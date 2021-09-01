Как Бакальчук обогнала Батурину в рейтинге самых успешных женщин России

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Forbes представил очередной рейтинг миллионерш нашей страны. В этот раз на первом месте с огромным отрывом оказалась предпринимательница Татьяна Бакальчук. «Вечерка» выяснила, как всего за год она оставила далеко позади свою постоянную конкурентку Елену Батурину.

Супруги Владислав и Татьяна Бакальчук, основатели онлайн-ретейла Wildberries, возглавили список богатейших семей России. А Татьяна стала самой богатой россиянкой.

Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов, ее мужа Владислава — в 130 миллионов. Причем Татьяна только в декабре 2019 года передала мужу долю компании в 1 процент от 100, которыми она владела до этого момента. Интересно, что переплюнуть своих ежегодных конкуренток удалось лишь в этом году — когда нагрянул коронавирус, прибыль предприятия выросла в 10 раз. То есть у большинства бизнес терпел убытки — у той же владелицы крупной инвестиционно-строительной корпорации «Интеко» , а семья Бакальчуков получила сверхдивиденды.

Безусловно, коронавирус сыграл главную роль, считают эксперты. Ведь население перешло на покупки онлайн, и Wildberries смогла практически во всех сегментах товаров покрыть спрос россиян. О Татьяне известно немного, держится особняком в бизнес-сообществе и не выделяется роскошным образом жизни. Более того, в одном их интервью она призналась, что одевается у тех же поставщиков товаров, что и постоянные клиенты Wildberries — то есть недорого и с комфортом.

Роскошных машин и недвижимости у семьи тоже нет — по крайней мере они не демонстрируют свои финансовые возможности публично. Татьяна уверяет, ее путь от простого репетитора английского языка к богатейшей женщине страны был тернистым.

В компании после публикации рейтинга заявили, что цифры завышены.

— Рейтинг отражает лишь факт переоценки стоимости компании Wildberries аналитиками издания, — подчеркнула пресс-служба.

Как рассказала «Вечерке» независимый инвестиционный советник Кристина Агаджанова, большинство женщин стали миллионершами не просто так.

— Многие получили наследство. Есть те, кто заработали на акциях. Но очевидно, что они не сами управляют своими инвестициями. Они даже, возможно, не знают, из чего состоит их портфель. Просто получили акции от мужей в процессе развода или унаследовали акции и доли в компаниях.

Также Forbes собрал в одну кучу, что называется, и мух, и котлеты. Здесь есть как те, кто своим трудом добивался прибыли, и те, кто просто увеличил состояние за счет роста акций. То есть условия не равные.

Аналитик-экономист Александр Разуваев объяснил, что в основе рейтинга лежит стоимость долей крупных собственников на московской бирже. Плюс та информация о доходах, которая известна публично.

— Прежде всего это дивиденды и, конечно, какие-то крупные сделки. Оценка эта достаточно условная. Эти деньги прежде всего виртуальные: если бы кто-то из собственников продавал свою недвижимость, ценные бумаги и так далее, вряд ли бы он продал именно за ту цену, которая есть на бирже. А то, что женщины обгоняют сейчас мужчин, — девушки бывают очень талантливыми в бизнесе. Например, та же Бакальчук. Почему нет. И необязательно в случае разводов что-то получить.

Топ-10 богатейших женщин России

1. Татьяна Бакальчук, генеральный директор интернет-ретейлера Wildberries, $ 13 миллиардов.

2. Елена Батурина, президент компании Inteco Management, $ 1,3 миллиарда.

3. Лидия Михайлова, совладелица группы «Черкизово», $ 1,3 миллиарда.

4. Екатерина Федун, дочь Леонида Федуна, совладельца компании ЛУКОЙЛ и футбольного клуба «Спартак», $ 900 миллионов.

5. Валентина Шнайдер, совладелица сети дискаунтеров «Светофор», $ 650 миллионов.

6. Ольга Белявцева, владелица доли в компании «Прогресс» и компании «Агроном-Сад», $ 600 миллионов.

7. Елена Гурьева, жена миллиардера Андрея Гурьева, владелица пакета акций производителя удобрений «ФосАгро», $ 600 миллионов.

8. Татьяна Ковальчук, совладелица пакета акций страховой группы СОГАЗ, $ 600 миллионов.

9. Наталья Луценко, совладелица агропромышленной группы компаний «Содружество», $ 600 миллионов.

10. Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева, $ 600 миллионов.