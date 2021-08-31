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1 сентября в истории: рождение боевого лозунга и крупный теракт

Ирина Ковган

Общество
1 сентября в истории: рождение боевого лозунга и крупный теракт
1953 год. Студенты МГУ имени Ломоносова около главного здания вуза, которое открыли 1 сентября / Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

«Вечерняя Москва» продолжает вспоминать события, которые происходили в этот день и повлияли на ход истории.

1919 год. В Москве открылась первая в мире Государственная киношкола. Сегодня она известна как ВГИК. Там преподавали киновед Валентин Туркин, режиссеры Владимир Гардин и Лев Кулешов, оператор Эдуард Тиссэ. В 1928 году к ним присоединился режиссер Сергей Эйзенштейн. Студентам преподавали эмоциональную пластику, пляску, мимическую выразительность, фехтование, акробатику, развитие тела и гимнастику чувств.

1938 год. В газете «Правда» впервые опубликован лозунг «За Родину! За Сталина!». Он был частью статьи заместителя политрука Георгия Сазыкина. Позже, во время Великой Отечественной войны, этот лозунг стал боевым кличем Красной армии и флота.

1953 год. На Ленинских горах открыто высотное здание МГУ имени Ломоносова. Его построили в рекордные сроки — за пять лет. Здание спроектировал архитектор Борис Иофан.

1964 год. Впервые вышла в эфир легендарная передача «Спокойной ночи, малыши!». В создании программы принимали участие писатели Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф.

2004 год. Отряд террористов захватил здание школы в Беслане. В течение двух с половиной дней они без воды и еды удерживали в заминированном здании более 1100 заложников: детей, их родителей и сотрудников школы.

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