Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Ефимов: В Москве появятся еще семь новых индустриальных кварталов

Василиса Чернявская 

Общество
Владимир Ефимов: В Москве появятся еще семь новых индустриальных кварталов
Фото: Пресс-служба

Еще семь договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут подписаны городом по инициативе правообладателей до конца 2021 года. По пяти проектам документы, необходимые для заключения договоров, уже предоставлены собственниками, еще по двум — ожидаются в сентябре, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В реорганизацию семи неэффективно используемых территорий бывших промзон инвесторы вложат более 440 миллиардов рублей. Бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов предварительно составит 30 миллиардов рублей в год. Общая площадь семи земельных участков превышает 72 га, в рамках этих проектов планируется возвести 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. На этих территориях производства займут 284 тысячи квадратных метров, а общественно-деловые объекты — более 610 тысяч квадратных метров. Благодаря появлению семиновых индустриальных кварталов в столице появится еще более 20 тысяч новых рабочих мест. Также планируется построить 836 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 90 тысяч квадратных метров по программе реновации, — рассказал заместитель мэра.

В настоящее время городом уже заключены четыре соглашения о КРТ. По ним будут реорганизованы бывшие промзоны «Октябрьское поле», «Кунцево» и два участка промзоны «Коровино».

— До вовлечения территорий, по которым уже заключены договоры о комплексном развитии, в проект «Индустриальные кварталы», на них было создано менее 200 рабочих мест. Благодаря реорганизации четыре бывшие промзоны смогут обеспечить работой не менее 16,5 тысячи человек. Вырастет и экономическая эффективность этих площадей – объем планируемых частных инвестиций уже составляет 159 млрд рублей, а бюджетный эффект от них планируется в размере 5,2 миллиарда рублей в год. Существующая застройка этих зон сейчас занимает всего 163 тысячи квадратных метров на 62 га, в результате реализации суммарная площадь промышленной, жилой, общественно-деловой, социальной застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров, — пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Читайте также:
Владимир Ефимовразвитие городской инфраструктурыСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте