляцией, комнаты матери и ребенка, игровые уголки, есть даже возможность перекусить — все, что может понадобиться посетителю для комфортного пребывания.

Главный принцип «Госуслуги — это легко и быстро» в случае с флагманскими офисами проявляется в том числе в их расположении.

Локации флагманов выбирают с учетом доступности для граждан: в крупных торговых центрах, вблизи транспортно-пересадочных узлов столицы, метро. Чтобы горожане могли совместить получение необходимых документов с походом за покупками или в кино, забежать во время обеда или после работы, потратив минимум времени.

Все флагманы выполнены в узнаваемом дизайне и соответствуют единому стандарту комфорта центров госуслуг «Мои документы».

— Благодаря обратной связи с жителями мы корректируем вектор дальнейшего развития флагманских офисов, — подчеркивает Ольга Викторовна. — Так, горожане сами выбрали удобный график работы флагманов с 10 утра до 10 вечера. И по запросу москвичей появились флагманы-гибриды — ЮАО (район Чертаново Центральное) и ЮВАО (Нижегородский), которые совмещают функции офисов окружного и районного значения.

Отдельно стоит отметить центр госуслуг городского значения — Дворец на ВДНХ: в 71-й павильон горожане приходят не только за получением услуг, но и полюбоваться величественным фасадом с колоннами и витражами, посетить музейно-выставочный комплекс истории госслужбы.

Во Дворце проводятся знаковые мероприятия. Размеренная атмосфера ВДНХ и бешеный ритм мегаполиса слились воедино в образе Дворца госуслуг, где внутри исторического памятника архитектуры кипит жизнь большого города.

— Все 10 лет мы двигаемся вперед на благо жителей, — заключает Ольга Фефелова. — Планируем и дальше реализовывать важные соцпроекты, инициировать коллаборации с городскими структурами, совершенствуя мир госуслуг.

Ресепшен

Белла Чибисова (слева), Екатерина Маркина, Екатерина Кривонос и Екатерина Кукса рады гостям.

Все и сразу: новый флагман «Мои документы» удивит даже самых требовательных горожанФото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Детский уголок

Планировка центра напоминает двухпалубный корабль, морские мотивы есть и в оформлении.

Окна приема

Для обслуживания клиентов открыто 61 окно приема. Работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

Уголок здоровья

Можно бесплатно и оперативно провести первичную диагностику состояния здоровья.

Робот

Давление, пульс и другие параметры здоровья поможет измерить приветливый робот-диагност.

Конференц-зал

В зале почти 50 мест, здесь проводятся лекции, мастер-классы и встречи с жителями столицы.

Все и сразу: новый флагман «Мои документы» удивит даже самых требовательных горожанФото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мое кафе

Приехав оформить документы, можно заодно выпить чашечку кофе в уютном кафе и обсудить предстоящие планы, как Олеся Кузьмина и Игорь Анистратов.

Инфомат

Удобную навигацию дополняют инфоматы и стойки с образцами заполнения документов и бланками.

Все и сразу: новый флагман «Мои документы» удивит даже самых требовательных горожанФото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Фотоателье

Сотрудник фотоателье Антон Калугин позаботится о достойных снимках для документов горожан.

Электронные услуги

Во флагмане заявители могут без труда распечатать документ с флешки или сделать ксерокопию в специальной зоне с техникой.

Все и сразу: новый флагман «Мои документы» удивит даже самых требовательных горожанФото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Зона ожидания

К услугам посетителей — мягкие диваны с возможностью зарядить мобильные устройства.

Фотоателье

Сотрудник фотоателье Антон Калугин позаботится о достойных снимках для документов горожан.

Электронные услуги

Во флагмане заявители могут без труда распечатать документ с флешки или сделать ксерокопию в специальной зоне с техникой.

Зона ожидания

К услугам посетителей — мягкие диваны с возможностью зарядить мобильные устройства.

Музей

На входе во флагман расположены музейные витрины, знакомящие с работой центров госуслуг.

Все и сразу: новый флагман «Мои документы» удивит даже самых требовательных горожанФото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Криптокабина

Подготовит данные для биометрического загранпаспорта с электронным носителем информации.

Выставка

В зоне ожидания работает постоянная выставка о жизни столицы «Москва — с заботой об истории».

Все и сразу: новый флагман «Мои документы» удивит даже самых требовательных горожанФото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Первые флагманы в столице открыли в 2018 году в ЦАО и ЮЗАО. Сегодня таких офисов 6, в том числе в ЮАО, ВАО, ЮВАО и САО. Их функционал практически идентичен, разница лишь в ряде уникальных услуг и суперсервисах, запускаемых с открытием новых офисов.

Так, лишь во флагманских офисах Южного и Юго-Восточного округов можно оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет за сутки, а во флагманах ЮЗАО и ЦАО доступна услуга «Приобретение гражданства несовершеннолетними детьми, являющимися иностранными гражданами или лицами без гражданства».

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