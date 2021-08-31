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Репетитор ведет урок онлайн

Марьяна Шевцова

Общество
Репетитор ведет урок онлайн
Фото: Pixabay

Дистанционные технологии помогают активно развивать образование в столице: к Московской электронной школе (МЭШ) сегодня подключено около 1,5 тысячи школьных зданий, работают более 20 тысяч высокотехнологичных классов. А в прошлом учебном году был запущен проект «Цифровой репетитор».

С помощью «Цифрового репетитора» — занятий онлайн со специалистами на платформе МЭШ — дети из малообеспеченных семей могут бесплатно дополнительно заниматься с лучшими педагогами города. Проект доступен во всех школах Москвы и уже завоевал доверие и популярность.

Бесплатные дистанционные уроки проводятся для учеников шестых-восьмых классов. Они могут подтянуть знания по русскому и английскому языкам, математике (алгебре и геометрии), физике и химии, выбрав при этом не более двух предметов.

Своим опытом онлайн-репетитора делится Оксана Маринина, мама восьмиклассника Дмитрия. В прошлом апреле мальчик подтягивал алгебру и в результате получил неплохую отметку за год.

— Я записала сына на занятия через электронный дневник, подав заявку после того, как узнала о старте проекта, — рассказывает Оксана. — Платить за частного репетитора наша семья не может, и такой вариант стал хорошим выходом, поскольку Дима проболел почти месяц и упустил, судя по всему, какие-то важные темы в программе.

Репетитор ведет урок онлайнФото: Pixabay

По словам Оксаны, сын спокойно отнесся к таким занятиям — ведь онлайн-уроки были освоены еще в начале пандемии.

— В этом году собираюсь подать заявку на репетитора с самого начала учебного года, очень хотим, чтобы тройка по алгебре стала все же четверкой, — улыбается женщина.

Онлайн-занятия проходят в режиме видео-конференцсвязи два раза в неделю в мини-группах от трех до пяти человек. Познакомиться с расписанием можно в электронном дневнике ученика.

— Ребята, у которых есть сложности с некоторыми темами школьной программы, были всегда. Вне зависимости от пандемии. Проект «Цифровой репетитор» стал логичным осмыслением опыта, полученным во время дистанционного обучения. Мы стремимся использовать все доступные методы и способы для помощи школьникам, — отметил директор городского методического центра Департамента образования и науки Москвы Андрей Зинин.

Он уточнил, что после подачи заявки город начинает подбор подходящего учителя для группы. Важно отметить, что при формировании расписания учитываются как пожелания детей, так и возможности педагогов. Таким образом, подбирается время для занятий, удобное всем. Еще один важный момент — в неделю по каждому предмету будет проводиться строго по два занятия.

— Мы следим за качеством таких занятий. Оценить результат работы педагогов можно будет и по итогам диагностики учеников. Перед стартом занятий каждый ребенок будет проходить первичную диагностику знаний, чтобы мы могли понять, на какие темы стоит обратить особое внимание. И после завершения занятий будет повторное тестирование. В этом проекте нам совершенно не важны отметки. Наша задача — минимизировать стресс и создать максимальные условия для достижения успеха каждому ребенку, — рассказал Зинин.

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