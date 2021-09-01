Сияет и блестит: самые красивые места для ночных прогулок по Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ночная подсветка зданий, пешеходных дорожек и парков дарит жителям и гостям столицы возможность насладиться ее видами в темное время суток.

Обычная вечерняя прогулка или поездка на автомобиле превращается в увлекательное путешествие по миру светящихся огней. С каждым годом в Москве все больше объектов получают архитектурно-художественную подсветку.

— За последние десять лет их число выросло в четыре раза, раскрасив ночной облик города и привлекая на столичные улицы жителей и туристов, — отметил глава Департамента жилищнокоммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

В ведомстве рассказали, где лучше устроить вечерний променад и какие виды впечатлят горожан и туристов.

Парк «Зарядье»

Так, пожалуй, одним из знаковых объектов последних лет стал парк «Зарядье». Отдельное его украшение — это архитектурно-художественная подсветка Парящего моста, Ледяной пещеры, Медиацентра, ресторана и кафе, прудов, а также концертного зала с так называемой стеклянной корой. Всего было использовано почти четыре тысячи осветительных приборов.

Ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнуты белым светом, благодаря чему посетители даже в темное время суток могут подробно их рассмотреть. Особенно преображается парк зимой, когда к обычному убранству добавляются новогодние светящиеся декорации.

— Для управления всеми видами освещения применяется современная комплексная система управления, которая позволяет отслеживать параметры освещения, а также осуществлять дистанционное управление, — рассказали в департаменте.

Парк «Зарядье» / Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Яркие высотки

А вот высотку на Котельнической набережной любят посещать за связанные с ней киноистории. Там жили родители избранницы Костика из фильма «Покровские ворота», там же некоторое время провели героини Веры Алентовой и Ирины Муравьевой в киноленте «Москва слезам не верит». Современную подсветку высотка получила в 2016 году. В основу легла концепция архитектурного освещения семи сталинских высоток, согласно которой кроме классического белого цвета используются цвета фасада зданий. Уровень яркости подсветки увеличивается снизу вверх — минимальный в пешеходной зоне около здания, максимальный — у шпиля. А еще для «кинематографической» высотки предусмотрен цветодинамический сценарий — в темное время суток подсветка на шпиле здания постепенно меняется от синего цвета ночного неба до розово-персиковой гаммы, имитирующей утреннюю зарю.

Высотка на Котельнической набережной / Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Украсили собор

Недавний «новичок» среди подсвеченных зданий — кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, расположенный в Старосадском переулке. Свои огни он получил год назад. Старейший лютеранский приход в нашей стране украсили 239 современных светодиодных светильников, которые не нарушают архитектурный стиль здания, так как смонтированы на гладких поверхностях фасада, имеют простой, лаконичный дизайн и окрашены в цвет собора.

— Новая архитектурно-художественная подсветка замечательно дополняет внешний облик собора, он будет привлекать внимание прихожан, туристов и жителей и в вечернее время, дополнит панораму Старосадского переулка, — отмечает пастор и настоятель собора Виктор Вебер.

Подсветкой оборудован и лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла / Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Музеи и мосты

Еще одно уникальное место в нашем городе — музей современной истории России на Тверской улице — памятник московского классицизма конца XVIII века, бывшая усадьба графов Разумовских. Сегодня залы музея хранят память о событиях в стране в течение последних 150 лет. Не случайно по вечерам фасад музея подсвечен цветами российского триколора.

Ну и какая же прогулка по вечерней Москве обходится без фото на память на одном из мостов столицы? Кстати, в 2014 году 23 моста через Москву-реку и Яузу оформили в единой световой концепции.

— Каждый мост в результате получил архитектурное освещение, связанное по своему оттенку с одним или нескольким самоцветами или благородным металлом, — пояснили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы. — Была разработана цветовая карта мостов, и на ее основе подбирали подходящий цвет: чем ближе к центру, тем теплее цветовая гамма. В результате Большой Москворецкий символизирует опал, Лужнецкий — агат и кварц, Новоарбатский — тигровый глаз, а Крымский — рутил и кварц. Подсветка Большого Каменного моста единственная из всех символизирует металл — золото.

Лужне́цкий метромост / Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Достать рукой до звезд

А еще в Москве можно полюбоваться звездным небом. Причем таким, до которого нетрудно дотянуться рукой. Его оборудовали на пяти пешеходных улицах в центре Москвы — Никольской, Большой Дмитровке, Кузнецком Мосту, а также в Столешниковом и Камергерском переулках.

Между домами в Столешниковом переулке на тросовых растяжках круглый год висят световые фонарики, на остальных четырех улицах смонтированы инсталляции под общим названием «Звездное небо». В зависимости от сезона на них добавляют дополнительные декорации. Например, к новогодним праздникам к светодиодам присоединяются световые сферы разного диаметра. Весной сферы меняются на шары, декорированные светодиодной гирляндой и разноцветными бабочками. Осенью происходит замена шаров с бабочками на шары с осенними листьями, которые перед Новым годом вновь меняют на световые сферы.

Самая длинная светодиодная гирлянда украшает Никольскую улицу в центре столицы — это целых 92 километра яркого «звездного неба» / Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства

— Самая длинная светодиодная гирлянда украшает Никольскую улицу — это целых 92 километра «звездного неба», до которого практически можно дотянуться рукой. На Кузнецком Мосту висят золотые гирлянды с разноцветными искрящимися шарами, а над Большой Дмитровкой «парят» светящиеся «медузы», — рассказали в департаменте.