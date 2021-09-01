Чем опасно нашествие слизней

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На днях москвичи забили тревогу в социальных сетях: они утверждают, что столицу атакуют гигантские рыжие слизни. «Моллюски ядовиты», «Они распространяют бычий цепень», «Природа в опасности!» — пишут пользователи. Корреспондент «Вечерки» проверил достоверность слуха и выяснил, так ли опасны эти слизни.

Большое количество слизней на растениях возле дома на Егерской улице обнаружила москвичка Юлия Завертяева. Жительница несколько лет назад по своей инициативе высадила и ухаживает за зелеными растениями. Увидев слизней, Юлия сделала фото и разместила их в соцсетях.

На кадрах видны яркие моллюски. Москвичка считает, что они угрожают не только ее растениям, но и экологии всего района Сокольники.

Опознать слизней я попросил сотрудника Сколковского института науки и технологий, зоолога Илью Гомыранова.

— На фото мы видим брюхоногого моллюска — испанского слизня. Он крупнее тех, которые обитают в России, токсичен и завезен к нам искусственно. Родина его — Португалия. Испанский слизень может вытеснить привычных нам серых слизней, поедая растения. Но самое плохое — у него в наших широтах нет естественных врагов! Из-за слишком большого размера и яркой окраски на него никто не нападает, — рассказал зоолог.

Но если в пищу другим животным они не идут, то как с ними бороться? Специалисты Мосприроды говорят, что травить слизней химикатами запрещено законом. Это опасно для экосистемы — могут пострадать растения и животные, в том числе и домашние. Живет слизень до двух-трех лет, и остается надежда, что он не сможет выжить в нашем климате. По мнению ведущего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, доктора биологических наук Юрия Кантора, бороться с испанским слизнем сложно, но можно. Ученый предлагает ловить их «на пиво». Нужно закопать открытую банку кромкой вровень с землей и налить пиво. Слизни с удовольствием приползут и упадут в банку. Потом их можно легко собрать и уничтожить.

Волшебный лак для скрипки

Ученые из Тайваньского национального университета и Техасского университета на днях заявили, что секрет звучания скрипок Антонио Страдивари — в специальном химическом покрытии инструмента.

Специалисты установили, что для защиты инструментов от паразитов древесину для изготовления скрипок покрывали специальным химическим составом. Ученые объяснили, что в него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (или раствор гидроксида кальция), а также цинк. «Возможно, мастера поняли, что используемые ими соли придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические достоинства. Свои методы они хранили в секрете, поскольку тогда еще не было патентов», — подчеркнул Джозеф Нагивари, один из авторов исследования.

Неужели весь секрет — только в таинственном лаке? Покроешь им любой инструмент — и он зазвучит? — Исторические инструменты — это отдельная тема, — говорит «Вечерке» столичный скрипичный мастер Дмитрий Тараканов. — Много людей заинтересовано, чтобы они звучали хорошо, так как на этом зарабатывают все — аукционный дом, страховщики, мастера.

Повторить скрипку Страдивари возможно — но это будет тональная копия. При изготовлении важны толщина и вес дерева. Если дерево слишком тяжелое — звука такого же не будет. Лаком или пропиткой можно как «убить» звук, так и чуть улучшить. Но заявлять о том, что изобретен лак, который позволяет взять скрипку за пять тысяч рублей, пропитать ее этим «волшебным составом» и она станет, как Страдивари, конечно же, нельзя.

Комары заразу принесут?

31 августа специалисты Роспотребнадзора заявили, что этой осенью в нашей стране может наблюдаться большое количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.

В ведомстве сообщили, что на численность насекомых может повлиять обилие осадков, а также теплая и затяжная осень. Инфекционная болезнь — лихорадка Западного Нила — встречается более чем в 90 странах. Она протекает в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях возможно поражение центральной нервной системы.

— Оснований для беспокойства у москвичей нет, — комментирует «Вечерке» советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. — Лихорадка Западного Нила — это инфекция, которую переносят комары, обитающие в южных широтах. Резервуаром инфекции являются птицы, которые периодически заносят ее на разные территории.

В 2019 году были вспышки лихорадки Западного Нила в Греции, Италии, Румынии.

На территории России если и встречаются, то единичные случаи заболевания, которые не влияют на общую эпидемиологическую ситуацию. Тем более нет причин волноваться сейчас — комары предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом.

Эксперт отмечает: если у вас поднялась температура, по- явилась лихорадка, то в первую очередь надо побеспокоиться, не коронавирус ли это.

— Случаи заболевания ковидом в России регистрируются ежедневно, а случаев заболевания лихорадкой Западного Нила нет ни одного.

В данный момент нет никаких предвестников того, что нам грозит нашествие комаров — переносчиков лихорадки, — подчеркивает Виктор Малеев.

Тем, кто едет в эндемичные регионы, специалист рекомендует носить там плотную одежду, наносить на нее специальные антикомариные спреи, в помещении использовать антимоскитные сетки и фумигаторы. Также рекомендуется не оставлять открытые емкости с водой — но этот совет актуален для предотвращения распространения любых комаров, а не только переносчиков опасных инфекций.